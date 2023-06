A Wagner sem úszta meg veszteségek nélkül a példátlan szombati akcióját

Amikor szombaton kibontakozott a Wagner-csoport fegyveres lázadása Oroszországban, úgy tűnt, hogy míg az orosz légierő nagyon súlyos veszteségeket szenved, addig a wagneresek szinte karcolás nélkül nyomulnak előre Rosztovba, illetve Moszkva irányába.

Amikor a háborús veszteséglistáiról ismert Oryx blog szerzői szombaton nap közben elkészítették a konfliktus első összegzését (jellemző módon pár órával korábban még viccelődtek azzal, hogy szükség lesz majd egy ilyen listára), azon még csak egyetlen wagneres jármű szerepelt. Bár az már a videók alapján is látszott, hogy a Wagner-hadoszlopok olyan erős légvédelemmel vonulnak, amelyet a legtöbb ukrán alakulat is megirigyelne, hihetetlennek tűnt, hogy ennyire hatástalanok a Wagner ellen az orosz hadsereg eszközei.

Igaz, az mostanáig sem derült ki teljesen egyértelműen, hogy a földön volt-e akár egyetlen olyan orosz alakulat, amely harcba keveredett volna a Wagnerrel. De az a június elején elkezdődött ukrán támadás során is bebizonyosodott, hogy milyen veszélyesek az orosz harci helikopterek és repülőgépek, így a veszteségek látszólag teljes hiánya még a földi passzivitással együtt is különösnek tűnt.

Mostanra azonban kiderült, hogy azért a Wagner veszteségei sem olyan csekélyek. Az Oryx aktuális összegzése szerint a magánhadsereg két nehézgéppuskával felszerelt pickupot, két katonai teherautót, valamint egy kerekes gyalogsági harcjárművet biztosan elveszített. Azt nem tudni, hogy hány katonájuk halt és sebesült meg, mert ez sokkal nehezebben követhető (az Oryx is csak a haditechnikai veszteségeket gyűjti), hiszen őket rövid idő alatt evakuálják a helyszínről, míg a roncsok akár napokig a helyükön maradnak.

Ezzel együtt az orosz légierő veszteségei sokkal súlyosabbak: odaveszett egy szállító, két támadó és három elektronikai harcászati helikopter. Ezek közül különösen az utóbbiak számítanak ritka és drága felszerelésnek, akárcsak az Il-22M típusú légi vezetési pont, amelyből egyes hírek szerint összesen csak hússzal rendelkezik az orosz légierő.

Now confirmed, Wagner forces managed to down the Russian IL-22M airborne command post RA-75917 yesterday. pic.twitter.com/i8Z3nTPAt7

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 25, 2023