A magyar piactér, amely nem akar versenyezni a Temuval, mégis sikeres

Mára jó eséllyel kevesebben vannak azok, akik még nem hallottak a Meskáról, szemben azokkal, akik ismerik ezt a platformot, vagy éppen rendszeres vásárlók. Az online kézműves piac népszerűsége tizenhat éve töretlen, eddig minden évet növekedéssel zártak, habár az induláskor még senki nem gondolta volna, hogy ilyen jó üzletet lehet csinálni egy online piactérből. Igaz, eleinte maguk az alapítók sem tudták, hogy mibe vágták a fejszéjüket.

Porst Réka és barátnője, Hidvégi Bori 2008-ban indították a Meska.hu-t. Nem akartak mást, mint árulni saját kézműves termékeiket, köztük fülbevalókat, nyakláncokat, kiegészítőket.

„Az internet elterjedésével sokat gondolkodtunk azon, hogyan lehetne kommunikálni az egyedi termékekről, aztán eszünkbe jutott, hogy akár egy közös nagy webshopban is árulhatjuk a portékát, hamarosan pedig beugrott, hogy ezt továbbgondolva egy mások számára is nyitott adásvételi felületet hozzunk létre” – kezdi a beszélgetést az alapító Porst Réka, aki első lépésben társával úgy döntött, hogy felkérnek további ötven magyar alkotót, akiket bevonnak a projektbe, végül elindult a Meska.hu.

Ahogy telt az idő, és a platform növekedett, már látható volt, hogy itt sokkal többről van szó puszta hobbinál. „Az első évek szinte arról szóltak, hogy mi magunk is tanultuk a piacot. Az induláskor még nem is tudtuk, hogy marketplace-nek nevezik azt, amit csinálunk, csak egyszerűen egy közösségi helyet szerettünk volna létrehozni a kézműveseknek.

A Meska működési elve ugyanis azon alapszik, hogy az itt regisztrált kézművesek feltölthetik a saját termékeiket, amiket a vásárlók megrendelhetnek. Ez a koncepció azóta sem változott, mára pedig több mint ötezer alkotó értékesíti itt különböző kézműves termékeit, legyen szó asztalos művekről, üvegből készült alkotásokról, textíliáról vagy akár élelmiszerről – de erre még visszatérünk.

Nem szállnak be az árversenybe

A Meska tehát az évek során folyamatosan növekedett. Az eladók száma jelenleg 5300 körül mozog (a forgalmuk után érkező jutalékokból tartják fenn az oldalt), és több mint 260 ezer termék érhető el az oldalon. Az elmúlt években az éves növekedés két számjegyű volt,

a visszafogottabb, idén várhatóan egy számjegyű növekedés részben annak tudható be, hogy megjelentek olyan platformok, mint a Temu és a Pepita, amelyek olcsó, tömeggyártott termékeikkel elárasztják az online piacot.

Kérdeztem is Porst Rékát, hogy az e-kereskedő óriások megjelenése nem jelenti-e a Meska végét, amire a lehető legtermészetesebben válaszolja: nem akarnak versenyezni sem a Temuval, sem a Pepitával.

„Nem akarunk beszállni az árversenybe, és ezt az eladók felé is kommunikáljuk. Azt nem mondanám, hogy áremelésre bíztatjuk őket, de ha látjuk, hogy valaki áron alul akarja eladni a kézműves termékeit, akkor számára segítünk optimalizálni az árazást. Sokszor látjuk, hogy az alkotók elfelejtik belekalkulálni az árba az összes tényezőt: az alapanyagokon kívül a munkába fektetett órákat, a csomagolást, a postázást, a termékleírás elkészítését és a fotózást is. Ha ezek a költségek nem jelennek meg az árban, akkor hosszú távon nem lesz fenntartható az üzletük.

Itt ugyanis az első mozdulattól a termék feladásáig mindenért maga az alkotó felel. Ő rendeli meg az alapanyagokat, készíti el a terméket, fotózza le, beszél a vásárlóval és végül intézi a szállítást is, amire egyébként a Meska többféle csomagszállítási módot is kínál

– mondja Porst Réka, majd hozzáteszi, hogy ebben rejlik a Meska erőssége, itt ugyanis közvetlen kapcsolatban állnak az alkotók és a vásárlók.

A Temura és a Pepitára ez nem igaz, arról nem is beszélve, hogy sokszor silány minőségű árut küldenek ki a vevőnek. A Meskánál nemcsak a kézműves jelző szavatolja a minőséget, hanem a személyes kapcsolat is, így a vásárlók abszolút egyedi termékeket is rendelhetnek. Vegyünk például egy feliratos táskát, ahol a vevő maga döntheti el, hogy milyen feliratot, színt vagy mintát szeretne. Persze a lehetőségek korlátozottak, de még így is sokkal erősebb az egyediség faktor a Meskán kínált termékek esetében, szemben az e-kereskedő óriásokkal. És van még itt valami.

Fenntartható online piac, de megéri?

„A szállítás A-pontból B-pontba történik, vagyis a kézműves termékek nem állnak raktárakban és nem utaztatják azokat több országon keresztül. Mi igenis büszkék vagyunk arra, hogy a magyar alkotók termékeit magyar vásárlók veszik meg” – magyarázza az alapító, aki szerint ezzel a Temu nem tud versenyezni. A kérdés csak az, hogy megéri a minőség fenntartása? „Bár továbbra is növekszünk, most várható egy visszaesés, amely mögött a Temu megjelenése áll.”

Ennek ellenére a Meska vezetője bízik abban, hogy a minőség és a személyesség elég erős vonzerő lesz a jövőben is. Arról nem is beszélve, hogy a Meska folyamatosan új, ám fenntartható funkciók bevezetésével tartja fenn a közönség érdeklődését. Az első nagy újítás a kézműves élelmiszerek bevezetése volt. Ez nagy lépést jelentett a platform számára, hiszen az élelmiszerek szállítása nem várt kihívásokat hozott magával.

„Az élelmiszerekkel kapcsolatban a szállítás okozhat problémát, és ezt látják a készítők is, akik ezért tartós élelmiszerekre fókuszálnak. Az élelmiszertermékek között egyébként egyre több olyan található, amely ajándékként is funkcionál. Például van egy mézes vállalkozás, amely speciális egyedi csomagolású kis üvegcsékben árulja a mézét, amely így esküvői köszönőajándékként vagy ültetőkártyaként funkcionál.”

Az élelmiszer bevezetése mellett a következő nagy dobás a támogatói bolt megnyitása, terveik szerint ez még karácsony előtt elérhető lesz.

A lényege, hogy a vevők egy külön felületen vásárolhatnak jótékonysági céllal kézműves termékeket. Különböző szociális intézmények már korábban is töltöttek fel a Meskára fogyatékossággal élő gondozottak kézműves alkotásait, az új adomány fül még tovább erősíti ezt a vonalat.

„Szeretnénk, hogy a platformunk ne csak az alkotók sikeréhez járuljon hozzá, hanem a társadalmi felelősségvállalás is része legyen a működésünknek” – magyarázza Porst Réka. Ezen felül a Meska továbbra is kiemelt figyelmet fordít az újrahasznosított és környezetbarát alapanyagokból készült termékekre. Az ilyen jellegű termékek külön címkét és kiemelést kapnak a platformon, hogy a vásárlók könnyebben megtalálják őket.

Közel egymillió vásárló

A Meska stratégiája eddig tehát bevált, erről árulkodnak a gazdasági eredmények is. Azt a munkát, amelyet eleinte két barátnő végzett főállás mellett, ma tizenöt ember végzi a Meska munkatársaként, ezen kívül több alvállalkozó dolgozik együtt a platformmal. Tavaly a Meska átmenő forgalma átlépte az egymilliárd forintot, idén pedig a másfél milliárdot várják. (Ennek csak egy része természetesen a jutalék, amely az üzemeltető cég árbevételét adja.)

A vásárlók száma is folyamatosan növekszik, bár az egymillió vásárlót idén valószínűleg nem érik el, de már nem lesznek olyan messze tőle, mint tavaly.

Attól sem kell félni, hogy elfogynak az alkotók, hiszen folyamatosan változnak a Meskán nyitott boltok.

Ami pedig a kézművesek közötti versenyt illeti, az alkotók jól megférnek egymás mellett még akkor is, ha hasonló jellegű termékeket kínálnak, mi több, keresik az együttműködést. Van olyan alkotó, aki könyvet adott ki a Meskán megismert partnerével.

A Meska ezért is képes lépést tartani tizenhat éve a folyamatosan növekvő webes boltokkal. Egyrészt az ország első online kézműves piactereként épp elég tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy ne vérezzen el a Covid vagy bármilyen más vis maior állapot idején, másrészt a digitalizáció mellett is fenntartják annak az érzését, amikor a vásárló még tudta, hogy pontosan kitől vesz ruhát, élelmiszert, ajándékot vagy valamilyen praktikus eszközt.

