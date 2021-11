„Volt olyan ügyfelem, aki inkább veszni hagyta a pénzét” – már több mint egy éve tart a globális konténerkáosz

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

[Tavaly év végén] nekem konkrétan voltak olyan konténereim, amelyek 1-2 hónapot álltak kikötőben. Ez volt tulajdonképpen az az áremelkedési hullám, aminek a szelét még ma is érezzük, és nap mint nap elszenvedjük a következményeit – mondta Mihály Attila a G7 Podcast e heti adásában.

A 40 lábas konténerek ára a járvány előtti 3000 dolláros szintről év végére 15-16 ezer dollárra nőtt. 2021 márciusában az árak 1-2 ezer dollárral lejjebb mentek, már mindenki kezdett fellélegezni, hogy jön a tavasz, nyárra visszaáll a régi rend, de keresztülhúzta a számításaikat a járvány harmadik hulláma. Nyár elején már a 18-19 ezer dolláros ár sem volt szokatlan. A G7 Podcast e heti adásában a Trans-Sped, egy magyar logisztikai vállalat légi és tengeri szállítmányozási osztályvezetőjével, Mihály Attilával beszélgettünk a globális tengeri szállítmányozás problémáiról.

Már több mint egy éve tart a globális szállítmányozási káosz, amit a cégek mellett már a vásárlók is megéreznek az importáruk drágulása formájában.

Ha beszerzési oldalon az ár elindul rossz irányba, a cégek ezt egy ideig megpróbálják kompenzálni. Én nagyon sok ügyfelünk részéről is azt tapasztaltam, hogy amikor elindult ez az áremelkedés, egész egyszerűen a termékeik árában nem jelenítették meg ezt a pluszköltséget, lenyelték. Ez ugye megy egy ideig, de aztán eljutnak egy olyan pontra, amikor ez már nem megoldható, mert már veszélyezteti a cég megélhetését. (…) Mindenki arra számított, hogy ez egy ideiglenes folyamat lesz. Mindenki abban bízott, hogy 2021 tavaszára az ár visszaáll. (…) A cégek amennyire lehetett, próbálták halogatni az áremelést, de egy idő után kénytelenek voltak átstrukturálni az egész folyamatot

– mondta.

Mostanában nagyjából 15-16 ezer dolláros magasságban mozog az ár. „Úgy véljük, hogy talán konszolidálódni fog a helyzet, de valószínű, hogy ez inkább majd a karácsonyi forgalom lecsengése után kezdődhet el. Bár a kínai holdújév még tud csúnya dolgokat csinálni, az ott megemelkedő igény még megváltoztathatja a helyzetet” – mondta erről.

Vannak termékcsoportok, amik ezeket az árakat már el sem bírják: egyes kereskedők ezen az árszinten már kénytelenek voltak lemondani a megrendeléseiket.

Egy ügyfelem rattan bútorokat importál. Ő konkrétan úgy járt, hogy egy 8000 dolláros áruértéket rendelt meg. Ki is fizette, és el is akarta hozatni, de amikor az év elején a konténerszállítási díjak 15-16 ezer dolláros magasságban voltak, inkább azt mondta, hogy megvárja, míg az ár lecsökken. Hát nem csökkent le. Még a tavaszi árcsökkenés is kevés volt neki. A végén egy idő után oda jutott, hogy egyszerűen veszni hagyja a pénzét, és otthagyta, a mai napig is ott van az áruja, talán ha akceptálja egyszer az eladója ezt a szituációt, akkor megkapja. Egész egyszerűen nem tudta volna eladni annyiért a terméket, mint amennyibe neki a beszerzési árral és a szállítással került volna

– mesélte Mihály Attila.

A beszélgetésben szó volt még arról is, hogy:

felelős-e a helyzetért, hogy a tengeri áruszállítási piacot néhány nagy szereplő dominálja;

hosszabb távon miért nem áll vissza a járvány előtti ár;

hogyan alakítják át a világkereskedelmet és a cégek beszerzési gyakorlatát az elmúlt egy-másfél év tapasztalatai.

