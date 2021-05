Ezermilliárd forint magyar állami megrendelés áll a NER horvát focicsapatának támogatása mögött

Nem nagyon volt olyan meghatározó szereplője a magyar építőiparnak, amely ne tűnt volna fel az NK Osijek szponzorfalán azóta, hogy Mészáros Lőrinc megvette az eszéki focicsapatot. Az együttes mögött jelenleg is ott áll a hazai építőipar krémje: a szektorból több mint egy tucat támogatójuk van. Az érintett vállalatok közös jellemzője, hogy hatalmas összegben nyertek el magyar közbeszerzéseket az elmúlt években.

Milliárdok magyar szponzoroktól

A korábban komoly anyagi gondokkal küzdő NK Osijek pénzügyileg nagyon látványosan megtáltosodott, mióta Mészáros Lőrinc 2016 elején bevásárolta magát a csapatba. Az együttest fenntartó cég 2013-ban még alig 8 millió kunát költött, a kiadások azonban már a Mészáros Lőrinc érkezése környéki években kilőttek, és azóta is meredeken emelkedtek. A csapat büdzséje*A játékostranszferek nélkül., 2019-ben már a 100 millió kunát azaz akkori árfolyamon a 4,5 milliárd forintot közelítette.

Bár a bevételek nem minden évben fedezték a költségeket, a csapat kasszájába így is évről évre több pénz folyt be, jelentős részben az egyre bőkezűbb szponzoroknak köszönhetően.

Az Eszék már 2017-ben és 2018-ban is nagyjából 2 milliárd forintnyi szponzori és reklámbevételhez jutott, 2019-ben pedig még ezt is meg tudták fejelni egymilliárddal.

A 2020-as beszámolóját még nem tette közzé a csapat, de egyáltalán nem lenne meglepő, ha ez a trend folytatódna, és tavaly még több pénzhez jutottak volna a támogatóktól.

A NK Osijek mögé ugyanis egyre több, kifejezetten jól menő magyar építőipari cég áll be. Már két éve is írtunk róla, hogy a hazai közbeszerzéseken jól teljesítő építőipari vállalatok valamiért nagyon kedvelik Mészáros Lőrinc csapatát, azóta azonban ez még szembetűnőbb lett.

Mindenki Horvátországban épít márkát

Az nem meglepő, hogy a Mészáros és Mészáros Kft. és a szintén a család tulajdonában álló Fejér B.Á.L. illetve Záév támogatja a csapatot, még akkor sem, ha Mészáros Lőrinc papíron már nem is tulajdonosa az NK Osijeknek. A felcsúti milliárdos ugyanis tavaly kényszerűségből kiszállt a csapatból. Mivel az Eszék és a Felcsút is jogot szerzett arra, hogy az Európa Liga selejtezőjében induljon, az UEFA előírása szerint pedig ugyanabban a sorozatban nem szerepelhet két azonos tulajdonosi körhöz köthető csapat, ezért Mészáros Lőrincnek választania kellett. El is adta részesedését az Eszékben, amely azonban nem került túl távol tőle. Sőt a csapatnál még hónapokkal később is tulajdonosként hivatkoztak rá, holott a Mészáros-csoport tájokoztatása szerint a felcsúti milliárdos akkor már csak főszponzor volt.

Mészárosék építőipari cégeihez hasonlóan szintén nem meglepő a kormány kedvenc autópályaépítője, a Duna Aszfalt feltűnése a szponzorfalon. Az NK Osijekben ugyanis a Duna Aszfalt tulajdonosa Mészáros Lőrinc állandó üzlettársa és barátja, Szíjj László is részvényes.

Az eszéki csapat azonban valamiért nem csak a tulajdonosai érdekeltségeinek volt vonzó, hanem a hazai építőipar lényegében összes fontos szereplőjének. Csak az elmúlt szűk egy évben féltucat új szektorbeli magyar vállalat jelent meg, vagy tűnt fel újra az együttes szponzorai között, így jelenleg már 14 ilyen vállalat támogatja az együttest.

Köztük van a közbeszerzéseken sokáig furcsa tulajdonosi háttérrel hasító Belfry, az Orbán Viktor túravezetőjeként emlegetett Garancsi István érdekeltségébe tartozó PreBeton, a Borkai botrányban is előkerült, illetve Orbán Viktor vejével is üzletelő WHB, vagy éppen a Puskás és az Atlétikai stadionokon, valamint a Liget projekt több óriásberuházásán is kaszáló Magyar Építő.

Utóbbi két cég ráadásul nem is először tűnik fel a szponzorok között: 2016-2017-ben már támogatták a csapatot, majd eltűntek egy időre, hogy az elmúlt hónapokban újra előkerüljenek. Hasonló időszakos építőipari szponzorból több is volt Eszéken: a közbeszerzéseken szintén jól teljesítő két nemzetközi csoport, a Strabag és a Swietelsky, illetve a sportpályaépítésre szakosodott Pharos 95 és a Puskás Stadionon szintén dolgozó Föld-Trans 2001 Kft. ugyancsak megjelent egy időben a szponzorfalon.

Ezermilliárdokat fizet nekik az állam

Az eddigiekből is jól látszik, hogy az eszéki focit főleg olyan építőipari cégek tartják jó befektetésnek, amelyek rendszeresen húznak hasznot valamilyen módon magyarországi közbeszerzésekből. Gyűjtésünk szerint a csapatot jelenleg támogató 14 cég 2018 eleje óta közel háromszáz magyar közbeszerzésen futott be. Már ez is elég döbbenetes szám, de ennél is elképesztőbb, hogy csak

ez a 14 vállalat, tehát az Eszék építőipari szponzorai egyedül, vagy egymással karöltve összesen 1100 milliárd forintnyi közbeszerzést nyertek el az elmúlt szűk három és fél évben.

Ebben az összegben azok a projektek, amelyeken más vállalatokkal osztoznak, még benne sincsenek. Nem Eszék szponzorokkal konzorciumban további 1300 milliárd forintnyi munkát kaptak a magyar államtól.

A legtöbb pénz – partnerek nélkül is közel 600 milliárd forint – közvetlenül Szíjj László, és a Mészáros-család vállalataihoz folyt. A közbeszerzések harmadik legnagyobb haszonélvezője, ugyanakkor talán már kevésbé ismert, pedig neki három érdekeltsége is támogatja az Eszéket. A győri Paár Attila neve a Borkai botrányban is előkerült, és az ő egyik cége vette meg hárommilliárd forintért a miniszterelnök veje, Tiborcz István szintén közbeszerzéseken felhizlalt vállalatát.

Paár érdekeltségei ugyan önállóan is jól teljesítettek a közbeszerzéseken, de az igazán nagy megbízásokat jellemzően nem egyedül, hanem egy partnerrel közösen húzta be. Ez a partner pedig nagyon sok esetben Mészáros Lőrinc valamelyik cége volt. A Magyar Építő 2018 eleje óta például csak a Fejér B.Á.L-lal és a Záév-vel közösen nyert konzorciumban, velük viszont 188 milliárd forintnyi munkát. A WHB pedig a Mészáros és Mészáros Kft-vel, valamit szintén a Fejér B.Á.L-lal együtt húzott be 50 milliárdnyi megbízást. Az ugyancsak Paár érdekeltség Fodor Kft. kisebb hal, abban azonban nem különbözik két nagyobb testvérvállalatától, hogy szeret Mészáros érdekeltségekkel együtt indulni közbeszerzéseken.

A többi Eszék szponzor ugyan közel sem kapott ennyi állami megbízást, de többségükre igaz, hogy amikor magyar állami projekteken dolgozott, akkor azt nem ritkán szintén a Mészáros-Szíjj körrel közösen tette. Az Euroaszfalt például 2018 eleje óta 66 milliárd forintnyi közbeszerzést nyert el konzorciumban, ebből 54 milliárdot a Mészáros és Mészáros Kft-vel.

A Hazai Építőgép Társulás egyik legnagyobb, 4 milliárdos fejlesztése pedig a Duna Aszfalt szűkebb hazájában, Tiszakécskén volt, ráadásul részben pont a DA-val közösen végezték el a munkát. A Bayer Construct ugyan 2018 óta nem nyert közbeszerzést, de korábban ők is dolgoztak Mészárosékhoz köthető cégnek alvállalkozóként: Balázs Attila, a vállalat vezérigazgatója egy interjúban maga nyilatkozta azt, hogy a részben a Záév által épített Puskás Stadion szerkezetépítésének 40 százalékát ők végezték.

Ugyancsak nem vitézkedett a közbeszerzéseken a PreBeton, de abban a csoportban, amelyhez tartoznak, ez nem is az ő feladatuk. A vállalat ugyanis a Market Építő Zrt. leánycége, utóbbi társaság pedig már 100 milliárdos nagyságrendben húzott be állami tendereket az elmúlt években.

