Vannak jó hírek is az élelmiszerárakkal kapcsolatban

Kukorica aratása Brazíliában. Fotó: AFP/Europress

Idehaza hónapok óta kiemelt figyelem övezi az élelmiszerek drágulását, legutóbbi saját, nem reprezentatív mérésünk szerint a vezető üzletláncokban ennek éves mértéke elérte a 25 százalékot. A világ elég nagy részén hasonló a helyzet, de az utóbbi napokban, hetekben egyre több olyan adatsor jelent meg, amely arra utal, hogy belátható időn belül enyhülhet az árnyomás, mert sok alapterménynek kezdett csökkenni az ára a világpiacon.

A HOLDBLOG cikkében lévő grafikonokon például látványos az áresés a búza, a kukorica, a repce és a szójabab esetében, és ezek mindegyike fontos része a világ élelmezésének. Sajnos ebből még nem következik, hogy hamarosan olcsóbb lesz a kenyér, már csak azért sem, mert nehéz lenne megmondani, hogy az eddigi búzadrágulásból mennyi épült már be a bolti árakba. De ha tartós marad az említett trend, akkor legalább már ebből az irányból nem lesz további nyomás – az más kérdés, hogy az energiaárakkal vagy a forint árfolyamával közben mi történik.

Szintén jó hír, hogy a világ egyik legnagyobb élelmiszer-termelőjének számító Brazíliában a szójabab után a kukorica termése is kifejezetten jónak ígérkezik, olyannyira, hogy a Bloomberg cikke szerint a terménytárolók nem képesek lépést tartani az igényekkel. Nem számít ugyan teljesen szokatlannak, hogy a termés egy részét egy ideig a szabad ég alatt kell tárolni, de ennek mértéke most rendkívüli, különösen az ország éléskamrájának számító Mato Grosso államban.

Az itteni termés első körben a chicagói gabonatőzsde árait érinti, de a tendencia hasonló az Európában fontosabbnak számító párizsi árutőzsdén is. Bár az árak még most is magasabbak, mint egy évvel ezelőtt, de a tavaszi csúcshoz képest a kukorica és a búza egyaránt nagyjából 20 százalékkal lett olcsóbb.

A fenti bizonytalanságokkal együtt ez – a tengeri szállítási díjak és a műtrágyák árának a világ több részén tapasztalható csökkenése és a chiphiány enyhülése után – egy újabb jele lehet az inflációs nyomás mérséklődésének. Ennek kellemetlen része, hogy az árupiaci árak csökkenése jelentős részben a gazdasági visszaeséssel kapcsolatos várakozásokkal függ össze, de jelenleg a szakértői vélemények is megoszlanak azzal kapcsolatban, hogy tényleg lesz-e recesszió a közeljövőben.

