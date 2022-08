Másfél éve nem jött annyi gáz Magyarországra, mint augusztus első három hetében

Kedden nagyjából negyvenmillió köbméter földgáz érkezett Magyarországra különböző irányokból. Bár a kapacitások alapján ennél sokkal több is jöhetne, az elmúlt hónapok fényében ez kifejezetten nagy mennyiség. Az idén mindössze egyszer fordult elő, hogy ennél is magasabb volt a napi import. Ráadásul az elmúlt időszakban érkező földgáz szinte teljes egészében itt is marad: közel két hónapig szinte egyáltalán nem volt tranzit, és az elmúlt napokban is csak Ukrajna felé.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkTekergetik a gázcsapokat az oroszok, de van miben bíznia a magyar kormánynakEgyetlen fontosabb vezeték van, ahol még nőtt is a forgalom az egy évvel korábbihoz képest: az, amelyiken keresztül hozzánk is érkezik az orosz gáz.

Korábban is írtuk, hogy miközben az oroszok szinte minden fontosabb útvonalon visszafogták az Európába irányuló szállításaikat, déli irányból, az úgynevezett Török Áramlaton keresztül több gáz érkezik a kontinensre, mint valaha. Ennek Magyarország szempontjából azért van különösen nagy jelentősége, mert tavaly október óta innen (Szerbia irányából), illetve Ausztria felől jön be az országba az importgáz döntő hányada.

Mindez azt eredményezte, hogy az elmúlt hetekben szép fokozatosan nőtt a hazánkba érkező földgáz mennyisége. Olyannyira, hogy eddig augusztusban napi átlagban – ha nem is jelentősen, de – több energiahordozó érkezett, mint 2020 decembere óta bármikor.

Ráadásul ezzel párhuzamosan a tranzit is radikálisan visszaesett. Ez az a mennyiség, amely beérkezik az országba, de nem marad itt, hanem valamilyen más irányba távozik. Nagyjából 2020 végéig kifejezetten sok földgáz haladt át így az országon, ezt követően azonban jelentősen lecsökkent a tranzit szerepe. Ez a háború kirobbanása óta még látványosabbá vált, az előző két hónapban pedig lényegében lenullázódott a kifelé irányuló forgalom. Mindez azt jelenti, hogy a beérkező gázt lényegében teljes egészében Magyarországon használják el, vagy itt tárolják le.

Érdekes módon ebben épp a napokban történt változás. A hagyományos irányok közül Szerbia, Horvátország, Románia és Szlovákia felé augusztusban sem voltak gázszállítások, a magyar-ukrán határon azonban az elmúlt egy hétben többször is volt érdemi forgalom. A kedden például, amikor rekordközeli behozatalt mértek, több mint ötmillió köbéter gáz ment ki a beregdaróci határkeresztezőn Ukrajna felé.

