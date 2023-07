Elfojtották az orosz aknák az ukrán támadást, de van jó hír is számukra

A nagyjából egy hónapja megindított ukrán támadást megelőző hónapokban sokan kinevették az orosz védelmi előkészületeket, mondván, a lövészárkok az űrből is látszódnak, könnyű lesz kisöpörni belőlük a katonákat tüzérségi és rakétacsapásokkal. A katonai jártassággal vagy ehhez kapcsolódó képzettséggel rendelkező szakértők persze figyelmeztettek, hogy ez egyáltalán nem ilyen egyszerű, mert például az aknamezőket nem lehet azonosítani műholdakról.

Az offenzíva kezdete óta bebizonyosodott az utóbbiak igaza, mert bár több oka van annak, hogy az ukránok lassan haladnak, a helyszíni beszámolók leggyakrabban visszatérő elemei az aknák. Aki kicsit is érdeklődik az ukrajnai háború iránt, biztosan látta a megsemmisített vagy feladott, nyugatról kapott ukrán Leopard 2-es tankok és Bradley lövészpáncélosok képeit – ezek mozgását szintén aknák tették lehetetlenné, miközben a közelükben lévő aknamentesítő páncélosokat ugyancsak hátrahagyták az ukránok az ellenséges tűzben.

A történtek ráadásul nem érhettek senkit meglepetésként. Amikor az oroszok a Doneck megyei Vuhledarnál elszenvedték téli offenzívájuk leglátványosabb kudarcát, azt legfőképpen szintén az aknák okozták. Hiába számolták fel támadásuk előtt az oroszok az aknamezők egy részét, az ukránok a távolsági aknaszóróikkal képesek voltak azokat újratelepíteni. Ezeket a fegyvereket úgy kell elképzelni, mint a rakéta-sorozatvetőiket, csak rakéták helyett aknákat röpítenek el sok kilométeres távolságra, ahol azok aztán meglapulva várják, hogy működésbe hozza őket egy katona vagy jármű.

És persze nem csak Vuhledarnál alkalmaztak aknákat az ukránok, hanem mindenfelé a fronton. Amikor a Washington Post tudósítója felkeresett egy ukrán egységet Zaporizzsja megyében, az éppen azzal volt elfoglalva, hogy átjárókat nyisson csapatai számára a saját aknamezőkön át (a cikk az ukrán támadás megindítása előtt mindössze két nappal jelent meg).

A cikk nem véletlenül forgott akörül, hogy vajon az ukránok képesek lesznek-e jobban megbirkózni a rendkívül kiterjedt ellenséges aknamezőkkel, mint az oroszok. A válasz egyelőre az, hogy nem igazán.

Ennek egyik oka, hogy nincs elég aknamentesítő eszközük. Mik ezek? Az ukrajnai háborúban alapvetően az alábbi három módszert alkalmazzák a hadviselő felek aknamentesítésre a fronton (a cikk nyitóképén látható egyéni aknakeresőket csak a hátországban használják, mert ezekkel csak lassan és védtelenül lehet dolgozni):

A nyugati hadseregek válasza erre doktrínájuk szerint a tüzérségi és légi fölény, amellyel szétrombolják vagy legalábbis passzivitásra kényszerítik azokat az ellenséges erőket, amelyek zavarhatnák az aknamentesítést végső csapatokat. Az ukránok egyik baja – amelyet Valerij Zaluzsnij főparancsnok is elpanaszolt nemrég a Washington Postnak –, hogy sem légi, sem tüzérségi fölénnyel nem rendelkeznek. A légierőt tekintve az oroszok vannak fölényben, amelyet igyekszik semlegesíteni az ukrán légvédelem, hol több, hol kevesebb sikerrel. A tüzérségnek a már említett lőszerhiány okozza a legtöbb gondot, Zsaluzsnij szerint az oroszok esetenként tízszer annyi gránátot lőnek ki, mint az ő csapatai.

Mivel az ellenséget nem sikerül kiiktatni, veszélyek egész sora leselkedik az aknamentesítéssel próbálkozó ukrán katonákra, ahogyan azt nemrég egy ukrán tartalékos tiszt bemutatta.

