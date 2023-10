Kínai autógyár jöhet Magyarországra

Orbán Viktor és Vang Csuan-fu, a BYD alapító-elnöke Sencsenben. Fotó: Fischer Zoltán / miniszterelnok.hu

Kínai autógyár lehetséges magyarországi építése van terítéken – értesült hazai külgazdasági forrásokból a G7. A jelek a világ legnagyobb elektromos autógyártójára, a BYD-ra utalnak.

Miért fontos? Az akkumulátorgyártásba való kínai nagyberuházásokhoz is kapcsolódna egy kínai e-autógyár érkezése. A BYD több európai országban is nézelődik, Magyarország is ott van a jelöltek között.

Alulnézet: a héten az Övezet és Út Fórum csúcstalálkozóján Kínában járó Orbán Viktor a Putyinnal és Hszi Csin-pinggel való találkozója után megnézte a senzeni BYD-gyárat és tárgyalt az alapító-elnökkel.

Kik ők? A BYD tavaly 1,86 millió akkumulátoros autót adott el, a hibrideket is beszámítva darabszámra ezzel már ők a világ vezetői a szegmensben.

, népautó-kategóriákban erősek; a gyártási láncuk elképesztően hatékony, szinte a teljes vertikumot házon belülre vitték a lítiumbányászattól a mikrocsip-, akku- és autógyártásig.

hatékony, szinte a teljes vertikumot házon belülre vitték a lítiumbányászattól a mikrocsip-, akku- és autógyártásig. Magyarországon már több üzemük működik: Komáromban kisebb e-buszgyáruk van, Fóton most építenek akkumulátor-összeszerelő üzemet, Pátyon pedig Huawei telefonokat gyárt az egyik leányuk.

Európai terjeszkedés: miközben Kínában tavaly egy év alatt tripláztak, az exportjuk csak most indul be. Európában 18 országban értékesítenek, a magyarországi megjelenést épp a héten jelentették be, három típussal indulnak. 2030-ra az európai e-autópiacon a három legnagyobb között akarnak lenni.

Igen, de: Az olcsó kínai e-autóktól tartó Európai Bizottság szeptemberben francia kezdeményezésre vizsgálatot indított a dömpingárakkal vádolt kínai exportőrök ellen. Ennek a vége büntetővámok bevezetése lehet. A kínai gyártók ennek a kivédése miatt is érdekeltek a gyártás Európába hozatalában.

Hol? Magyarország több, európai gyártást tervező kínai autógyár horizontján is ott van.

A kisebb GWM a keletnémet tartományok és Csehország mellett szintén gondolkodik Magyarországban is.

a keletnémet tartományok és Csehország mellett szintén gondolkodik Magyarországban is. A BYD akár két európai gyár építésében is gondolkodik. Tavasszal a FT értesülése szerint öt lehetséges helyszínnel számolt: Német-, Francia-, Spanyol- és Lengyelország mellett Magyarországgal. A döntés még idén megszülethet, a cél, hogy a gyártás már 2025-ben elinduljon.

