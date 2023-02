Hamarosan a harctéren bizonyíthat Európa legnagyobb magántank-arzenáljának egy része

Fotó: OIP Land Systems

A Szovjetunió felbomlása után az európai kormányok a hadseregeik eszközparkjának leépítésébe fogtak. A hidegháború alatt felhalmozott, nehéz, drágán karbantartható tankokat könnyebb páncélosokra cserélték, melyek alkalmasabbak a különböző békefenntartó missziókra. A 2008-as válság további költségcsökkentésre sarkallta a kormányokat, és mire Vlagyimir Putyin 2014-ben elcsatolta Ukrajnától a Krímet, az európai hadi kiadások történelmi mélypontra süllyedtek.

Aki elad, attól viszont vesznek is, és Freddy Versluys nem félt kinyitni a pénztárcáját. A belga vállalkozó Európa legnagyobb magánkézben lévő páncélos arzenáljának birtokában van, a Guardian írt róla egy nagyobb portét. Versluys a belga hadsereg katonája volt, majd kilenc évig dolgozott annál az egységnél, amely a tankok és a lőszerek minőség-ellenőrzését végezte. 1989-ben csatlakozott az OIP nevű vállalathoz, amely az optikai eszközök piacán mozgott. Itt létrehozta az OIP Land Systems leányvállalatot, mellyel a kiselejtezett haditechnikai eszközöket és járműveket vásárolta fel, abban bízva, hogy egy nap még lesz rá kereslet.

Legnagyobb fogása abból az 50 Leopard 1-es tankból áll, amit a belga kormány adott el még 2014-ben, akkor darabja 37 ezer euróba került. A zsákmány azóta porosodik egy álmos belga kisváros egyik szürke hangárjában, ugyanis a német törvények nem engedték, hogy az egykori német gyártású tankokat Berlin engedélye nélkül újra értékesíthesse bárki. Egészen múlt hétig, amikor Olaf Scholz bejelentette, hogy Németország Leopard 2-es tankokat küld Ukrajnába, és ezzel elméletileg megnyílt a lehetőség a Leopard 1-esek értékesítésére is.

A háború kitörése óta Versluys már eladott 46 M113-as páncélozott csapatszállítót az Egyesült Királyságnak, amely aztán ezeket továbbküldte az ukránoknak, és ugyanezt az utat járhatja be további 85 darab M113-as is. Az is felmerült, hogy a belga kormány visszavásárolná a korábban általa értékesített tankokat. A belga védelmi miniszter szerint az OIP nyerészkedni akar az üzleten, az egykor 37 ezer euróért megvett tankok darabját most 500 ezer euróért értékesítené az államnak. Versluys tagadja, hogy a belga kormány megkereste volna őket, szerinte még nekik is fel kell mérni a tankok állapotát, így árról beszélni egyelőre teljesen felesleges. Azt viszont nem tagadta, hogy

az ukrán állami fegyverimportőr már megkereste, illetve a tíz észak-európai országot tömörítő brit Joint Expeditionary Force szintén érdeklődött náluk.

Versluys azt mondta, minden megkeresésre nyitottak, de fair árat fognak kérni, mert az OIP nem jótékonysági szervezet, hangsúlyozva, hogy a tankok megvételével kockázatot vállaltak, valamint a tárolásuk is pénzbe került, de reméli, hogy minél hamarabb Ukrajnába indulhatnak.

Az üzletember azt is megemlítette, hogy 38 darab Geparddal is rendelkeznek. Ezt ő ugyan tanknak mondta, de minden bizonnyal arról a légvédelmi páncélosról van szó, amelyből Németország már 30-at átadott Ukrajnának, és további hetet is odaígért. Az ukrán légvédelmi tüzérek rendkívül elégedettek a típussal, amely különösen hatékony az iráni gyártmányú orosz kamikaze drónok leküzdésében, de a beszámolók szerint már több cirkálórakétát is sikerült lelőniük.

A hírek szerint Németország már Brazíliát és Katart is megkereste, részben hogy visszavásárolja a korábban átadott Gepardokat, részben, hogy lőszert biztosítson Ukrajna számára a típushoz. (Brazília az utóbbit is elutasította.) Ezek szerint viszont sokkal közelebbi Gepard-beszerzési forrás is lenne – korábban a belga hadsereg 55 darabot üzemeltetett a típusból, ezek egy részét vette meg az OIP.

