A Semmelweis Egyetem online tünetellenőrzője szól, ha tényleg sürgősen orvoshoz kell menni

Egy új tünetellenőrző applikációt készített a Semmelweis Egyetem HELP néven. Most még csak a gyermekgyógyászatban használható, de később a szülészet-nőgyógyászat és a kardiológia is bekerül. A lényege, hogy a beteg vagy családtagja különböző kérdésekre válaszolva megtudja, mi lehet a baj, mikor kell elindulniuk az ügyeletre, kórházba, illetve otthon hogyan enyhíthetők az észlelt tünetek.

Miért fontos ez? Magyarországon egyre kevesebb a házi orvosok száma, emiatt egyre több területet kell lefedniük, miközben az adminisztrációs terhek nőnek. A gyerekorvosok esetében pedig ezt tetézi, hogy még egy nátha miatti iskola hiányzást is igazolniuk kell. A leterheltség mértéke a mentősöknél és a sürgősségi betegellátóknál is rendkívüli.

Számokban:

A házi gyermekorvosok átlagéletkora 62 év

Közel 700 körzetben nincs semmilyen házi orvosi ellátás

Felülnézet: Az applikációk nem helyettesítik az orvost, de heveny tünetek esetében csökkentik az indokolatlan orvos-beteg találkozásokat. Ezzel pedig több idő jut a valóban fontos esetekre, ráadásul egyből azon az ellátási szinten, amit a betegség megkíván.

Alulnézet: Nincs olyan ember, aki ne diagnosztálta volna magát a Google segítségével, és főleg szakmailag nem ellenőrzött tartalmak segítségével. Az AI terjedésével létrejövő applikációk, mint az AIP derm, és a nem mesterséges intelligencián, de orvos-szakmai alapokon nyugvó megoldások, mint a HELP, leszoktathatják az embereket, hogy a egy fórumbejegyzés alapján gyógyítság magukat.

