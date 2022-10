A leggazdagabb kelet-európaiak, történelmi falmászás és egy nehéz sorsú kubikos

A mai hírlevélben írunk napjaink mérsékelt hatékonyságú tüntetéseiről, egy kitárulkozó volt orosz diplomatáról, kelet-európai milliárdosokról, sikeres arzénmentesítésről és egy nehéz sorsú kubikosról.

G7 Reggel

1. Napi G7: Kínlódó tüntetések

Mi változott? A koronavírus-járvány sok mozgalmat megakasztott, de a járvány mellett több oka is lehet a látszólag kevésbé hatékony megmozdulásoknak:

Alulnézet: az elmúlt 15 évben több jelentős tüntetéshullám is kirobbant Iránban, de hiába tükröz látszólag mélyebb társadalmi elégedetlenséget a mostani felkelés, egy hónap után nem ért el látványos változást.

A hatalmi viszonyokról: egyre inkább azt várták el az orosz diplomatáktól, hogy a Kreml propagandisztikus üzeneteit közvetítsék. A propaganda viszont a diplomáciai jelentéseket is egyre inkább uralta: nem közöltek semmilyen bírálatot Putyinról.

Húszéves külügyminisztériumi szolgálat után májusban mondott le tisztségéről Borisz Bondarev orosz diplomata, aki Oroszország genfi ENSZ-tanácsadója volt. Most a Foreign Affairs-ben fejtette ki döntésének hátterét.

A helikopterbalesetben elhunyt Petr Kellner örökösei a leggazdagabb emberek Kelet-Európában. Őket követi az adózási okokból leggazdagabb norvégból leggazdagabb ciprusivá váló olajvállalkozó, John Fredriksen.

5. Személyes perspektíva: Visszavágyás a rossz városba

A 65 éves Zoltán Mezőtúron él és hiába dolgozta végig az életét, 71 ezer forint a nyugdíja, mivel szinte soha nem jelentették be. Ütőér szűkület miatt tavaly levágták az egyik lábát, és azóta hiába jelentkezett vagy száz helyre, nem talál munkát.

6. Külső szemlélő: Covid és a jövő

Kovács Péter a Libri-Bookline Zrt. vezérigazgatója.

Milyen cikk volt rá nagy hatással a héten? A Hvg.hu-n megjelent tudományos szemle a koronavírus lehetséges jövőbeni terjedéséről.

Miért? „A koronavírussal kapcsolatos előrejelzések, kutatások továbbra is fontos információt adnak az előttünk álló időszakról, hiszen az elmúlt évtizedben semmi nem hatott annyira a vállalatok életére, mint a világjárvány. Ma már kevésbé számolunk vele, holott továbbra is hatással van és lehet a globális és a magyar gazdasági folyamatokra. Ami a sok nehézség mellett mindenképpen megemlítendő, hogy az elmúlt két évben a pandémia generálta boltbezárások miatt több vállalatnál is olyan új megoldások születtek, amelyeknek köszönhetően a szervezetek ellenállóbbak lehetnek egy hasonló krízissel szemben.”