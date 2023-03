Már az óvodásokat is megismertetik a Kalasnyikovval Oroszországban

Szovjet egyenruhába öltöztetett óvodások az oroszországi Sztavropolban 2015-ben. Fotó: AFP/Europress

Az orosz iskolákban Ukrajna megtámadása óta egyre nagyobb a katonai nevelés szerepe. Az általános orosz tanrend része lett a katonai alapképzés, fegyverbemutatók és katonai előadások pedig már óvodákban is egyre inkább előfordulnak. Az országban egyre aktívabbak a különböző katonai klubok és egyesületek is, amelyek közvetlenül is háborús propagandát folytatnak, írja a Rigában működő oknyomozó portál, a The Insider.

A háború atmoszférája

A közelmúltban az orosz szabályozás már a 2023 szeptemberben kezdődő tanévtől kötelezővé tette az iskolai alapvető katonai képzést „az élet biztonsága” nevű tanegység részeként. Ennek elvégzése kötelező az orosz gimnazisták számára, a szülők nem dönthetnek róla. A szovjet időkben kidolgozott militáns tanegységet 1993-ban szüntették meg. Addig a diákoknak alapvető önvédelmi technikákat tanítottak vegyi és nukleáris támadás esetére, illetve kézifegyverek kezelését is elsajátították.

A mostani képzés is hasonló lehet, az Independent szerint például része lesz a tisztelgés, kézigránátok és lőfegyverek kezelése, kiegészítve némi patrióta szellemiséggel. Az orosz védelmi minisztériumnak egyébként 2000 óta tartozik a feladatai közé az orosz állampolgárok hazafiasságra nevelésének koncepcionális kidolgozása. A brit védelmi minisztérium szerint a döntés bepillantást enged az Oroszországban uralkodó háborús atmoszférába és Moszkva kétségbeesett próbálkozásaiba.

Korábban is előfordult már, hogy katonai képzések kaptak helyet az iskolai életben. Egy szentpétervári iskolát az orosz hatóságok azért helyeztek vád alá februárban, mert nem tartottak olyan alapvető kellékeket, mint az F-1-es kézigránát és a Kalasnyikov gépkarabély.

Katonai klubok hálózata

Ezzel összefüggésben egyre nagyobb teret kapnak az orosz közéletben és oktatásban a katonai-patrióta egyesületek, klubok. Ezek száma már a Krím 2014-es annexiója után megugrott, de mostanra hivatalos adatok szerint ilyenből mintegy 5500 működik Oroszországban.

2015-től az elnöki vezetés a védelmi miniszterrel közösen alapította meg a Fiatalok Hadserege mozgalmat, a „Junarmiját” azzal a céllal, hogy bemutassák a fiataloknak a katonai képzés alapjait, és megőrizzék, valamint terjesszék a patrióta hagyományokat. A szervezet honlapja szerint mintegy 1,3 millió tagjuk van. A lap szerint ebben benne vannak a tagságra kényszerített mariupoli gyerekek is. (A délkelet-ukrajnai várost tavaly májusban foglalta el az orosz hadsereg, miután jelentős részét lerombolta.)

A mozgalom együttműködik a fent említett fegyveres klubokkal, amelyek már nemcsak az iskolákba, hanem esetenként az óvodákba is bejutnak.

Ezeknek az előadásoknak, képzéseknek már az invázió előtt is része volt a kézifegyverek kezelése, de az utóbbi hónapokban megszaporodtak a közösségi médiában jelentett olyan esetek, amikor iskolásoknak tartottak katonai képzéseket. Az egyik híradás szerint például Magnyitogorszkban Kalasnyikovval a hátukon úsztak a helyi uszodában a fiatalok, akiket a helyi propagandacsatornákon előszeretettel hívnak harcosoknak.

Kalasnyikov az óvodában

Új szervezetek is alakulnak: például 2023 januárjában alakítottak meg egy hazafias nevelést végző klubot Wagnerjonok néven, mintegy 40 taggal, akik között kiskorúak is vannak. Az eseményeik között szerepel a drónkezelés gyakorlása és beszélgetések szervezése háborúpárti politikusokkal. A szervezet háttere homályos, azonban a székhelye a Prigozsin-féle Wagner Csoport szentpétervári központjában van.

A fiatalok ezekben a klubokban felveszik a kapcsolatot a fronton harcoló katonákkal is: közösen leveleket írnak nekik, illetve adományokat küldenek „humanitárius segély” címszóval.

A fenti klubok képviseletében fiatal katonák esetenként az óvodában is tartanak foglalkozásokat, amelyeken a harci kiképzésről adnak információt a gyerekeknek, aminek része automata lőfegyverek kezelése is. Egy híradás szerint ez történt a krasznojarszki régió egyik óvodájában.

Arról nincsenek pontos és megbízható információk, hogy hány óvodában tarthattak hasonló foglalkozásokat, és arról sem, hogy pontosan az orosz iskolák mekkora részében lett eddig az iskolai tanítás része a lőfegyverhasználat.

