A drága gáz miatt több helyen a szántóföldön hagyják a kukoricát

Fotó: AFP/Europress

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Az Európa legnagyobb kukoricatermesztőjének számító Franciaországban földgázszolgáltatók arra figyelmeztették a gazdákat, hogy készüljenek fel az esetleges gázhiányra, használjanak kevesebbet az energiahordozóból, és ha lehet, halasszák el a termény betakarítását – írja a Bloomberg egy francia gazdaszervezet híradása alapján.

A két dolog úgy függ össze, hogy betakarítás után a kukoricát szárítani kell, amihez földgázt használnak. Ahogy azonban számos cikkben mi is írtuk, az energiahordozó borzasztóan megdrágult, még a most éppen megawattóránként 70-75 euró körüli ár is többszöröse az év elejinek, de nemrég még 100 felett járt. Ha pedig hideg lesz a tél, akkor gázhiány is előfordulhat Európa egyes országaiban. (Moldovában például ez már be is következett.)

Miközben idehaza már a kukorica 70 százalékát betakarították a gazdák, Franciaországban lényegesen lassabb a tempó: a hónap közepén 32 százaléknál tartottak, szemben az egy évvel korábbi 75 százalékkal. Pedig sokan várják az új termést, hogy az ellensúlyozza a szárazság által okozott brazíliai kiesést, illetve tompítsa a búzánál különösen intenzív áremelkedést.

Még aggasztóbb ugyanakkor a helyzet a világ negyedik legjelentősebb kukoricaexportőrének számító Ukrajnában. Ahogy egy kijevi elemző fogalmazott az amerikai hírügynökségnek, az ukrán gazdálkodók nem tudják kifizetni a szárítás költségét, „ezért a szárítás természetes formáját alkalmazzák”.

Ezzel arra utalt, hogy tovább a földeken hagyják a kukoricát, amely azonban így hosszabb időn keresztül kitett a kártevőknek és az időjárás viszontagságainak. Párás időben például jelentősen nő a fuzárium gombafertőzés kockázata. Ukrajnában körülbelül a kukorica felét takarították be eddig, de az energiaigényes szárítást leginkább csak a nagy, tőkeerős agrárcégek tudják kifizetni.

A lassabban piacra jutó, potenciálisan rosszabb minőségű kukorica rossz hír az élelmiszerek drágulása szempontjából, pedig ezek ára világszinten már most is magasabb, mint az utóbbi tíz évben bármikor.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkBő egy év alatt drágult hússzorosára a gáz, de hogy fordulhatott ez elő?Az eddig olcsó gázt biztosító amerikai szállítások elmaradnak, és az oroszok sem sietnek adni. Korábban mindenki áresést várt, most már vásárolnának drágán is, de nincs mit.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA gázár már durvább, mint a bitcoin, és ennek mindannyian megfizetjük az árátAz energiahordozó áremelkedése Európa-szerte nehéz helyzetbe hozta a műtrágyagyártókat, nem kivétel ez alól a Nitrogénművek sem. Az eredmény az élelmiszerek további drágulása lehet.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMintha kiszáradna a Balaton és a Duna - van, ahová már megérkezett a durva klímaváltozásDél-Amerika középső-déli részén olyan súlyos az aszály, hogy van, ahol már hetente csak egyszer tudnak fürdeni, és a terméseredmények is drasztikusan romlottak.

Világ betakarítás földgáz Franciaország kukorica mezőgazdaság Ukrajna Olvasson tovább a kategóriában