Megnézte, miben jó az Amazon, majd jobbat akart csinálni a Pelenka.hu építője

Noha a magyar e-kereskedelemből tendenciózusan szorulnak ki a hazai vállalkozások, akad aki erre rácáfol. Ráadásul nem egy evidensnek tűnő területről. Az FMCG webáruházainak top tízes listájára felkerülő Pelenka.hu főként baba-mama termékek kereskedelmével foglalkozik, alapítója, Csereklei Zoltán újoncként érkezett az ágazatba 2017-ben, miután a Femcafe.hu portált eladva kiszállt a női lapok piacáról.

Ebből az üzletből nem lehet kimaradni

Zoltán három szempontot mérlegelve döntött úgy hat éve, hogy megpróbálja a drogériákban és nagy üzletláncokban megvásárolható pelenkák és babaápolási eszközök online értékesítését. A női célcsoporttal kapcsolatos tapasztalata adott volt, belátta továbbá, hogy az újabb és újabb vásárlók megszerzése helyett a visszatérő megrendelők megtartásával járó kihívások érdeklik, és valamiféle lelki töltetet is szeretett volna az üzletbe vinni. Így adta magát a baba-mama kategória.

Eleinte csak befektetőként képzelte el szerepét az új cégben annak ellenére, hogy a médiapiacon és cégeknek nyújtott szolgáltatások területén már eleget tapasztalt. Ám néhány hónappal az alapítás után belátta, hogy a megbízott ügyvezetője helyett saját magának kell megvalósítania az elképzeléseit.

Erős tettvágy égett bennem és pontos vízióm volt a cégépítésről. Láttam magam előtt, hogy a céljaim eléréséhez mik a szükséges lépések, úgyhogy már az elején a kezembe vettem a cég építését és irányítását.

Az első kulcsfontosságú lépés és befektés a Pelenka.hu domainnév megvásárlása volt, amit egy negyedéves alkufolyamat eredményképp ért el Zoltán. A márkanévvé váló internetcím célzott, egyértelmű, így jól lehet vele kommunikálni, ami a beszállítókkal és gyártókkal való tárgyalások során is jól jön:

Azt gondoltam, hogy a Pelenka.hu néven működtetett webáruház a hazai baba-mama kereskedelem meghatározó szereplője lesz, és a nevünkből adódóan majd minden pelenkamárka törekedni fog a velünk való jó kapcsolatra.

Nézni kell a többieket, és kicsit jobban csinálni náluk

Zoltán egyrészt az Amazontól az eMAG-ig számos webshopot alaposan tanulmányozott, másrészt a saját üzletének működését is gondosan figyelte, arra a kérdésre keresve a választ, hogy a vásárlóknak hogyan lehet többet vagy jobbat adni más boltokhoz képest. A technikai megvalósítás tökéletesítésén túl a kezdetben háromfős csapat a védőnői kiadványoktól kezdve, a hírleveleken keresztül, a csomagok kibontásáig mindenféle olyan kapcsolódási pontot kielemzett, aminek során valamilyen támogató, a szülővé válásban megerősítő gesztust tehetnek a várandós és a már kisbabás édesanyák felé.

A kereskedelmi tevékenység mellé ugyanis egyfajta szolgáltatói attitűdöt is igyekszik közvetíteni a Pelenka.hu, amit hosszú távon a piac honorál Zoltán szerint. Ezt elsősorban az mutatja, hogy a pelenkákon és a tápszereken a legtöbb üzlet alig ér el hasznot, inkább a bevásárlásokért felelős anyukák magukhoz csábítására használják ezeket a termékeket. Az árverseny tehát óriási, valaki mindig a többiek alá ajánl, mégis sikerült megtalálni és fenntartani a webshopnál a stabil nyereségességhez és növekedéshez vezető egyensúlyt az árak tekintetében.

Mindeközben persze az e-kereskedelem is rohamosan fejlődött, míg 2017 környékén jórészt műszaki cikkeket vásároltak az interneten Magyarországon, már a pandémiát megelőző is érdemben fejlődött a piac, a pandémia miatti lezárások pedig vásárlók tömegét lökte az ágazatba. A Pelenka.hu azonban a Covid lecsengését követően is duplázta a forgalmát, a nyereségét majdnem megnégyszerezte.

Átérzik a vásárlóik helyzetét a hatékony működés mellett

A cég munkatársainak nagy része családos, sokuk kisgyermekes anyuka, így átérzik a gyerekvárást övező nehéz helyzeteket. Emiatt próbálnak támogatást, lelki segítséget is közvetíteni a webshop. A kollégákkal kapcsolatos elvárás továbbá a rugalmasság, ami a növekedéssel átalakuló körülményekhez való alkalmazkodáshoz szükséges – Zoltán ugyanis nem a létszám felduzzasztásával, hanem a vállalatirányítás és a munkamódszerek megváltoztatásával igyekszik felskálázni a cég kapacitásait a növekvő forgalomhoz, ami a rentábilis működéshez szintén elengedhetetlen.

Nem félek a gyors döntésektől és az újratervezéstől. A nem működő dolgokat leépítem és keresem az új megoldásokat helyettük. Az eszközöket cserélgetem, de a végeredményhez ragaszkodom.

A cég a kezdetektől használ vállalatirányítási rendszert, ám már több váltáson túl van, ugyanis akár startupoktól, akár kkv-któl ellesve időről időre az éppen használatosnál hatékonyabb alternatívákra bukkannak. Idő közben Zoltán a versenytársaktól is átigazolt szakembereket, akik rendszerint megerősítették a gyors reakciókészségre irányuló törekvéseiben, amit talán a logisztika kezelése szemléltet a legjobban.

Az alapítást követően Zoltán a kereskedelem mellett nem akarta a logisztikába is beleásni magát, így ezt a feladatkört eleinte kiszervezte. Fél év után mégis úgy látta, érdemes behozni a cégbe a raktározást, és eleinte 80 négyzetméteren, majd negyedévente bővülő területen, időnként újabb helyszíneken működtette a raktárt saját kollégákkal. Így jutott el a 80 négyzetméterestől az 1000 négyzetméteres raktárig a cég.

Majd pénzügyileg ismét jobban megérte a logisztika kiszervezése, ami mentesítette a céget az ismétlődő költözések nyűgjeitől, ráadásul felismerte Zoltán, hogy ő személy szerint a kékgallérosokkal nehezebben tud együttműködni, a nagy a munkaerőhiány pedig szintén visszavetette a hatékonyságot. És a gyors váltások és döntések: a partnerváltástól sem rettentek vissza, amikor egy másik szolgáltató magasabb szolgáltatási szinttel kecsegtetett.

Változott a menedzsment által figyelt adatok köre is: kezdetben számtalan mutatót követett nyomon a cégvezetés, ám mostanra megtanulta a csapat, hogy a működési rutint jellemző eredményességi információkra érdemes hangsúlyt helyezni, amelyek minden dolgozó számára transzparensek. Zoltán hozzátette, hogy a recesszió és a nehezebb üzleti klíma átvészeléséhez nagyobb éberségre van szükség a cégben – a visszaesés mellesleg a Pelenka.hu piacát is érinti, jelenleg

a forgalom a hagyományos boltok felé terelődik, ami ellentétes az eddig jellemző trendekkel.

Az e-kereskedelem nem a családi vállalkozások megalapozásának ideális terepe

Még konjunktúra idején sem lehet öt évre előre látni az ágazatban, nemhogy válságban, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a cég alakulásakor rendre kétkedtek Pelenka.hu jövőjében az ágazati szereplők, de az áruház mégis meghatározó szereplővé vált a piacon.

Más szektorból érkeztem, ami is segíthetett bátornak lennem, hiszen a szakmai normákat kevésbé ismertem, így meg mertem olyan lépéseket tenni, amelyeket más talán nem.

Zoltán most úgy látja, hogy az e-kereskedelem felé való átrendeződés folytatódni fog, így van még bőven potenciál a hazai piacban, továbbá nemzetközi irányba is el lehet menni. A régiós külpiacokon jellemzően a magyar cégekkel szemben előnyben vannak a tőkeerősebb és innovatívabb cseh és lengyel vállalatok, amelyek mellesleg a magyar vásárlókért is versenybe szálltak, ráadásul a legtöbb hagyományos kereskedő is megnyitotta már az online boltját. Bebetonozni senki se tudja magát, a Pelenka.hu és a hozzá hasonló vállalkozások az elaprózódó piacon egyre nagyobb kockázatnak vannak kitéve, néhány, sorozatban meghozott rossz döntéssel kieshetnek versenyből ezek a szereplők.

Nincsenek hiú ábrándjaim arról, hogy amit felépítettünk, ne lehetne az öldöklő versenyben elveszíteni – de ez nyilván egy szélsőséges eshetőség. Nem félek ettől, tesszük a dolgunkat és megyünk előre. Hosszabb távon annak a lehetősége sem zárható ki, hogy a centralizálódó e-kereskedelmi piacon a márkaértékünket és az elérésünket egy szakmai befektető égisze alatt vigyük tovább, hiszen ez egy teljesen logikus fejlődési lépés lehet egy cég életében.

Persze nem csak a Pelenka.hu felvásárlása szerepel a lehetőségek között, hanem Zoltán cégének bővülése is más webshopokkal vagy termékekkel. Efféle lehetőségek folyamatosan adódnak, ám még ha van is bennük fantázia, általában Zoltán elveti őket, mert a legfontosabb, hogy arra koncentrálhasson a vállalkozása, amiben jó: ez a viszonylag kommersz termékek nagy volumenű értékesítése női célcsoport számára.

A közelmúltban azonban akadt egy kivétel és Zoltán cége megvásárolta a női szépségápolási szerek és eszközök értékesítésében erős Beauty.hu webshopot. A két webshop között nagy a szinergia és egy háttérrel tudja a cég üzemeltetni mindkét webáruházat, aminek eredményeként egyre gazdaságosabb működést és további növekedést vár a cég alapítója. Az új oldal a forgalmi növekedést támogató stratégiával és teljesen megújult felülettel indul el június második felében.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Vállalat cégportré Csereklei Zoltán e-kereskedelem pelenka.hu Olvasson tovább a kategóriában