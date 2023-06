Most üt vissza az oroszokra az ukrajnai óriásgát elpusztítása

Utcakép Herszonban a gátrobbantás nyomán bekövetkezett áradás visszavonulása után. Fotó: AFP/Europress

Bár a szombati Prigozsin-puccs árnyékában kevesebb figyelem jutott rá, nem szünetelnek a harcok Ukrajnában, az ukrán hadsereg folytatja a támadásait. A kelet-ukrajnai Bahmut környékén kisebb előrehaladást értek el, és úgy tűnik, hogy sikerült felszámolniuk az orosz jelenlétet a Donyec-Donbasz-csatorna nyugati partján.

Ennél azonban érdekesebb, hogy orosz források szerint sikerült kialakítaniuk egy kisebb hídfőállást Herszon városának közelében a Dnyeper bal partján, amelyet a háború első hetei óta az orosz hadsereg ellenőriz. Ebben a térségben a tüzérségi párbajokat leszámítva kevés dolog történt katonailag tavaly november óta, amikor az orosz hadsereg befejezte a visszavonulását a Dnyeper jobb (nyugati) partjáról, felrobbantva maga mögött a hidakat. Azóta a térségben csak a folyó közepén lévő szigetekért folytak változó intenzitású harcok kisebb létszámú – főleg különleges műveleti – alakulatok között.

A helyzet aztán alaposan megváltozott a kahovkai gát június 6-i felrobbantásával, amellyel a felek egymást vádolták, de a bizonyítékok részletes elemzése arra utal, hogy valószínűleg az oroszok voltak az elkövetők. Ennek köszönhetően ugyanis a Dnyeper bal partját őrző csapataik egy részét átcsoportosíthatták keletebbre, Zaporizzsja megyébe, ahol két nappal korábban kezdődött a régóta várt ukrán ellentámadás.

Ezt meg is tették, és valószínűleg részben ezeknek a csapatoknak köszönhető, hogy az ukrán ellentámadás nem sok mindent ért el azon a frontszakaszon. Ugyanakkor már a gát felrobbantásakor is voltak olyan vélemények, hogy ez az ukrán csapatok számára is lehetőségeket teremthet. Az áradás ugyanis elmosta a folyóparton és annak közelében létesített orosz védelmi vonalakat, és az ukránok is tisztában vannak azzal, hogy az oroszok kevesebb erőt hagytak a térség védelmére.

Ezt pedig most az ukránok elkezdték kihasználni. Az utóbbi napokban egyre több orosz háborús tudósító számolt be arról, hogy az ukránok nemcsak átcsaptak a Dnyeper bal partjára, hanem állandó hídfőt létesítettek a részben lerombolt Antonyivkai közúti híd déli hídfőjének közelében. A Dva Majora (két őrnagy) Telegram-csatorna szerint ötven-száz ukrán katona lehet a folyó bal partján, akiket olyan gyors motorcsónakokkal látnak el, amelyeket nem lehet tüzérséggel eltalálni. Az alábbi videói azt mutatja, hogy egy orosz páncélos (valószínűleg BTR-82-es) az ukrán állásokat lőve előrenyomul, hogy kimentsen néhány szorult helyzetbe került orosz katonát a hídfő közelében:

Footage from the “Russian-controlled” left bank of the Dnieper river at the Antonovsky Bridge, shows a Russian BTR-82A firing and moving to pick up evacuating Russian soldiers from fire by Ukrainian forces. Earlier, Russian sources stated that Ukrainians gained a foothold at the… pic.twitter.com/k9SLPy1vX9 — Dmitri (@wartranslated) June 25, 2023

Orosz katonák szerint az ukránok tudják, hogy csak tapasztalatlan orosz alakulatok maradtak a térségben, és ezt próbálják kihasználni. Szerintük az ukránok nagyon erős tüzérségi támogatást adnak sajátjaiknak a túlpartról, ami részben elnyomja az orosz tüzérséget, az elektronikai harcászati rendszerek miatt pedig kamikaze drónokat sem tudnak ellenük alkalmazni. Így csak az orosz légierő segítségével lehetne felszámolni az ukrán hídfőállást.

Az ukrajnai háborút régóta követők erre felkapták a fejüket, mert az interneten (a Telegramon) utoljára akkor kértek légi támogatást orosz katonák, amikor tavaly szeptemberben Harkiv megyében éppen összeomlott az orosz front (amit persze a légierő sem tudott megakadályozni). Vagyis ez mutatja, hogy az oroszok most is szorult helyzetben vannak a térségben. Egy a háborút követő Twitter-csatorna szerint most nagyjából ez a helyzet a hídfő környékén, kékkel az ukrán kézben lévő terület:

Based on reports and visual confirmation, that map likely looks like this. There is a large contested area as this is flat lands and poorly accessible area without good access roads. I think Ukraine hasn’t brought in lots of personnel yet but there is a small bridgehead. pic.twitter.com/DGsKXuuFoB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 25, 2023

Ezzel együtt valószínűtlen, hogy most hasonló események jönnének, mint tavaly Harkiv megyében. Egy hasonló előrenyomuláshoz nem száz, hanem több tízezer katonára lenne szükség, és persze mindenféle nehézfelszerelésre (tankok, lövészpáncélosok, légvédelem és így tovább), továbbá az utánpótlás biztosítására. Ehhez pontonhidak és kompok sokaságára lenne szükség a Dnyeperen, amelyet meg kellene védeni az orosz légierőtől, tüzérségtől és távolsági rakétacsapásoktól. Ez pedig nagyon valószínű, hogy meghaladja az ukrán hadsereg lehetőségeit.

Így az ukránok célja minden bizonnyal az a mostani akcióval – és potenciálisan további hasonló műveletekkel -, hogy rákényszerítsék az oroszokat, hogy a Dnyeper közelében tartsanak tapasztalt, harcképes alakulatokat, és itt vessék be a légi kapacitásaik egy részét. Ami értelemszerűen csökkenti az orosz tartalékok nagyságát más területeken. Úgy tűnik tehát, hogy ha az elmúlt hetekben voltak is előnyei a gát felrobbantásának az oroszok számára, most visszaüt az ennek nyomán végrehajtott átcsoportosítás.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMáris nagy szolgálatot tett az orosz puccskísérlet az ukránoknakPutyin rendszerének legmélyebb válságával néz szembe, a következmények nehezen beláthatók a legtöbb atomfegyverrel rendelkező országban. Az ukránok mindenesetre igyekeznek kihasználni a helyzetet.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkHalad, megállt vagy el se indult igazán az ukrán támadás?A térképre nézve úgy tűnik, hogy eddig inkább az oroszok tervei szerint alakulnak az események, de nehéz felmérni a halmozódó veszteségek és a front mögötti csapások hatásait.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMiért állhatott az oroszok érdekében a gátrobbanás?Az ukránok nem nyernek semmit a sártengerrel, Moszkva viszont igen.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkSzándékos árvizek: Sztálin a minta, de Kína is több százezer emberét ölte meg egy gátrobbantássalAz elárasztást nemcsak az oroszok használták fegyverként a történelemben.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkÁradás elől menekülők haltak meg a gátszakadás utáni támadásokbanAz elárasztott herszoni régióban az evakuálás mellett lövöldözések is zajlanak, az ukránok szerint az oroszok, az oroszok szerint az ukránok zavarják a mentést az ágyúkkal.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Világ dnyeper gát Herszon Nova Kahovka orosz-ukrán háború Olvasson tovább a kategóriában