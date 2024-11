Orbán úgy szurkol Trumpnak, hogy a megválasztása neki fájna a legjobban

A magyar gazdaság az idei harmadik negyedévben ismét technikai recesszióba került, három év alatt már másodszor fordult elő, hogy legalább két egymás utáni negyedévben negatív volt a bruttó hazai össztermék (GDP) alakulása, az elmúlt kilenc negyedévből hatban stagnált vagy romlott a gazdaság teljesítménye. Negyedéves alapon ráadásul a magyar érték volt a leggyengébb az eddig adatot közlő európai uniós tagállamok között.

Tágabb strukturális problémák és a politikai logika által vezérelt gazdaságpolitika egyéb hibái mellett ebben kiemelt szerepet játszik a feldolgozóipar és különösen az autóipar gyengélkedése: Orbán Viktor és kormánya az elmúlt másfél évtizedben konzisztensen és tudatosan erre a szektorra építette újraiparosítási politikáját, ami az ágazat megrogyása miatt most magával húzza a magyar növekedést is.

Ennek fényében különösen meglepő, hogy a miniszterelnök és külpolitikai fegyverhordozói nyilvános nyilatkozataikban egy olyan eseménytől, Donald Trump republikánus jelölt amerikai elnökké választásától várják a politikai megváltást, amely minden bizonnyal fokozná a magyar ipar kálváriáját, ráadásul pont egy olyan időszakban, amikor a kormánypárt látványosan gyengül a közvélemény-kutatások szerint.

Szemben a magyar kormánnyal, Trumptól a legtöbb politikus és elemző – és maga Trump is – a világkereskedelem ismételt felforgatását és az Európai Unió és az Egyesült Államok közti politikai és gazdasági nézeteltérések kiéleződését várja.

– közölte Trump az EU-ról október 29-i kampánygyűlésén, ahol azt ígérte, hogy elnöksége egyik első aktusaként legalább 10 százalékos vámot vetne ki minden importtermékre.

Ez a lépés rontaná az európai termékek árversenyképességét az amerikai piacon, bizonytalanságot szülne és visszafogná a beruházásokat, illetve európai termelésük bővítése vagy fenntartása helyett amerikai beruházásra ösztökélhetné az uniós exportőröket. A trumpi vámemelés emellett minden bizonnyal megtorlást szülne az Európai Bizottság részéről, amely már megkezdte a válságtanácskozást a gazdasági hadviselésre való felkészülés jegyében.

A kereskedelmi konfliktus veszélye pedig egyre valósabb: az elmúlt hetekben Trump látványosan feljött a közvélemény-kutatásokban, és jelenleg a New York Times összesítése szerint a választást eldöntő hét ingaállamból négy helyen hajszállal a republikánus jelölt vezet, további egy helyen pedig holtverseny van. Ha lehet hinni a – gyakran tévedő – kutatásoknak, akkor Trump fél orrhosszal esélyesebb, bár miután az állás bőven a felmérések hibahatárán belül van, a végeredményt megjósolni lehetetlen.

Trump politikai karrierjének egyik legfontosabb eleme volt az amerikai szabadkereskedelmi ethosz megkérdőjelezése. A Republikánus Párt és a Demokrata Párt fősodrában a 2010-es évek derekáig domináns volt az az elképzelés, hogy a kereskedelmi akadályok lebontásával az Egyesült Államok és az egész világ jól jár. Trump 2016-os kampánya ezzel szemben nagyrészt az Egyesült Államokat „kirabló”, „csaló” Kína, Németország, Japán és Dél-Korea szapulásából állt. Hatalomra jutása után védővámok bevezetésével, kereskedelmi egyezmények újratárgyalásával, folyamatos gazdasági zsarolással próbálta leszorítani az amerikai kereskedelmi deficitet.

Ennek a deficitre vajmi kevés hatása volt, miután annak sokkal prózaibb oka van: az amerikaiak sokkal többet fogyasztanak, mint amennyit termelnek, illetve megtakarítanak. Az amerikai politikai korszellemet mégis döntő módon befolyásolta a trumpi retorika: a Demokrata Pártban is megerősödött a protekcionizmus támogatottsága, miután Trump sikerének titkát a baloldalon az amerikai ipar kiüresedésével és a termelés Ázsiába vándorlásával, illetve az alsó-középosztály ehhez kapcsolt lecsúszásával kezdték magyarázni.

Mindez kiegészült egy geopolitikai dimenzióval is: a jelentős részt a liberalizációnak köszönhetően felemelkedett Kína befolyásának növekedésére, a növekvő kínai ipari kitettségre Washingtonban egyre komolyabb nemzetbiztonsági fenyegetésként kezdtek el tekinteni, és a világ két legnagyobb gazdasága közti technológiai, befektetési és kereskedelmi kapcsolatok korlátozására törekedtek. (Ebben pedig az amerikai függésre hasonló fenyegetésként tekintő Kína is partner volt a maga korlátozó politikájával.)

Az idei elnökválasztáson már mindkét fél protekcionista retorikával kampányolt, ezért az itthon gyakori felületes és/vagy koncepciózus értékelésekben népszerű narratíva lett, hogy nincs nagy eltérés a demokrata és a republikánus külgazdaság-politika között.

A valóságban azonban a protekcionizmus célja és módja között alapvető különbségek vannak. Míg a tranzakcionális külpolitikát folytató Trumpot pusztán az „üzletkötés” érdekli, addig Joe Biden elnök kormányát (és a potenciális Kamala Harris-kormányzatot) az Egyesült Államok globális vezető szerepének megerősítése vezérli. Ebből fakadóan Biden az EU-val fennálló kereskedelmi vitákban relatíve konstruktív volt, a tágabb stratégiai viszony fenntartása mellett próbálta érvényesíteni gazdaságpolitikáját.

Trumpnál ez még gondolatok szintjén sem jelent meg. Bár az exelnök temperamentuma, az őt körülvevő tanácsadók eltérő nézetei és a Republikánus Párt izolacionista és Európa-barát(abb) szárnya közti belső mozgolódás fényében nincs kizárva, hogy hatalmon jóval elnézőbb lenne, mint a kampányban, vezetési stílusa így is folyamatos bizonytalanságot jelentene az euroatlanti kereskedelemben.

Szintén jelentős különbség, hogy a Biden-kormány számára az amerikai technológiai cégek és online szolgáltatók piaci túlerejének szabályozása és adóztatása belpolitikai prioritás volt, emiatt a Google, az Apple vagy a Meta ellen folyó európai uniós eljárások sem okoztak nagyobb csetepatét. Az EU-s vizsgálatok és büntetések ellen ágáló techmilliárdosok által támogatott Trump visszatérése azonban kiújíthatja az amerikai techszektor szabályozása feletti transzatlanti konfliktusokat.

Hasonló vita lehet az agrártermékek piacán, ahol – mint a fenti idézet is jelzi – Trump és általában véve az amerikai politika régi háklija, hogy az alacsonyabb hatékonyságú kisbirtokosokat védő EU nem engedi be az amerikai nagyipari mezőgazdaság génmódosított termékeit a piacára. Ez az első Trump-elnökség alatt az egyik fő konfliktusforrás volt.

Trump kockázatait felértékeli, hogy ha nem a közvetlen termékforgalmat nézzük, hanem a globalizált értékláncok korában sokkal relevánsabb hozzáadottérték-alapú kereskedelmet, akkor

a magyar gazdaságnak az Egyesült Államokkal szemben a legmagasabb a kereskedelmi többlete.

Miután a német ipar fő piaca Amerika, és a magyarországi ipar a németek beszállítója, ez valójában nem meglepő jelenség.

Miközben Magyarországon a kormánypropagandában lassan másfél évtizede hirdeti az Egyesült Államok hanyatlását és Kína felemelkedését, valójában Amerika ma is a globális egyéni fogyasztást több mint 30 százalékát adja, míg Kína alig több mint 10 százalékát. (Persze Kína esetében a magas beruházási ráta miatt a tőkejavak fogyasztása jóval magasabb.)

Az utóbbi években pedig a német gyártók kínai piacról való kiszorulásával az amerikai függés erősödött. A Volkswagen kínai profitja 64 százalékkal csökkent a harmadik negyedévben, a BMW eladásai 30, a Mercedes eladásai 13 százalékkal estek.

Orbán nyilvánosan főként azzal indokolja Trump támogatását, hogy a republikánus politikus véget vetne az ukrajnai háborúnak. Az elképzelés szerint ezzel a háború és a szankciók negatív hatásai is elillannának: ismét gond nélkül folyna az olaj és a gáz, és az energiaárak csökkenésével nőne az európai ipari versenyképesség, és a kontinens ismét felvirágozna.

A valóságban nem tűnik ennyire egyszerűnek a helyzet. Egyrészt ugyan vannak az energiaár-emelkedéstől erősen érintett ágazatok Európában, de az uniós ipar fő problémája nem a drága energia, hanem az alacsony kereslet és gyenge innováció. Másrészt az orosz energia most is gond nélkül folyik Magyarországra, itt sem a gáz- és olajhiány miatt esik a GDP (sőt, a Mol extraprofitján keresztül egyes hazai és nemzetközi befektetői körök elég jól járnak ezzel a helyzettel).

