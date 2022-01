Egyszerűen meg lehetne oldani, hogy az özveggyé váló nyugdíjasok ne szegényedjenek el

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

(A szerző a Budapesti Corvinus Egyetem docense. Az Ekonomi a G7 véleményrovata.)

A nyugdíj az átlagolvasó számára egyszerű témának tűnik, aminek az egyetlen lényeges jellemzője, hogy kicsi, és amúgy is csak egy bizonyos, elég magas kortól kezdve érdekes. Rovatunk azonban a mértékkel szinte egyáltalán nem foglalkozik, és kifejezetten a fiataloknak és középkorúaknak szól. Nem nyugdíjpolitikai aktualitásokat, hanem stratégiai megfontolásokat vetünk fel. A célunk, hogy a még legalább egy emberöltővel a nyugdíj előtt állók számára egy a mainál sokkal jobb nyugdíjrendszer vízióját vázoljuk fel, hiszen a rendszer alapvető megváltoztatásához – amire szükség van – legalább néhány évtizedes időtartamra van szükség.

A nyugdíjrendszer bármelyik (állami, foglalkoztatói, önkéntes) pilléréből kapott nyugdíjak szinte magától értetődő jelzője az „egyéni”. Vagyis azt az egyén kapja, egyéni jogszerzése (járulékfizetése, munkaszerződése) illetve egyéni megtakarítása alapján. Nyilvánvalóan így a legegyszerűbb és így a legolcsóbb a nyilvántartás, és nincs is ezzel semmi gond, ha egyedülálló emberekről van szó, hiszen nekik elvileg sincs kivel megosztaniuk azt.

Akkor sincs gond, ha gyermektelen, hasonló jövedelmi helyzetű, egyaránt dolgozó házaspár két tagjának a nyugdíját vizsgáljuk, hiszen ők egyenként praktikusan a saját jövedelmükből és nyugdíjukból élnek. Azonnal jönnek viszont a problémák, ha olyan házaspárokat nézünk, akiknek a jövedelmi helyzete nem egyforma. (Erről nincs adatunk, de a házasságban élők egyelőre többségben vannak, hiszen a 2021-es statisztikák szerint a 65 éves férfiak kétharmada, a nőknek pedig a fele él házasságban – gyaníthatóan a 65 éves nők nagyon nagy része már özvegy.)

Ha ezeknek a pároknak még gyermekeik is vannak, akkor pedig szinte biztos az aszimmetrikus jövedelmi helyzet, az egymáshoz képest nem egyforma hosszúságú munkaviszony, és az ebből adódó rövidebb tartamú jogszerzés, illetve megtakarítás, és az ebből adódó nagyon különböző nagyságú nyugdíj. Az esetek nagyobbik részében ez konkrétan úgy néz ki, hogy a házaspár gyermekeket vállal, emiatt a nő évekre kimarad a munkából, nem fizet járulékot és nem takarékoskodik. Majd a munkahelyre visszatérve később indul be a karrierje, és a legmagasabb elért jövedelme is alacsonyabb lesz, mint párjáé (de ebben persze vannak kivételek).

A dolog egészen addig nem probléma, míg mindkét fél él, hiszen az egyéni jövedelmeket a párok (jellemzően) egy közös életszínvonal fenntartására fordítják, vagyis az egyéni jövedelmek, beleértve a nyugdíjat is, a pár tagjai között kiegyenlítődnek. Az egyik fél halálával azonban ez a kiegyenlítési lehetőség megszűnik. Ez a haláleset túlnyomó többségben nyugdíjas korban szokott bekövetkezni, és az is tipikus, hogy a korábban jobban kereső, hosszabb szolgálati idővel rendelkező, és ezért magasabb egyéni nyugdíjat kapó férj hal meg előbb, és a kisebb nyugdíjat kapó feleségnek ebből kell megélnie esetleg még évtizedekig is, vagyis hirtelen nagyot csökken az életszínvonala.

Mit lehet tenni ez ellen? A foglalkoztatói nyugdíj Magyarországon lényegében nem létezik, így koncentráljunk az önkéntes nyugdíjcélú megtakarításra és az állami nyugdíjra.

Jelenleg az önkéntes megtakarításokat egy összegben fel szokták venni, és azt például lakásfelújításra vagy általános tartalékra használják. Ezek fontos célok, bár nem feltétlenül a legjobban simítják ki a fogyasztást a hátralévő élettartamra. Mindenesetre így biztosított, hogy az egyik fél halála esetén a másik fél örökölje ezt a tartalékot, tehát továbbra is fennmarad, hogy a jobb jövedelmű féltől pénz áramlik a rosszabb jövedelmű fél felé. A jobb simítást az életjáradékra váltás szolgálná. Ez egyelőre nem nagyon elterjedt, de házaspárok esetében javasolható, hogy ne egyszemélyes, hanem kétszemélyes járadékot vásároljanak, amivel megoldódik a túlélő házastárs támogatásának a problémája is.

A nagyobb probléma ezért az állami nyugdíjrendszerben van. Ott ugyan van egy özvegyi nyugdíjnak nevezett időleges segély, de ez csak átmeneti megoldást ad, főleg olyan esetekre, amikor a halál még aktív korban következik be.

Az egyenlőtlen jövedelmi helyzetű nyugdíjas özvegy problémáját ez nem oldja meg,

aki ebbe a helyzetbe jellemzően a házaspár közös „projektje” a gyermekvállalás miatt került, és emiatt maradt el a jogszerzése. Miközben ő egyáltalán nem kevesebbet (sőt esetleg még többet is) dolgozott, mint a házastársa, és munkájának az eredménye közhaszon lett (a felnevelt gyermek(ek) személyében). Valójában nem méltányos az a helyzet, hogy ekkor csak a formális munkahelyen dolgozó házastársnak képződik nyugdíjjogosultsága.

A méltányos az lenne, ha a jogosultság közös lenne.

De egy házaspár gyermek nélkül is dönthet olyan családon belüli munkamegosztásról, hogy az egyik fél otthon marad, a háztartást vezeti, és ezzel támogatja a másik fél munkáját. A nyugdíjakban ez is nagy különbségként csapódik le, miközben ez indokolatlan.

Egy méltányos megoldás például az lehetne, hogy a házasság alatti nyugdíjas jogszerzés közös. Technikailag ezt leginkább egy (amúgy már rég megígért) egyéni számlás rendszerben lehetne megvalósítani. Az „egyéni” számlák maradhatnak, de váláskor vagy nyugdíjba vonuláskor a házastársak azon lévő összegeit újraosztanák úgy, hogy a két fél házasság alatti összes jogszerzését elfelezik közöttük. Az egyik fél nyugdíjba vonulásakor ugyanígy járnak el, míg a házastárs nyugdíj előtti halálakor a pár másik tagja örökli annak jogszerzését. És ezzel – az egyéni rendszerbe történt minimális, de fontos pontokon történő beavatkozással – létre is lehet hozni az ennél sokkal méltányosabb, családi nyugdíjat.

