Egyre drágább a sertés, mégis csökken az állomány idehaza és Németországban is

Az Európai Unió a világ legnagyobb sertéshúsexportőre, ezen belül pedig meghatározó a németországi tenyésztők hozzájárulása, úgy tűnik azonban, hogy az idei sokkokkal ők is nehezen birkóznak meg.

A német szövetségi statisztikai hivatal héten közzétett adata szerint május elején csak 22,3 millió sertés volt az országban, 10 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál. Németország 1990-es újraegyesítése óta még sosem volt ilyen alacsony ez a szám, amely tíz éve a 28 milliót is meghaladta.

A visszaesés okai közül a Bloomberg cikke kiemeli az elszabaduló energia- és takarmányárakat, amelyek mindegyike összefügg Oroszország Ukrajna elleni háborújával. Az előbbiek már tavaly ősz óta emelkedtek, majd újabb lendületet vettek az invázió kezdetén, míg kifejezetten a gázárak azt követően lőttek ki ismét, hogy az oroszok mondvacsinált okokra hivatkozva csökkentették a szállítást a németek legfontosabb vezetékén, az Északi Áramlat 1-en. A takarmányárakat pedig közvetlenül leginkább az hajtotta fel, hogy nagyrészt ellehetetlenült az ukrán gabonaexport.

A költségek növekedése egyelőre meghaladja a sertések átvételi árának emelkedését, noha az utóbbi is látványosabbá vált nemrég. A német gazdák helyzetét az afrikai sertéspestis-járvány is nehezíti, amely ugyan elsősorban a vaddisznók között terjed, de így is megnehezíti vagy ellehetetleníti az exportot több fontos piacra.

Az ágazat helyzete idehaza sem könnyebb, az állomány növelését célzó kormányzati kezdeményezések ellenére az utóbbi négy évben nem változott érdemben a sertések száma Magyarországon, a legutóbbi adat szerint még csökkent is valamelyest, 2,73 millióra. Az átvételi árak Németországhoz hasonlóan idehaza is jelentősen nőttek, a KSH 2018-ig visszatekintő adatsora szerint ezt az időszakot tekintve rekord az áprilisra rögzített 587 forint a vágósertés kilójáért.

