A rogyadozó lakáspiacot az állam és önkormányzatok próbálják megtámasztani Kínában

Pekingi ingatlanok. Fotó Noel Celis / AFP

Tömegével vásárolnak fel kínai helyi önkormányzatok ingatlanokat fejlesztőktől, vagy ugyanerre bátorítanak állami cégeket annak érdekében, hogy stabilizálják az ingatlanpiacot – írja a Bloomberg.

A kelet-kínai Szucsou városának önkormányzata tízezer új lakást tervez felvásárolni, míg az északkeleti Santung tartomány fővárosában, Csinanban 300 ingatlant venne meg az önkormányzat, hogy aztán bérbe adja azokat. Egy Csilin tartományban fekvő városban az önkormányzat 4,5 millió dollár értékben vásárolt fel ingatlanokat a Poly nevű állami tulajdonú ingatlanfejlesztő cégtől a helyi nyomornegyedek átalakítása céljából. Ezek mellett egy másik városi és egy tartományi önkormányzat is arra ösztönözte az állami tulajdonú cégeket, hogy vásároljanak nagy tételben ingatlant, és alakítsák ezeket szociális bérlakássá.

Az amerikai gazdasági hírügynökség szerint nem lehet tudni, hogy központi utasításba adták-e ki, de látszik, hogy a helyi önkormányzatok városi és tartományi szinten is igyekeznek megtámasztani a válságtüneteket mutató ingatlanszektort, ahol a jelzáloghitelek kamatainak csökkentése és más intézkedések sem tudták stabilizálni a keresletet. Legutoljára október elején jelentettek be Kínában nagyobb ingatlanpiaci intézkedéscsomagot, de ez sem indította be a forgalmat: a China Index Holdings Ltd. adatai szerint 20 nagyvárosban 38 százalékkal csökkent a tranzakciók száma az egy évvel korábbihoz képest október első hetében.

A kínai ingatlanpiaci kilátásoknak nem tesz jót, hogy várhatóan fennmarad az országban az – egy megbetegedés után automatikusan elrendelt teljes lezárásokkal együtt járó – zéró Covid irányelv. Legutóbb például a pártvezetéshez közeli People’s Daily nevű napilapban jelentek meg a stratégiát dicsérő, és annak fenntartását támogató cikkek. A Bloomberg azt is megjegyzi, hogy a csütörtöki adatközlés szerint a markológépek belföldi értékesítése szeptemberben csaknem 25 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. Az építőipar lassulására utaló adat már 18. hónapja mutat csökkenést, ami az ingatlanpiaci kilátásokról is borús képet fest.

A kínai ingatlanpiac csökkenő dinamikája fokozhatja az egész kínai gazdaság lassulását. Ahogy arról nemrég részletesebben is írtunk, az ingatlanberuházások a járvány előtt, 2019-ben a kínai GDP 13 százalékát tették ki, és a szektor kétharmadát a lakóingatlanok adták. Az ingatlanpiac felelős továbbá a lakossági fogyasztás 23 százalékáért, a városi munkavállalók több mint 15 százaléka dolgozik az építőiparban és az ingatlanszektorban, és a kínai háztartások megtakarításainak kétharmada ingatlanban van. Azaz egy nagyobb ingatlanpiaci befékezés és az ingatlanárak esése a pénzügyi világ és a gazdaság más területeire is begyűrűzne.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkAdóslázadás rengette meg a kifulladó kínai ingatlanpiacotAz utóbbi bő egy évben számos kínai ingatlanfejlesztő jutott csődközelbe, rengeteg beruházás leállt, az eladások erősen csökkennek. Most a félkész lakásokat előre megvásárló emberek azzal fenyegetnek, hogy nem fizetik tovább hiteleiket, amire a kormány is kénytelen reagálni.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkNyilvános kritika érte a kínai vezetés zéró Covid stratégiáját, majd hirtelen eltűnt az anyag a netrőlA kínai kormánynak rendszeresen dolgozó agytröszt anyaga szerint a lassuló gazdasági növekedés miatt lazítani kellene a keményvonalas Covid stratégián.

Pénz Világ ingatlanpiac Kína önkormányzat Olvasson tovább a kategóriában