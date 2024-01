Nagyon megnehezítik az ukránok dolgát az észak-koreai rakéták

Az amerikai hírszerzés szerint már nemcsak leszállított néhány tucat ballisztikus rakétát Észak-Korea Oroszországnak, hanem az orosz hadsereg már el is kezdte használni ezeket az utóbbi egy hét során. Az első rakéta állítólag egy üres mezőn landolt, a továbbiak sorsáról egyelőre nincs pontos információ, mert azokat a január 2-i nagy rakétatámadás során alkalmazták. (Egy ukrán forrás szerint például Harkiv ellen.)

Az alábbi, az amerikai elnöki hivatal által kiadott térkép az első, december 30-i támadást ábrázolja:

Ez a fejlemény több okból is aggodalomra ad okot Ukrajna számára. A meredek röppályán haladó ballisztikus rakétákat sokkal nehezebb lelőni, mint az idő nagy részében nagyjából vízszintesen haladó cirkálórakétákat, az ukránok légvédelmi rendszerei közül erre csak a Patriot-ütegek képesek.*Illetve ezek mellett az olasz-francia SAMP/T rendszerek is, de ezek alkalmazásáról nemigen van információ, ellentétben a Patriotokkal. Ezek viszont leginkább Kijevet és térségét védik, vagyis az ország döntő része védtelen a ballisztikus rakétatámadásokkal szemben.

Ez eddig azért nem volt olyan nagy baj az ukránok szempontjából, mert ballisztikus rakétákból korlátozottak voltak az orosz készletek, és a gyártókapacitás nagyobb része is – ukrán és nyugati hírszerzési források alapján – cirkálórakéták előállításán dolgozik. A gyártási képessége valószínűleg Észak-Koreának sem túl nagy, de az évek alatt felhalmozott készletek egy részének megvásárlásával érdemben bővülhet az orosz arzenál.

Ha igaza lesz John Kirby amerikai nemzetbiztonsági szóvivőnek, akkor ez elsősorban az ukrán városok lakossága számára rossz hír, őket fogják az oroszok terrorizálni nagyobb mértékben. Ez kétségtelenül része az orosz stratégiának, de azért nem merül ki ennyiben. Ahogy korábbi cikkünkben írtuk, az oroszok ukrán hadiipari üzemeket is támadtak, ennek pedig nagyobb jelentősége van a háború szempontjából.

Ráadásul friss felvételek alapján egy, az ukrajnai háborút követő haditechnikai X-csatorna arról írt, hogy az utóbbi napokban több ukrán ellátóbázist is megtámadtak az oroszok, talán észak-koreai ballisztikus rakétákkal. Ennek következtében több üzemanyagtartály és tanker teherautó is megsemmisült.

In the recent days Ukraine has experienced Strikes on FOBs, by what I suspect to be North Korean KN-23 Ballistic Missiles. More below.

(1) FOB Containing alot of Trucks(Ural, Ural Tankers etc). The fact that the houses caught fire aswell indicates a resupply base in them. pic.twitter.com/41QVqDNzPp

— WarVehicleTracker (@WarVehicle) January 4, 2024