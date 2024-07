Környezettudatos hulladékfuvarozás – közútról vasútra

Ha a Porsche valamibe belekezd, nem csupán az elsőségre törekszik, hanem általában átlépi a műfaj korlátait. A több mint 75 éves autógyártó az elektromos autózás műfajába is így lépett be, amikor 2019-ben bemutatta a Taycant. A négyajtós sportautó számos világújdonsággal érkezett, a folyamatosan bővülő kínálat pedig egyre szélesebb közönség szívébe lopta be magát. A siker magától értetődő volt. De a Porsche nem dőlt hátra és most még jobbá tette a Taycant.