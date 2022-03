Az oroszok betiltották a Facebookot, de a Facebook nem tiltja le a propagandájukat

Vlagyimir Putyin orosz elnök. Fotó: AFP / Europress

Számos nyugati politikus, köztük az Egyesült Államok és az Európai Unió döntéshozói szorgalmazzák, hogy a legnagyobb közösségimédia-cégek, a Facebook, Twitter sokkal többet tegyen az orosz katonai agresszióval kapcsolatos orosz dezinformáció és a Kreml-irányította háborús propaganda online terjedése ellen.

Világszerte több mint száz orosz, egyebek mellett a külügy- és a védelmi minisztériumhoz kötődő online entitás terjeszti az orosz háborús propagandát. Például azt is, hogy a mariupoli bombázás áldozatai nem civilek voltak, Ukrajna biokémiai támadást tervez, és a háború – vagyis a „különleges katonai művelet” – valójában nácimentesítés.

Vera Jourova, az Európai Bizottság alelnöke azt mondta a Financial Times-nak: „a Kreml fegyverré tette az információt, ezért felszólítjuk a közösségimédia-platformokat, hogy az orosz kormányzathoz kötődő kiterjedt hálózat tevékenységére válaszként érvényesítsék szabályaikat, és tegyenek azonnali lépéseket a jogsértő tartalmakkal szemben.”

A „kapuőrökként” működő különböző közösségimédia-platformok már az invázió megkezdése előtt fontos hadszínterei voltak az ukrán-orosz információs háborúnak és az orosz dezinformációs műveleteknek. A Twitter vagy a Tik-tok online közösségeiben rekord gyorsasággal terjedő információ, a frontvonalról érkező amatőr felvételek és az azokat ellenőrző önkéntes szakértők jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy az invázióval kapcsolatos információs háborút Oroszország gyakorlatilag már a tényleges háború kezdetének pillanatában elveszítette. (Legalábbis a nyugati világban, a fejlődő országokban ennél összetettebb a helyzet.)

Korlátozás, tiltás nélkül

A Facebookot tulajdonló Meta, a YouTube-ot birtokló Google, illetve a Tiktok ugyanakkor nem volt tétlen az orosz propagandával szemben: korábban – szintén uniós nyomásra – blokkolta az olyan, nemzetközi piacra gyártó orosz állami médiafelületeket, mint a Sputnik vagy a Russia Tuday. Ezeket a lépéseket Moszkva cenzúraként értelmezte, és válaszlépésként Oroszországban betiltotta a Facebookot, Instagramot, és korlátozta a Twittert. Sőt, az orosz bíróság a Facebookot és Instagramot „szélsőséges szervezetnek“ minősítette.

A Twitter és a Facebook korábban már törölte az Egyesült Királyságban lévő orosz nagykövetség posztját, amely azt állította, hogy a mariupoli szülészet bombázása után készült felvételeket megrendezték. Azzal indokolták lépésüket, hogy a felületeiken nem engedélyezett az erőszakos események tagadása.

Az ukrajnai invázió miatt több országban megváltoztatta a gyűlöletbeszédre vonatkozó szabályait a Facebook és az Instagram anyavállalata, a Meta – derült ki a cég belső levelezéseiből, melyeket a Reuters közölt.

Március elején pedig a vállalat átmenetileg engedélyezte az orosz katonákkal szembeni gyűlöletbeszédet a felületein, tehát az olyan kijelentéseket, mint például a „halál az orosz megszállókra”. Orosz civilekkel szembeni gyűlöletbeszédet ugyanúgy szankcionálnak, mint korábban.

De a médiaóriások nem tiltják le a fentiekhez hasonló tartalmakat terjesztő orosz állami profilokat, és emellett a döntésük mellet egyelőre kitartanak. A Facebook egyik vezetője azt mondta a lapnak: „a világ jelenleg megérdemli a lehetőséget, hogy meghallja és alaposan átgondolja az orosz vezetők közléseit“. De a szabályaikat sértő posztokat ezentúl is le fogják venni.

Persze ezek a platformok fenntartják a jogot arra, hogy ismételt szabálysértések esetén letiltsák az egész profilt, ahogy azt tették például a korábbi amerikai elnök, Donald Trump ismételt szabálysértéseire reagálva. Az viszont nem tisztázott, hogy hány szabálysértés után következik a tiltás, ez ugyanis függ a szabálysértések súlyosságától és gyakoriságától.

Mindenesetre Jourova mellett amerikai demokrata és republikánus politikusok is a végleges letiltás mellett emelték szót az utóbbi hetekben, mondván, ezeket a felületeket az orosz fél háborús bűnök elfedésére próbálja felhasználni.

Putyin tweetjei

Jourova szerint az EU maga is szigoríthat a dezinformáció elleni gyakorlatain, és növelheti a médiavállalatok elszámolhatóságát. Az ukrán miniszterelnök-helyettes és egy lengyel miniszter levélben fordult a Metához és a Twitterhez a témában.

Mellesleg magának Putyinnak van hivatalos Twitter-fiókja, 1,7 millió követővel, de nem használja túl gyakran.

A magyar álhír- és fakenews-univerzumban egyébként számos orosz kötődésű vagy látványosan orosz propagandát terjesztő oldal működik évek óta. Például az Orosz Hírek a mai napig aktív, és a legkeményebb orosz háborús propagandát prezentálja a magyar olvasók számára.

Ennek az oldalnak Facebookon jelenleg közel 108 ezer követője és több mint 70 ezer kedvelője van. Egyik hétfői álhírében például arról mutatott be egy állítólagos bizonyítékot, hogy a mariupoli kórház lebombázását megrendezték. Az Újabb ukrán videóban jelent meg élve a „lebombázott“ terhes influenszer című dezinformációs anyagot a Facebookon 770-en osztották meg, és mintegy 3000-en reagáltak rá.

Érdekes, hogy a háborús orosz állami propaganda az Orosz Hírek Facebook-oldalán a magyar állami propagandával is összeér. Az Egyesült Államok pokoli félelme című, magát újságcikknek prezentáló írás a kormányközeli Magyar Nemzetben jelent meg, de azt az Orosz Hírek Facebook-oldalán is megosztották. Méghozzá a következő körítéssel: „Nem szoktuk más portálok cikkeit megosztani, de itt elég jó összefoglalót találtok.“ Ez az írás az Orosz Hírek Facebook-oldalán mintegy 1000 megosztást generált.

Álhír-ellenes álhírek

A „Számok – a baloldali álhírek ellenszere” nevű Facebook-oldal évek óta pörgeti a Fidesz érdekeit és narratíváit támogató lejárató álhírmémeket (például: Maszk nélkül fertőzött Dobrev; Ez nem ellenzék, hanem ellenség – A baloldal továbbra is azon dolgozik, hogy Brüsszel ellophassa a pénzünket), de többször feltűnt már rajta Putyin is, meglehetősen pozitív kontextusban. Jelenleg 90 ezres táboruk van, és előszeretettel terjesztik a Kreml-propagandát is. A 444 bemutatta például, hogy egyik anyaguk az Európai Bizottság által betiltott orosz állami médiacsatorna, a Russia Today újraközlése volt, amit magyar felirattal láttak el.

A 444 így összegzett vizsgálódása után: „az oldalon a hivatalos putyinista propagandát összekapcsolják Orbán dicsőítésével, ideológiai-világnézeti alapon támadják a Brüsszelből kitartott baloldalt, és posztjaikat terjesztik kormánypárti oldalak is.”

További összefonódás, hogy a Számokkal a közelmúltban az erősen kormányközeli Pesti TV szakmai együttműködést jelentett be. A Számok egyébként azután lett aktívabb, hogy a hasonló jellegű, korábban szintén orosz álhírek terjesztésén kapott ELÉG nevű Facebook-oldalról megírta a sajtó, hogy az e-mailes kontaktja megegyezik a Fidesz email-címével.

