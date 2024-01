Nem a kormány támogatása vezetné be a BYD autóit az európai piacra, de a magyar forgalmán nagyot lökne

Fotó: AFP/Europress

A BYD járműveire szabott feltételekkel indítaná a kormány a magyar vállalatok elektromosautó-vásárlását támogató programját a VSquare értesülései szerint, amivel a kínai gyártó európai terjeszkedését segítené. A pályázatok beadásának kezdete február 5., és jármű-beszerzésre egyelőre 30 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre.

Háttér: a támogatás bejelentésével szinte egybeesett a BYD modellek magyarországi forgalmazásának kezdete, és nem sokkal később derült ki, hogy Szegeden létesít a kínai vállalat új autógyárat. A BYD a hazai piacát már letarolta, most külföldön, többek között a világ harmadik legnagyobb autópiacának számító Európában erősít.

Számokban: a BYD szegedi beruházását a magyar kormány is támogatja anyagilag, azonban annak pontos összege még nem ismert – egyelőre egy 46 milliárd forintos infrastruktúra-fejlesztési csomag vált ismertté. Érdemes felidézni, hogy a BYD bejelentését megelőzően a legnagyobb beruházásként a CATL debreceni akkumulátorgyárát tarthattuk számon, amihez 320 milliárd forinttal járul hozzá a kormány.

Az autóvásárlási támogatás keretében 9 375 darab gépkocsi finanszírozásában vehet részt az állam, amelyeket legkésőbb 2026 áprilisáig kell átadni. Ha csak a BYD-modellek lesznek megvásárolhatók a pályázat keretében, az nagyot dobhatna az egyelőre néhány autóból álló magyarországi BYD-flottán. Igaz, valószínűleg piaci alapon is felfut a márka, a Duna Autó és a Wallis Motor után a Schiller Autó is a kínai gyártó partnerévé vált.

Reakciók: a kínai állam is jókora támogatásokkal látja el az ottani autóipart, aminek piactorzító hatását – nevezetesen, hogy a kínai modelleket jellemzően ötödével olcsóbban kínálják az unió területén gyártott versenytársaiknál – az Európai Bizottság is vizsgálja, sőt, Franciaország már protekcionista lépésekig is eljutott. A vizsgálatok a BYD mellett a Geelyt és a SAIC-t érintik.

