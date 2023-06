Halad, megállt vagy el se indult igazán az ukrán támadás?

Két hete kezdődött az ukrán ellentámadás az ország déli részén, és az eddigi eseményekbe egyelőre mindenki beleláthatja a saját szimpátiájának megfelelő narratívát. Az idehaza kormányzati hátszéllel rendelkező oroszpártiak mondhatják, hogy az ukránok csak pár falut foglaltak vissza nagy veszteségek árán, míg az ukránokkal szimpatizálók arra hívhatják fel a figyelmet, hogy ez még csak az előkészítő szakasz, a főerőket egyelőre nem vetették harcba.

A felek haditerveit természetesen nem ismerjük, de a látottak alapján valószínűsíthetjük, hogy az oroszok célja a jelentős részben nyugati segítséggel felszerelt és kiképzett ukrán támadó csapatok kivéreztetése a több tíz kilométer mélyen kiépített védelmi rendszerükben. Ha pedig ez sikerül kedvező veszteségarányok mellett, ellentámadást indíthatnak az egyoldalúan Oroszországhoz csatolt, de továbbra is ukrán ellenőrzés alatt lévő területek elfoglalására. Második világháborús párhuzamként a kurszki csata adja magát, ahol a szovjetek a rendkívüli alapossággal kiépített védelmi állásaikban felmorzsolták a támadó német csapatokat, majd az ellentámadás során visszafoglalták Ukrajna jelentős részét. Bár erre gyakran tankcsataként hivatkoznak – és valóban sok ilyen összecsapás volt –, legalább ilyen fontos szerepet játszottak a németek felmorzsolásában a szovjet aknamezők, harckocsiakadályok, rejtett állásokba elhelyezett páncéltörő ágyúk.

Az oroszok felkészültségének ismeretében az ukránok valószínűleg nem terveztek azzal, hogy már a támadás első hullámával betörhetnek az orosz védelem mélységébe. A sok ukrán forrással dolgozó Jack Watling, a Royal United Services Institute brit katonai agytröszt kutatója nemrég három pontban foglalta össze, hogy mik az ukrán célok az offenzíva mostani, kezdeti szakaszában.

„A siker bináris, nem lineáris. A frontot vagy sikerül áttörni, vagy nem, és az ukránoknak úgy kell előkészíteniük a csatamezőt, hogy maximalizálják a siker esélyét” – fogalmazott Jack Watling.

Ez nagyjából azt jelenti, hogy az ukrán támadásnak nem lehet célja az oroszok faluról falura történő kiszorítása az országból, ehhez biztosan nincs elég erőforrásuk. Ezt csak addig akarják csinálni, amíg megteremtik egy nagy áttörés feltételeit, amikor harcba vetik főerőiket a cél elérése érdekében.

Ha ez sikerül, akkor széles körzetben megfutamíthatják vagy elvághatják az orosz csapatokat, ahogy történt tavaly szeptemberben Harkiv megyében, amikor számos orosz alakulat a teljes fegyverzetét hátrahagyva elmenekült, és a súlyos vereség rákényszerítette az orosz elnököt 300 ezer ember mozgósítására. De már egy ennél kevésbé drámai siker is okozhat olyan hasonlóan súlyos utánpótlási válságot egyes területeken, mint ami rákényszerítette az oroszokat tavaly a Kígyó-sziget, majd Herszon megye Dnyepertől nyugatra lévő részének feladására. Ehhez azonban el kellene vágni az orosz utánpótlási vonalakat az Azovi-tenger mentén, ehhez pedig ismét csak át kell törni a fő orosz védelmi vonalon. Ezek láthatók az alábbi térképeken:

🧵I’ve updated this fortifications data to include all Southern occupied Ukraine (Donetsk city – Crimea – Kinburn) with 2,389 fortifications traced from new satellite imagery. A download link is included.https://t.co/ElPKHH1kNm

So what does this mean for the Ukrainian offensive? https://t.co/S9NfNpBPmO pic.twitter.com/bcMnSWNGEE

