Magyarországon is terjeszkedik a „kínai Toyota”

Kis fáziskéséssel, de a napokban a kínai elektromosautó-gyártás zászlóshajója, a BYD is aláállt a magyarországi pénzesőnek: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter sencseni bejelentése szerint a vállalat akkumulátor-összeszerelő üzemet épít majd Fóton egy tízmilliárd forintos, száz munkahelyet létesítő beruházással, amire a szokásos 10 százalékos, egymilliárd forintos (azaz munkahelyenként tízmilliós) állami támogatás is jár majd.

Ez nem az első hazai BYD-üzem lesz, a cég Komáromban szerel össze elektromos buszokat egy kisebb gyárban, ez a legutóbbi beszámolója szerint 2021-ben 381 főt foglalkoztatott és 13,5 milliárd forintos árbevételt ért el. Idén sajtóhírek szerint négy-négy tucat elektromos buszt tervez szállítani a Volánbusznak és a német államvasút regionális buszközlekedésért felelős leányvállalatainak. A BYD egy másik leányvállalata üzemelteti a Huawei telefonjait gyártó pátyi üzemet, amelyet 2019-ben az amerikai székhelyű Flex bérgyártótól vett át, mert a Huaweire kivetett amerikai szankciók miatt ellehetetlenült a két cég kapcsolata. Ez a gyár 2021-ben 184 főt foglalkoztatott, és 82 milliárd forintos bevételt termelt.

Ugyanakkor mindez eltörpül a BYD világpiaci szerepéhez képest. A cég a Debrecenbe készülő, szintén kínai CATL mögött a világ második legnagyobb akkumulátorgyártója, és Szijjártó megfogalmazásában „a világ legnagyobb elektromosautó-gyártója”, ami annyiban igaz, hogy a BYD tavaly 1,86 millió akkumulátoros autót értékesített, szemben a piacvezető Tesla 1,3 milliós darabszámával. Ám egyrészt a BYD értékesítésének felét plug-in hibridek, azaz tölthető akkumulátorral, de mellette belső égésű motorral is rendelkező autók tették ki, másrészt a Tesla sokkal magasabb árkategóriában mozog, így az értékesítés értékét és nyereségrátáját illetően a BYD messze elmarad Elon Musk brandjétől.

Ezzel együtt a BYD pont az alacsonyabb árszintje miatt pár év alatt a semmiből az autóipar és az akkugyártás fajsúlyos szereplői közé nőtte ki magát, és a jelenlegi tendenciák alapján a következő években az autópiac elektromos átállásának egyik legnagyobb nyertese lehet.

A cég 1995-ben kezdte meg működését a kínai elektronikai fellegvárban, Sencsenben, és eredetileg a CATL-hez hasonlóan mobiltelefonokba gyártott akkumulátorokat a Motorolának és a Nokiának. Ebben a szektorban hamarosan a kínai piac felét bekebelezte, így a világ negyedik legnagyobb akkugyártójává lépett elő. A cég 2002-ben tőzsdére vonult Hongkongban, és az így befolyt tőkéből az alapító, a kémikus végzettségű Vang Csuan-fu egy merész lépéssel egy évre rá beszállt az autóiparba egy bedőlt állami tulajdonú cég átvételével.

Eleinte más gyártók autóinak gyenge másolataival kezdte, és 2009-re a BYD F3 nevű, a Toyota Corollára kísértetiesen hasonlító kocsija lett a kínai autópiac legnépszerűbb modellje. Azóta a BYD sok más kínai elektronikai és autóipari céggel egyetemben kilépett a nyugati, japán és koreai konkurencia árnyékából. 2008-ban piacra dobta a világ első tömeggyártott plug-in hibridjét, amely tisztes, 96 kilométeres távot tudott megtenni elektromos motorral.

Whoah Nelly.

China on track to go from a trade deficit in finished cars of $30-40b before the pandemic to a 2023 auto surplus of $50b or so …

Crazy.

Monthly trade data shows no sign that China slowed in q2.

1/2 pic.twitter.com/uvGiPk5K8c

— Brad Setser (@Brad_Setser) June 19, 2023