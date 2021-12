A világ legnagyobb ételkiszállító cégei küzdenek egymással a magyar piacon

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Evan Moore és Tony Xu, az amerikai Stanford Egyetem végzőse 2012-ben vállalkozási ötleteket keresett magának. Interjúkat készítettek különböző Palo Alto-i vállalkozókkal, hogy kiderítsék, milyen szolgáltatásokat hiányolnak. Moore visszaemlékezése szerint éppen egy macaront árusító boltban fejeztek be egy beszélgetést, amikor meghallották, ahogy egy menedzser visszautasít egy megrendelést, mert az árut házhoz kellett volna szállítani.

Moore visszaemlékezése szerint ekkor jött az ötlet, hogy az amerikai Fedex nevű e-kereskedelmi és logisztikai vállalathoz hasonló céget alapítsanak, de olyat, amely az adott városon belül és a megrendeléshez képest szinte azonnal szállít. Úgy gondolták, hogy ez a szolgáltatás leginkább a helyi éttermeket érdekelheti a leginkább, hiszen sok étteremnél akkoriban még egyáltalán nem volt kiszállítás. Az olyanoktól pedig, ahol volt, sorra azt a visszajelzést kapták az interjúk során, hogy ezzel van a legtöbb baj a napi működés során. Xu és Moore (aki egyébként másfél év múlva kilépett a cégből) a Stanfordon akkor végző két informatikus, Andy Fang és Stanley Tang bevonásával belekezdtek a vállalkozásba.

2013-ban először csak egy weboldalt hoztak létre. Az ekkor még Palo Alto Delivery néven futó szolgáltatáshoz csak egy telefonszám tartozott, az oldalra pedig a helyi éttermek menüi voltak feltöltve. A hat dolláros kiszállítási díj a vállalkozás egyetlen bevételi forrása volt. Ahogy Moore mesélte, kezdetben az egyetemi óráiról rohangált ki felvenni a telefonokat, és eleinte az alapítók voltak a futárok, ők vitték házhoz a rendeléseket.

Aztán ahogy bővült az üzlet, elkezdtek embereket felvenni, többek között például úgy, hogy amikor pizzát rendeltek, személyesen próbálták meggyőzni a futárt, hogy álljon át hozzájuk, nekik dolgozzon. Még ennek az évnek a nyarán 7 százalékos részesedésért 20 ezer dollárt fektetett a vállalkozásba egy startup akcelerátor cég, a Y Combinator, és a nevüket DoorDashre változtatták.

Csaknem 10 évvel később vagyunk, és a cég ma 57 százalékos piaci részesedéssel az Egyesült Államok legnagyobb ételkiszállító digitális platformját üzemelteti. 2020 decemberében léptek tőzsdére: ekkor nagyjából 450 ezer cég – már nemcsak étterem – termékeit vitték házhoz 20 millió felhasználónak, közel 1 millió futárral.

Moore szerint a vállalkozás sikere mögött nincs varázsrecept, egyszerűen csak sok munka. A kezdeti kihívások közül szerinte a legfontosabb az volt, hogy bebizonyítsák azt a sejtésüket, hogy kielégítetlen kereslet van a piacon, és erről meggyőzzék az éttermeket is.

A DoorDash más cégek felvásárlását és a nemzetközi terjeszkedést nem most kezdte. Magyarországon azonban a globális kiszállítási piac híreit napi szinten nem követők csak akkor hallhattak róla először, amikor két hete bejelentették, hogy 7 milliárd euróért megveszik a magyarországi ételkiszállítási piac egyik jelentős szereplőjét, az eddig finn tulajdonban lévő Woltot.

A DoorDashnek ez volt a negyedik felvásárlása, miután 2019-ben megvette a Caviar ételkiszállító céget, majd a Scotty Labs-t, amely önvezető és távolról irányítható járművek fejlesztésével foglalkozik. Idén februárban aztán bejelentették a Chowbotics nevű salátakészítő robotot gyártó cég felvásárlását is, amit a Wolt bekebelezése követett.

A vásárlások alapján látszik, hogy a céget nemcsak az ételkiszállítási piacon való terjeszkedés foglalkoztatja: korábban próbálkoztak már a General Motors-szal együttműködve is önvezető járműveket használni a kiszállításokhoz.

A Wolt megvásárlása alapján viszont úgy tűnik, hogy a fókusz most inkább a nemzetközi terjeszkedésen van.

Ez 2015-ben kezdődött, amikor beléptek a kanadai piacra, és 2019-ben folytatódott, amikor Ausztráliában jelentek meg, mielőtt 2021-ben Japánban kezdtek volna terjeszkedni. A Wolt felvásárlásával 23 – többnyire kelet-európai, és pár nyugat-európai – piacra léptek be.

A felvásárlással a cég potenciális vásárlóinak köre Tony Xu vezérigazgató Financial Timesnak adott becslése alapján 700 millióval nő. A felvásárlás 2022-re tervezett lezárását követően a Wolt vezérigazgatója és társalapítója, Miki Kuusi fogja vezetni az USA-n kívüli leányvállalatokat összefogó DoorDash Internationalt. Részben azt a munkát fogja végezni, mint eddig, csak már az amerikai cég kötelékében.

A DoorDash a Wolt felvásárlásának bejelentésével egyidejűleg közzétette a 2021-es harmadik negyedévi eredményét is. A cég bevétele 45 százalékkal nőtt éves szinten, 1,3 milliárd dollárra, ami elég nagy ugrás a 2020-as 879 millióhoz képest. A megrendelések száma hasonlóan nőtt, ugyanakkor a cég vesztesége csaknem megduplázódva már 101 millió dollárra ugrott. A cég közleménye szerint ezt részben a tavalyi tőzsdei bevezetés költségei magyarázzák, az év további részében pedig a megrendelések szintjének változatlanságára számítanak, ami jobb eredményt vetít előre.

Xu szerint azzal, hogy az emberek újra éttermekben esznek, a házhozszállítás brutális fellendülése után valamennyire normalizálódik majd a piac. Ám ettől függetlenül a kiszállítás továbbra is népszerű marad.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkRengeteg olyan étterem is kiszállításba kezd, ahol eddig hallani sem akartak rólaAz ételkiszállítással foglalkozó Wolthoz ötször annyi, főleg turistákból élő étterem jelentkezett, mint eddig összesen.

Emellett megjegyezte, hogy a DoorDash aktív felhasználóinak 12 százaléka használja a szolgáltatást az éttermi étkezéseken kívüli bevásárlásra, miközben ez az arány az év elején még csak egy számjegyű volt.

A járvány alatt fellendülő forgalom mellett is sok volt az olyan szereplő a piacon, amely egyelőre nem tud profitot termelni, ami megmagyarázza azt is, hogy miért kezdték el lenyelni a kisebb halakat a nagyobbak. A globális piac konszolidációja Magyarországról nézve talán még feltűnőbb is, hiszen a Foodpandán keresztül már évek óta a berlini központú Delivery Heróhoz tartozó Netpincér éppen nemrég hagyta el a magyar nevét, amit a 2014-es felvásárlás óta használt. A felvásárlás lezárása után a világ harmadik és negyedik legnagyobb ételkiszállító szolgáltatója versenyez majd a magyar piacon.

A Barclays elemzője, Ross Sandler a Financial Timesnak nyilatkozva a Wolt felvásárlása kapcsán a városi logisztikával foglalkozó techcégek piacán közelgő „európai hidegháborúról” beszélt. Ennek kapcsán az is aktuális hír, hogy az amerikai Gopuff nemrég bejelentette, hogy a brit Dija és Fancy felvásárlásával nemzetközi terjeszkedésbe kezd. Szintén idén jelentették be, hogy az európai Just Eat Takeaway 7,3 milliárd dollárért felvásárolta az amerikai Grubhubot, miután az amerikai versenyhivatal megvétózta az Uber vételi ajánlatát, amivel már a DoorDashhez hasonló nagyságú piaci részesedése lett volna.

Ezek alapján a hidegháború minősítésben talán még túlzásnak is tűnik a „hideg” jelző.

A Forbes elemzése szerint arra lehet számítani, hogy Európában a brit Deliveroo és a Just Eat Takeaway, a német Delivery Hero és a spanyol Glovo küzd majd az amerikai Uber Eatsszel és a DoorDash-sel, miközben megpróbálnak terjeszkedni az élelmiszerkiszállítási piacon is, ami most hasonló tempóban bővül, mint korábban a meleg ételek kiszállítása.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMiért nem alkalmazott az ételfutár, ha több jel szerint is annak tűnik?Egyre inkább érdemes feltenni a kérdést nálunk is, hiszen a Netpincér és a Wolt most már az ország nagy munkaadója lehetne, de persze nem az.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA jatt eltűnt, cím sincs mindig elég: most sem álom az ételfutárkodásPörög az ételkiszállítás, de a futárok élményei vegyesek. Az emberek hálásak, népszerű az érintésmentes kiszállítás, de a futárok többsége nem most fog meggazdagodni.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkBeálltam biciklis ételfutárnak és megnéztem, mennyit lehet vele keresniÉledezik a piac, kevés a fóka, sok az eszkimó, de lehet ez még sokkal jobb is.

Vállalat delivery hero doordash ételkiszállítás Foodpanda Wolt Olvasson tovább a kategóriában