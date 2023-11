Agresszív zsákbamacska marketingjével a magyar piacot is betámadja az új őrület, a Temu

Valószínűleg mindenki járt már olyan kínai boltban, ahol minden is van, és még annál is olcsóbban. Márkás dolgok márkátlan, esetleg furcsa márkás klónjai, markáns szagú műanyag termékek minden formában, ami műanyagból kiönthető, ötletes filléres kütyük konyhába, fürdőszobába, spájzba, sufniba, bárhova. Aki pedig vásárol is gyakran ezekben a boltokban, az tökéletesen tudhatja, hogy mi az olcsóság kompromisszuma. A minőség a jó és a katasztrofális között véletlenszerűen változhat, ez majd használat közben kiderül. Ha ugyanezt globális méretben és az interneten képzeljük el, akkor máris lehet kezdőképünk arról, hogy mi a Temu.

A Temu egy olyan online piactér, amely körülbelül úgy viszonyul az Amazonhoz és társaihoz, mint a TikTok a Facebookhoz: Kínából jön, nem igazán átlátható a működése és az adatkezelése, de nagyon gyorsan terjed, mert sokkal addiktívabb, mint a nyugati versenytársai. Miután elkezdte gyors ütemben letarolni Amerikát, lendületből átjött a nagy európai piacokra, és mivel egy ideje Magyarországra is szállít, nálunk is elkezdett terjedni – elég, ha csak ránézünk, mennyien kezdtek el Temu-rendelések kicsomagolásáról vlogolni a közösségi megosztókon.

Az egyik beszippantó hatást valószínűleg ugyanaz okozza, mint a hagyományos, fizikailag is létező boltokban: a rettentő olcsóság láttán az emberek jelentős része arra gondolhat, hogy ha mégsem megfelelő az áru, igazán nagyot nem lehet vele bukni. Látjuk ugyan, hogy fordítva van a Nike-jel a cipőn, de a kínaiak sokszor jól másolnak, és negyedáron vásárolni még akkor is megéri, ha feleannyi ideig tart ki a termék (ami környezetvédelmi katasztrófa, de ez a szempont általában még háttérbe szorul). Jó lesz az még a kertbe, ha máshova nem.

A kicsomagolásos videók egyébként megerősítik, hogy a szokásos zsákbamacska játék folyik, a csomagban nem mindig épp olyan a termék, mint amilyennek az interneten tűnt, nem mindig pont akkora, nem mindig pont olyan anyagból van, de nagyjából stimmel, és esetleg kompromisszumokkal, de szinte mindig használható.

Természetesen az irdatlan választékot nem a Temu gyártja, csak egy piactérrel állunk szemben, amely összeköti a gyártót a vásárlóval, az érdemi különbség az elődökhöz képest a modellben az, hogy az esetek jelentős részében valóban a gyártótól kapjuk meg az árut, a nagy- és kiskereskedők ki vannak iktatva az ellátási láncból.

Amerikába egyébként a Temu egy jogi kiskapun lépett be, a rendeléseket ugyan összegyűjtve, mégis külön-külön csomagolva szállítja, és egyesével, kis csomagokként juttatja el a megrendelőkhöz, így nem vonatkoznak rá a nagy tételben kereskedőkre kivetett vámok és járulékok, holott végső soron mégiscsak nagy tételekben megy a kereskedelem. Emiatt támadják is a céget.

Van azonban egy sokkal nagyobb újdonsága a Temunak: olyan bulldog marketing van mögötte, amely példátlan. Abban a pillanatban, ahogy a potenciális vásárló letölti az applikációt vagy beregisztrál a honlapon, a Temu megfogja, és igyekszik soha többé el nem engedni. Minden tabu ledőlt, a Temu világában nincs az online marketingnek olyan eleme, amit ne lehetne használni, nem létezik olyan stratégia, amely túl agresszívnak minősülne. (Más kérdés, hogy ehhez mit szól majd adott esetben a hazai fogyasztóvédelem.)

A lényeg, hogy a vásárlási folyamat elején ebből semmi sem látszik, kezdetben csak a gyönyörű termékfotó, a leírás és a röhejesen alacsony ár látszik. Ám amint elindul a vásárlási folyamat, a marketingbombában is beindul a láncreakció. Minden előfordulhat, amit el lehet képzelni:

Az alacsony ár például csak egy bizonyos összeg feletti vásárlás esetén elérhető;

vagy csak egy másik potenciális vásárlót ajánlva érhető el;

az árukapcsolás soha nem látott szintet érhet el, a szuper olcsó kiválasztott termékhez hirtelen tíz másik filléres, további árengedményt tartalmazó alkalmi ajánlat csapódik hozzá;

a vevő megforgathatja a szerencsekereket további kedvezményekért;

azonnal hozzávághatnak ingyen kuponokat a következő vásárláshoz;

miközben a digitális felületen ott ketyeg visszafelé az óra, ami azt mutatja, hogy az életben egyszer most megadott kedvezmények pár másodperc múlva lejárnak.

A hasonló trükkök sorát napestig lehetne sorolni, tulajdonképpen sok újdonság nincs is bennük, csupán az, hogy jött egy olyan cég, amely gátlások nélkül mindet egyszerre veti be.

A cég egy év alatt 2 milliárd dollárt költött online marketingre, és ezzel a nyugati vásárlók számára zavarba ejtő világot hoztak létre. A Temu értékesítési technikája annyira színes-szagos-játékos-harsány-lehengerlő, hogy az embernek folyton az az érzése támad, hogy ez már biztosan átverés, pedig vélhetően nem az.

A személyes adatok kezelésével is hasonló a helyzet, a rendszer átláthatatlan, a mobilapplikációban olykor rosszindulatú elemeket fedeznek fel a használók, a cég azonban hivatalosan semmit sem ismer el. Azt hangsúlyozza, hogy nem kereskedik a begyűjtött adatokkal, csak a vásárlási élmény fokozására használja azokat, pont úgy, ahogy a versenytársai is teszik.

Az árukra 90 napos visszaküldési lehetőséget adnak, de ennek működésére – egyelőre jórészt csak az amerikai leírások alapján – meglehetősen ellentmondásos tapasztalatok vannak. Az eljárás nem egyszerű, előfordul például, hogy a Temu csak az eredeti csomagolóanyagba visszacsomagolva hajlandó elfogadni a küldeményt, esetekben „elbírálja”, hogy visszaveszi-e az árut, a visszaküldés okát mindig alaposan meg kell jelölni. Vannak ugyanakkor olyan leírások, amelyek szerint a dolog működik, és a Temu visszautalja a vételárat, ha a kifogás megalapozott.

Semmilyen hiteles adatunk nincs egyelőre arról, hogy az olykor nevetségesen alacsony árak mögött van-e gyerek- vagy kényszermunka. Szakértők egy része feltételezi, hogy lehet ilyen, de a működés ebből a szempontból sem átlátható, így bizonyítani aligha lehet.

