A bőrgyógyászatban már bizonyított az MI – Egy magyar cég ezt ki is használta

A Covid miatt a személyes megjelenés nélkül elérhető orvosi vizsgálatokra óriási igény mutatkozott, a telemedicinás szolgáltatások egymás sarkát taposva árasztották el a piacot az utóbbi években. A mesterséges intelligencia előretörésével azonban merőben új, hatékonyabb megoldások születnek – ezt a hullámot lovagolja a már most nemzetközi jelenléttel rendelkező magyar AIP Derm csapata.

Évente több mint egymillió magyar beteg fordul meg a bőr-és nemikórtani szakellátások valamelyikén, miközben az orvosok nem csak egyre kevesebben vannak, de az orvostársadalom is egyre öregebb. A betegellátásra az orvosnak alig 15 perce van, ez alatt nem csak a beteg adminisztrációjával, a diagnózis felállításával, a terápia meghatározásával kell foglalkoznia, de magával a beteggel is, aki valószínűleg szorong a vizsgálat jellege és lehetséges kimenetele miatt is, ráadásul az állami ellátásban hónapokat, de a magánellátásban is sokszor már heteket kell várnia, hogy foglalkozzanak vele.

“Nem az orvosokat akarjuk kivenni a folyamatból, hanem az alkalmazás segítségével felgyorsítani a döntéshozatalt és lerövidíteni az adminisztrációt”

– magyarázza a cég ügyvezetője, Fazekas István. Fazekas egyébként nem orvos. Az Egyesült Államokban nőtt fel, Délkelet-Ázsiától Pakisztánon át Európáig vezetett különböző méretű cégeket. Üzlettársával, a Spanyolországban élő Kovács Mátéval régóta ismerik egymást, a koronavírus idején azonban mindketten huzamosabb ideig Magyarországon tartózkodtak, a beszélgetéseik során kezdett körvonalazódni, hogy érdemes lenne a digitális egészségüggyel foglalkozniuk. Ismertek egy amerikai-kanadai startupot, akik évek óta AI-rendszerek fejlesztésével foglalkoztak. “Láttunk benne fantáziát, viszont a Covid miatt nem tudtunk kimenni tárgyalni velük, úgyhogy megvettük őket egy Zoom hívás során” – idézi fel az ügyvezető.

“Úgy gondolom, hogy őrült pazarlás az, hogy a lábgombától kezdve a genitálián lévő gombás fertőzésen át az ekcémáig, mindent a tizenéves szakmai tapasztalattal rendelkező orvosnak kell nézegetnie, úgy, hogy emberenként negyed órával kell gazdálkodnia, tehát óránként négy beteget tud ellátni. A mi rendszerünkkel ez óránként 40 betegre tud gyorsulni, akinek így kész az ambuláns lapja, fent van a felhőben a recepttel együtt. Innentől kezdve mutatja meg igazán a mesterséges intelligencia, hogy mekkora ugrást lehet elérni. Ha azt mondom, hogy egy orvos négy beteg helyett negyvenet lát, az is 36-tal több, de 10 orvosnál már 360 ember a különbség egy óra alatt. Ez 10 óra alatt már 3600 diagnózis és terápia – végül egy négy kilométeres embersorról beszélünk!”

Az AIP Derm tavaly a Semmelweis Egyetemmel együtt tesztelte a rendszerüket,

három hónap alatt húszezer szűrést végeztek el.

Aki próbálkozott már mesterségesintelligencia-alapú szolgáltatással, az tudja, hogy az eredmények nagyban függnek attól, hogy milyen adatbázishoz fér hozzá a program, magában hordozva annak a veszélyét, hogy téves választ generál, mert a kiindulási mintája rossz volt. Az AIP Derm programja egy két és félmilliós képadattárból dolgozik, melyek több nemzetközi adatbázisból és a Semmelweis Egyetem adatbázisából származnak.

A beteg, miután előfizetett a szolgáltatásra, lefényképezi telefonjával a vizsgálni kívánt területet, kitölti az adminisztrációs felületet, és beküldi a képet. Az AIP Derm-mel szerződött orvoshoz már úgy kerülnek a képek és a beteg adatai, hogy azt az AI átnézte, és felállított 5 lehetséges diagnózist, melyből az orvosnak csak ki kell választania a megfelelőt. “Az esetek 90 százalékában az AI által adott diagnózist megfelelőnek találják a bőrgyógyászok”- mondta az ügyvezető. A diagnózist tehát jóvá kell hagynia az orvosnak, a terápiát viszont nem a gép, hanem az orvos dolgozza ki – de a program ebben is támogatja.

“A rendelkezésre álló gyógyszerek száma véges, ráadásul vannak kifejezetten népbetegségnek számító problémák, az orvosnak nem kell minden egyes alkalommal kézzel bevinni a terápiás javaslatot. Egy hónapban háromszázszor leírni ugyanazt nem nagy öröm, itt csak elkezdi gépelni, a rendszer pedig már feldobja a javaslatot, hogy gyorsabb legyen a folyamat. Kis dolognak tűnik, de ha esetenként csak pár percet spórolunk, az összeadva akár sok száz munkaóra is lehet egy évben. Ezek a kis áramvonalasítások a rendszerben a legfontosabbak, hogy az orvosnak minél gyorsabb és kényelmesebb legyen a munka” – magyarázza az ügyvezető

Az így kezelhető betegségek száma nem végtelen és sok múlik azon, milyen minőségű képpel kell dolgozniuk. “Ha nem tudunk kezelési javaslatot adni, akkor a pénzt visszafizetjük, ha a bőrelváltozás orvosi beavatkozás igényel, tovább irányítjuk a beteget egy klinikára.”

Az alkalmazás egy fontos attribútuma a triázsolás, vagyis a beérkező kérések szűrése. “Egy ekcémás betegnek mindegy, hogy 2-3 nap elteltével kap csak diagnózist, míg vannak olyan betegségek, ahol már egy óra késlekedés is sok. A rendszer a tünetegyüttesek alapján előre sorolja azokat a jelentkezőket, akiket sürgősnek gondol, így ők hamarabb kapnak kezelési javaslatot. Igaz, most épp mindenki pár órán belül kap kezelési tervet, de ha a rendszert például állami egészségügyben nagy nyomás alatt használják majd egyszer, ez a képesség kiemelten fontossá válik.”

Az orvosok szerződést kötnek a céggel, és az ellátott betegszám alapján kapják a díjazásukat. A szolgáltatás olcsóbb, mint egy magánklinikai vizsgálat alapdíja, és gyorsabban jut a beteg terápiához, vagy javaslathoz, mintha heteket várna egy időpontra. Az orvos bárhonnan, egy számítógépen keresztül tud csatlakozni a programhoz.

“Ha mi már a bőrbetegségek 70 százalékát tudjuk gyógyítani távolról, akkor csak az emberek 30 százaléka marad, akinek tényleg el kell mennie egy klinikára. Ha belegondolunk, ez rendszerszinten óriási változás és hatékonyságnövekedés.”

Csak a magyar piacra nem érdemes belépni

Az AIP Derm nem egy startup, nincs benne kockázati tőke, a tulajdonosok a saját pénzüket fektették a cégbe a magyarországi leányvállaltban társtulajdonos például a Swiss Medical magánkórház is, a beszélgetéskor pedig már a szlovák és a spanyol iroda megnyitása a téma. “Egy jó Series A-t elköltöttünk már rá” – mondja Fazekas. (A Series A a kockázati tőkebefektetések világában az első befektetési kört jelöli, jellemzően 3-5 millió euróval szállnak be a cégbe.) Az üzleti modell B2C alapú, tehát közvetlenül a lakosságnak értékesít, ami abból a szempontból szerencsés az ügyvezető szerint, hogy lényegében az induláskor egyből elkezd pénzt termelni.

“Ha csak a magyar piacon akarsz működni, akkor az egyszerűen nem fogja kitermelni magából azt, amire szükség van a növekedéshez, így csak nagyon kis létszámú cégben lehetne gondolkozni” – mondja az alapító. Ebből a szempontból szerencséjük van, hogy az orvoshiány problémája nem csak Magyarországon van jelen. “Már Nyugat-Európában sem vonzó az orvosi pálya, 50-60 ezer eurós fizetésekről beszélünk az állami rendszerben, ami a mai napig mindenhol kvázi félfeudális viszonyok között működik.

Tizenéven át hajtani, kőkemény felelősségel, úgy, hogy ez lényegében egy szolgáltatás, ahová bárki bejöhet és igénybe veheti, és adott esetben leordíthatja az orvos fejét, nem olyan vonzó már a fiataloknak. Óriási, 20% körüli a pályaelhagyás az orvosok körében. Közben pedig öregszik a társadalom, egyre nagyobb százalékban jelennek meg betegségek az idősek körében, az igények messze meghaladják a rendelkezésre álló kapacitásokat.”

Az ügyvezető szerint a telemedicinára ráfeküdt, tőzsdén jegyzett cégek nagyrészénél a Covid alatt kilőtt az árfolyam, azóta viszont durván csökkent az értékük.

“A telemedicina az igazi problémát nem oldja meg csak annyiról szól, hogy nem kell egy légtérben tartózkodnia az orvosnak és a betegnek. Az igazi probléma ellenben nem ez, hanem hogy nincs elég orvos. Az orvoshiány problémájára a választ csak egy az AIP digitális kórházához hasonló átfogó szolgáltatási infrastruktúra nyújthatja, ami minimalizálja az adminisztrációt, az AI segítségével automatizálja az orvosi munka egy részét, és lehetővé teszi, hogy mind a beteg mind az orvos a számára legmegfelelőbb módon vegyen részt az gyógyítás folyamataiban”.

