Tasnádi, Csányi, arany és egy bombasztikus befektetés – bevásárol a Mol

Kalandos sorsú vállalattól vásárolhat különböző üzletágakat a Mol, már ha a versenyhivatal is rábólint az ügyletre. A tényleg egyedi technológiával rendelkező hulladékgazdálkodó cég egyes tevékenységei illenek a csoport stratégiájába, így a tranzakció üzletileg önmagában nem meglepő. Ha azonban kicsit az eladó mögé nézünk, akkor számos érdekesség előkerül: egy állami megbízásokkal kitömött korábbi államtitkár, egy nagyon alulárazott részesedésvásárlás és Csányi Sándor is feltűnik a történetben.

Arany, ezüst és nikkel

A versenyhivatal múlt héten tette közzé, hogy az érintettek bejelentése szerint a Mol Nyrt. egyedüli irányítása alatt lévő Metal Waste Solution Kft. megszerzi a Metal Shredder Hungary Zrt. egyes üzletágait (pdf). Bár a Metal Shredder nem különösebben ismert vállalat, fontos szereplő a speciális hulladékok feldolgozásának piacán. A társaság egyik legfontosabb tevékenysége, hogy begyűjti a nemesfémtartalmú elektronikai hulladékokat, és kinyeri belőlük az értékes anyagokat. A honlapjukon azt írják, hogy az

iparjogvédelem alatt álló eljárásunk a nemesfémréteg leválasztására gyors, hatékony és nagy tisztaságú arany, ezüst, palládium és nikkel kihozatalt garantál.

Emellett feldolgoznak leselejtezett röntgenfilmeket, de végeznek komplex hulladékkezelést is ipari cégek számára.

Bár a bejelentésben nem részletezték, hogy a Metal Shredder mely üzletágait venné meg a Mol, és az erre vonatkozó kérdésünkre egyelőre az olajipari cég sem válaszolt, utóbbi szegmens azonban különösen hasznos lehet a Mol számára. Az olajipari csoport stratégiájában ugyanis nagyon hangsúlyos szerepet kap a hulladékgazdálkodás. Két éve a Mol nyerte el 35 évre az országos hulladékkezelés koncessziós jogát, amiben a lakossági mellett a vállalati hulladék kezelése is benne van. Márpedig ehhez a tevékenységhez valószínűleg elég jól illene a Metal Shreddernél felhalmozott tapasztalat és szaktudás.

A 2010-ben alapított vállalat egyébként elég nagy szereplő a szektorban: már működése első éveiben is milliárdos árbevételt ért el. A cég növekedése a 2010-es évek közepén kissé megakadt, ám 2019-ben újra beindult, és az ezt követő négy évben a vállalat ötszörösére növelte a forgalmát.

A jelentős árbevételhez sokáig ugyan nem társult kiugró profit, ám a cég így is rendre tízmilliós nagyságrendű adózott nyereséget mutatott ki szinte minden évben. 2022-ben pedig itt is sikerült egy nagyságrendet lépni: abban az évben közel negyedmilliárd volt az eredmény.

A vállalatnak egyébként már korábban is volt kapcsolata a Mollal, illetve a csoport hulladékkezelési leánycégével, a Mohuval. A cég több helyszínnel is szerepelt a Mohunak azon a listáján (pdf), ahol a hulladékot átvevő telephelyeket sorolták fel. Nem meglepő módon jellemzően elektromos és elektronikai hulladékot, hőcserélőt és elemet lehetett leadni náluk.

Kalandos cégtörténet

A felvásárlás tehát üzleti szempontból érthető, a történet egyik érdekessége azonban épp az, hogy kitől vásárol a Mol. A Metal Shredder története és tulajdonosi háttere ugyanis – különösen a mostani tranzakció fényében – kifejezetten érdekes. A cég legnagyobb részvényese a társaságot a kezdetek óta irányító vállalkozó, ám az évek során ismert nevek is feltűntek a tagjegyzékben.

A vállalatban 2020-ban például 10 százalékos részesedést vásárolt Tasnádi László, a harmadik Orbán-kormány rendészeti államtitkára.

A politikusnak közel tíz éve – minden bizonnyal – jórészt ügynökmúltja miatt kellett távoznia a kormányból.

Tasnádi ezt követően több olyan céget is irányított és birtokolt, amelyek jelentős állami megbízásokat kaptak. Tavaly év végéig az érdekeltségébe tartozott az az ESG Holding, amely a 2020-as évek elején óránként 15–17 ezer forintért ellenőrizte a jegyeket a Volánbuszon. Emellett most is ő az igazgatóság elnöke az egykor a belügyminiszter, Pintér Sándor tulajdonában lévő Civil Zrt.-nél, amely egy időben rendre tarolt a tízmilliárdos nagyságrendű vagyonvédelmi közbeszerzéseken.

A volt államtitkár a Metal Shredder tizedének megvásárlásával sem csinált rossz üzletet. Az elérhető cégiratok szerint

300 ezer forintot fizetett a pakettért, ami minden számítás szerint ennél sokkal többet ért.

A vállalat ugyanis azt az évet 1,2 milliárdos forgalommal, illetve 1,1 milliárdos saját tőkével zárta, és durván 60 milliós nyereséget ért el.

Más kérdés, hogy Tasnádi mostanra már nem részvényes. Némi céges kavarás után*Egy ideig magánszemélyként birtokolta a 10 százalékos pakettet, majd közvetve egy cégen keresztül, amelynek azonban nem egyedüli tulajdonosa volt. még meglévő részesedése tavaly ősszel egy olyan vállalathoz került, amelynek többségi tulajdonosa Csányi Sándor, az OTP első embere és a Mol igazgatóságának tagja. Utóbbi különösen a mostani felvásárlás fényében vet fel kérdéseket.

A Molt kerestük kérdéseinkkel, egyebek mellett arra lettünk volna kíváncsiak, hogy pontosan milyen üzletágakat vásárolnak meg a Metal Shreddertől, hogyan illeszkedik ez a cég stratégiájába, illetve mennyit fizetnek a vállalatnak. Rákérdeztünk arra is, hogy tudtak-e Csányi Sándor tulajdonrészéről, illetve, hogy volt-e szerepe az OTP-vezérnek a tranzakcióban. A Mol későbbre ígért válaszokat.

