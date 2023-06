Guruló óriásbombát építettek az oroszok egy régi tankból, nem jött be

Pár hónappal ezelőtt nagy figyelmet váltott ki, amikor az orosz hadsereg már T-54-es és T-55-ös harckocsikat is elővett a raktárakból. Ezeknek a tankoknak a koráról mindent elmond, hogy a T-54-es első éles bevetése az 1956-os magyar forradalom leverése volt, és az ebből továbbfejlesztett T-55-ös is már borzalmasan elavultnak számít a mai viszonyok között.

Bár eleinte sokan kételkedtek, ezek a tankok el is érték az ukrán harcteret, és múlt héten olyan – felvételekkel meg nem erősített – hírek érkeztek, hogy néhányat bevetettek az ukrán ellentámadás megállítására, mozgó tüzérségként. Azaz nem a hagyományos harckocsiszerepkörben, szemtől szemben alkalmazva a támadókkal szemben, hanem néhány kilométerrel hátrébb, a tank ágyújával magasabb szögben tüzelve, mintha egy tüzérségi eszközről, önjáró lövegről lenne szó. Egyébként ez tényleg könnyen elképzelhető, mert ebben a háborúban az ukránok és az oroszok is gyakran alkalmaznak így harckocsikat, tartva a közvetlen harcérintkezéssel járó veszteségektől.

Most azonban egy olyan felvételt publikált egy megbízható Twitter-fiók, amelyen az látható, hogy az oroszok improvizált robbanóeszközt készítettek egy T-54-es vagy T-55-ös harckocsiból. Állítólag megtöltötték hat tonna TNT-vel a távirányításúvá átépített harckocsit, majd nekiküldték az ukrán védvonalnak a Doneck megyei Marjinka közelében. (Ezt a korábban nagyjából 10 ezres kisvárost az oroszok már teljesen lerombolták, de teljesen még mindig nem tudták elfoglalni.)

#Ukraine The Russian Army sent a T-54/55 VBIED filled with 6 tonnes of TNT at AFU lines near Marinka, Donetsk Oblast.

The attempt failed as the remotely-controlled bomb ran into a mine 100m from the front line, and was then hit by a Ukrainian RPG shot, causing a huge explosion. pic.twitter.com/sXXI57wV7v

— Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) June 18, 2023