Egy új kor hajnala – a Porsche úttörő szerepe az elektromos autózásban

A Porsche több mint 70 éves múltra tekint vissza. Az elmúlt évtizedek során rengeteg dolog változott, azonban a vállalat alapvető értékei kiállták az idő próbáját. Ami mások számára lehetetlen volt, az a Porsche esetében mindig a lehetőséget jelentette. Hagyományőrzés állandó innováció mellett? Semmi akadálya. A menettulajdonságok fokozása a károsanyag-kibocsátás csökkentése mellett? Megoldható. Luxusmodell egy sportautó dinamikájával? Ez sem akadály.

A következő lépcsőfokot az elektromos hajtás jelenti, amelynek számos előnyét ismerjük. Azonnal rendelkezésre álló teljesítmény, hatalmas nyomaték, károsanyag-kibocsátás nélküli közlekedés, végtelen csend és kulturáltság – dolgok, amelyek előrelépést jelentenek az autózás világában. Ám ehhez rengeteg kihívás is tartozik: a hatótáv kérdésköre, a plusz tömeg, a megfelelő töltési infrastruktúra kialakítása vagy az állandóan rendelkezésre álló csúcsteljesítmény kérdése. Mit kezd ezzel egy sportautó-gyártó?

A Taycan személyében megmutattuk a választ. Az első tisztán elektromos Porsche minden ízében úttörő volt, tele olyan technológiákkal, amelyeket korábban sehol máshol nem láthattunk: 800 V-os rendszer, kétfokozatú sebességváltó, kimagasló töltési sebesség és hatékonyság, újszerű kezelési koncepció.

A modell pedig hatalmas siker lett. Az időközben háromféle változatban (Taycan, Taycan Sport Turismo és Taycan Cross Turismo) kapható modell ötféle hajtáslánccal és kétféle akkumulátorral áll az ügyfelek rendelkezésére, akik körében továbbra is kiemelkedően népszerű a modell: 2021-ben már több talált gazdára belőle, mint a legendás 911-ből. A sokszorosan díjnyertes elektromos sportautó megmutatta, hogy a Porsche kiválóan ért új területek meghódításához, miközben tökéletesen hű marad hagyományaihoz és alapelveihez.

Ez a filozófia pedig a jövőben is jelen lesz, bizonyítva, hogy a hagyomány és az újdonság éppen olyan jól megférnek egymás mellett, mint a tisztán elektromos Taycan és a kézi váltós, benzinmotoros 911 GT3 a kínálatban. De mit hoz a jövő?

A Porsche elkötelezett az elektromos hajtás és a karbonsemlegesség mellett. Okkal, hiszen a Taycan mellett a konnektoros hibrid modellek is kifejezetten népszerűek. Tavaly az Európában átadott új Porsche járművek közel 40 százaléka volt legalább részben elektromos, azaz konnektoros hibrid vagy tisztán elektromos autó. Továbbá a Porsche szeretné elérni a karbonsemlegességet 2030-ra. „Arra számítunk, hogy 2025-ben már a Porsche eladásainak felét elektromos járművek, konnektoros hibrid vagy tisztán elektromos modellek teszik majd ki,” jelentette be Oliver Blume, a Porsche AG vezérigazgatója. „2030-ra a tisztán elektromos hajtású új járművek részaránya 80 százalék feletti lesz.”

Az ambiciózus célok eléréséhez a Porsche prémium töltőállomásokba fektet be partnereivel – valamint saját töltési infrastruktúrát hoz létre. A befektetések érintik az akkumulátortechnológiát és a modulok gyártását is. Az új alapítású Cellforce Group nagyteljesítményű akkumulátorcellákat fejleszt és gyárt, amelyek 2024-re lesznek sorozatgyártásra kész állapotban.

Az elektromos offenzíva pedig folytatódik. A Porsche legnépszerűbb modellsorozatának, a Macannak a következő generációja már tisztán elektromos lesz. A középmotoros 718-as sorozat új generációja az évtized közepén szintén kizárólag teljesen elektromos formában lesz elérhető – minden eddiginél nagyobb teljesítménnyel.

Az elektromos Porschék piaca hazánkban is felívelőben van – erről Aradi Géza Porsche márkaigazgató mesélt nekünk. „A Taycan bevezetése óta eddig 114 példány talált gazdára itthon, amivel a modell igen előkelő részesedéssel rendelkezik a luxus elektromos sportautók között. Ebben segítségünkre van a folyamatos modellbővítés és az elektromos autózás növekvő népszerűsége. Emellett a konnektoros hibrid variációk túlnyomó többségben vannak mindkét modellsorozat esetén: az összes eladott Cayenne és Panamera modell kb. 70 százaléka már képes tisztán elektromos közlekedésre is.”

„Vevőink egyre inkább ezeket a jövőbiztos alternatívákat keresik és sokak napi autózási szokásaihoz is kiválóan megfelelőek a tisztán elektromos hatótávok,” tette hozzá Aradi Géza, a Porsche Centrum Budapest igazgatója, aki azt is elárulta, hogy az ügyfelek már most fokozott érdeklődéssel várják a Macan 2023-ban megjelenő teljesen elektromos változatát.

A Porsche igyekszik a folyamatosan bővülő elektromos felhasználói bázis kedvében járni. Már jó ideje létezik a márka saját töltési szolgáltatása, amely megkönnyíti a nyilvános töltőállomások használatba vételét. Az ügyfélnek nem kell a számos szolgáltató mindegyikével szerződést kötnie – elég egyetlen regisztráció a Porschénél, és mind a töltési folyamat, mind pedig a számlázás egy helyről történhet.

A márka ráadásul ennél is szélesebb spektrumon gondolkozik. Ha már pihenőt kell tartani töltés céljából, miért ne lehetne ezt az időt élményekkel megtölteni? Erre született a Porsche Destination Charging szolgáltatása, amely világszerte számos olyan helyszínt tartalmaz, ahol örömmel látják az elektromos Porsche modellek tulajdonosait és az ingyenes töltési lehetőség mellett emlékezetes élményeket is megalkothatnak. Hazánkban például az alsópetényi Prónay-kastély, a Hotel Vision Budapest és a Continental City Golf Club szerepel a folyamatosan bővülő listán, amely egyébként Európában már több mint 2270 helyszínt kínál az ügyfelek számára.

„A folyamatosan bővülő töltőhálózat mellett tervezünk regionális együttműködést is olyan szolgáltatókkal, akiknél a kedvezőbb árú töltéssel egyidejűleg egy kávézó adta kényelem is rendelkezésre áll,” tette hozzá a lehetőségek bővítése kapcsán Aradi Géza.

