Ömlik a tőke Magyarországra, és ez meglepően baljós jel

Szijjártó Péter gyakran szereti hangoztatni, hogy Magyarországon évről évre rekordot dönt a külföldi tőkebeáramlás értéke. A külgazdasági és külügyminiszter legutóbb január elején állt elő vele, hogy hazánkba a 2022-ben 6,5 milliárd, tavaly már 13 milliárd eurónyi beruházás érkezett. Ezeket a számokat segít kontextusba helyezni, hogy 2022-ben a teljes, Magyarországon elszámolt nettó külföldi működőtőke-állomány százmilliárd eurót tett ki, azaz a 2023-as szám brutális növekedési ütemet jelentene.

A történettel az egyik probléma, hogy a külgazdasági és külügyminiszter adatközlései zavarosak és nem megbízhatóak. Régi jelenség, hogy Szijjártó a számok forrásának pontosítása nélkül dob be hízelgő adatokat, amelyekre aztán a Magyar Nemzeti Bank statisztikái – fél-egy évvel később – rendre rácáfolnak.

Ennél egy jóval meglepőbb érdekesség, hogy az erős tőkebeáramlás jellemzően nem tesz jót a termelékenységnek, azaz a gazdasági hatékonyság javításának.

Bár joggal gondolhatná az ember, hogy a tőke oda folyik a világban, ahol nagyobb a megtérülés (azaz erősebb a növekedés), illetve hogy egy ország jól jár vele, ha rengeteg külföldi pénz áramlik be és hasznosul a gazdaságban, az empirikus tapasztalatok a fejlődő és fejlett országokban is ellentmondanak a józan paraszti észnek.

A jelenség Magyarországon is tetten érhető: hiába érkezik egyre több külső tőke, az Eurostat adatai alapján a magyar termelékenység lassabban nő a visegrádi négyekhez és Romániához, sőt még a jóval fejlettebb Németországhoz viszonyítva is.

A furcsa jelenséget először egy évtizeddel ezelőtt figyelte meg Pierre-Olivier Gourinchas és Olivier Jeanne. Míg a neoklasszikus közgazdaságtan növekedési modelljeiből az következne, hogy a gyorsabb termelékenységnövekedést mutató országok több beruházást és magasabb külföldi tőkebeáramlást vonzanak, valójában az ellenkező az igaz: a tőke inkább olyan országok felé folyik, ahol alacsonyabb a növekedés és a beruházási ráta, míg a gyorsabban növekvő országok inkább exportálják, mintsem importálják a tőkét.

Az okokat illetően számos elmélet kering. Egy potenciális, több relatíve friss empirikus elemzés által is megerősített magyarázó mechanizmus, hogy pénzügyi liberalizációt követően a fejlődő országokba beáramló tőke a fogyasztásban csapódik le, ami a belpiacra termelő, nem exportképes szektorok bővüléséhez vezet, elvonva a forrásokat az exportképes szektoroktól. Miután a nem exportképes szektorok jellemzően kevésbé dinamikusak, ez visszafogja a termelékenységet.

Ez Magyarország esetére ugyanakkor nehezebben húzható rá, mivel Szijjártó főként exportra termelő beruházásokról szokott beszélni. Ezzel szemben a fenti megközelítés inkább az európai uniós kohéziós források hatásaira lehet igaz: az elmúlt években számos elemzés foglalkozott vele, hogy a politikai lojalitás mentén osztogatott ingyenpénz súlyos torzításokat okoz és nem termelékeny gazdasági tevékenységeket finanszíroz.

Az is régi elmélet, hogy a tőkebeáramlás erősíti a hazai valutát, ezzel rontja a nemzetközi versenyképességet és elsorvasztja az exportképes hazai ipart. Ez azonban Magyarország esetében szintén nem jellemző, hiszen a forint tartósan gyenge és alulértékelt, a munkaerő még régiós viszonylatban is olcsó.

Egy másik mechanizmus, amelyet a dél-európai országokban azonosítottak neves közgazdászok, hogy a beáramló tőke hazai kedvezményezettjei jellemzően a nagyobb értékű vállalatok, ezek azonban nem feltétlenül a legdinamikusabb és legtermelékenyebb cégek. Emiatt a beruházások a kevésbé hatékony termelők növekedéséhez vezetnek, ám így nem növelik, inkább visszafogják a termelékenységet.

Ez korábban nem volt jellemző Magyarországon: Liliana Varela, a London School of Economics professzora egy 2017-es tanulmányában hazai feldolgozóipari vállalati adatok alapján arra jutott, hogy 1992 és 2008 között a pénzügyi liberalizációval járó tőkebeáramlás folyományaként a korábban finanszírozási korlátokkal küzdő vállalatok növelni tudták technológiai beruházásaikat; ami növelte a versenyt, és másokat is fejlesztésekre kényszerített, azaz pozitívan hatott a termelékenységre. 2009 óta azonban az Eurostat adatai nagyon alacsony termelékenységnövekedést mutatnak, és számos közvetett jele van, hogy a tőke nem a hatékonyság mentén áramlik (illetve a kormány nem a hatékonyság mentén áramoltatja) a gazdaságban.

Indeed, this is one of the most interesting facts in international macro. Contrary to what standard models would predict, capital inflows are typically associated with poor growth performances in the data. https://t.co/5HEcBvj9SR pic.twitter.com/aKgsXWHX3i

— Luca Fornaro (@LucaFornaro3) December 17, 2023