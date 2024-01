Új tárolóval kiegészített, lakossági napelemes rendszer pályázat: az E.ON-nal egyszerűbb

Zajlik az előregisztráció magánszemélyek részére, vissza nem térítendő állami napelem-támogatásra: ezúttal a lakossági háztartási méretű, akkumulátorral összekapcsolt, napelemes rendszerek megvalósítását támogatják. Az összetett pályázati folyamat, a kivitelezés komplexitása és a felszerelt berendezések hosszú élettartama, a projekt futamideje egyaránt indokolttá teszi, hogy olyan regisztrált kivitelező partnert keressünk, amelynek a stabilitásában, a tervezési és megvalósítási képességeiben, hozzáértésében fenntartások nélkül megbízunk – az E.ON MyEnergy megfelelő választás lehet azok számára, akik már az előkészítés fázisától gondos és szakértő kézben szeretnék tudni a beruházást.

Ha az otthonunk fenntartható és biztonságos villamosenergia-ellátásáról van szó, a napenergiánál nincs kézenfekvőbb megoldás. A napelempanelek hatékonysága és használati ideje egyre nő, az energiaautonómia mindinkább felértékelődik, a klímavédelmi szempontok is egyre fontosabbá válnak – mindezek lakóingatlanok esetén egyértelműen a háztartási napelemes rendszerek használata felé mutatnak. Bár a napelemes rendszerekkel termelt és hálózatra visszatáplált villamosenergiára vonatkozó szabályozás, valamint elszámolása a közelmúltban megváltozott, az otthoni akkumulátorral kombinált, jelentős állami támogatással megvalósítható rendszerek most olyan új lehetőséget jelentenek, amelyek a pályázati forrásból részfinanszírozott napenergia-beruházások kiszámítható megtérülését is elérhetővé teszik.

A 2024. január 15-én indult Napenergia Plusz Program 2024 pályázat a gyakorlatban két fázisból áll. Az első az előregisztráció, melyet véglegesített ügyfélkapus regisztrációs belépést követően, elektronikusan lehet megtenni. A pozitívan elbírált, eredményes előregisztráció után következik második fázisként a tényleges pályázat, a támogatási kérelem benyújtása. Ehhez viszont érdemes szakértői segítséget igénybe venni, már csak a szükséges tervek, engedélyek beszerzése miatt is.

Hogy mire lehet pályázni, azt a kiírás pontosan meghatározza: vissza nem térítendő támogatás, lakóingatlanra telepített, energiatárolóval (akkumulátor) kiegészített lakossági napelemes rendszer, a megadott technikai paramétereknek megfelelően – ennek pályázati kiírás szerint elszámolható költségeihez kérhető maximum 66 százalékos (maximum 5 millió forint) állami finanszírozás a 34 százaléknyi önrész mellé. Itt is hasznos a szakértő tanácsa, hiszen tisztázhatja, hogy a felhasználási szokások és igények ismeretében mire is van szükségünk az adott paramétereken belül. Szintén célszerű odafigyelni, hogy nehogy elakadjunk valamelyik, a pályázóra vagy az ingatlanra vonatkozó kizáró ok miatt, illetve, hogy időben beszerezzük a szükséges dokumentumokat, például a 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot, illetve a köztartozásmentes státuszt igazoló adóhivatali papírt. A szakértő partner segítségünkre lehet a pályázati eljárás során lehetséges akadályok felismerésében és elkerülésében, a sikeres eredmény elérésében és megvalósításában.

A napelem-beruházás a hosszútávú és jelentős projektek egyike a háztartások életében, hiszen legalább egy generációnyi időre szól, ráadásul mindenképpen sokmilliós döntést igényel. Ezért különösen fontos, hogy megbízható, stabil, gyakorlott, és már az előkészítési időszakban is segíteni képes kivitelezőt válasszunk. Az E.ON MyEnergy Magyarországon eddig már több mint 20 ezer lakossági és több ezer vállalati napelemes rendszert telepített sikeresen. A nemzetközi E.ON Csoporttal a háttérben stabil partnerként napelemek esetén 25 évre szóló teljesítménygaranciát nyújt, mindehhez a tervezést, pályázati ügyintézésként a költségvetési táblázat kitöltését és a teljeskörű HMKE-engedélyezést, valamint adott esetben a mérőhely-szabványosítást is magában foglaló ügyintézést is biztosít, levéve a terhek jelentős részét a pályázók válláról.

A cikk megjelenését az E.ON támogatta.

