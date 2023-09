Rendőri felügyelet alá került az egykor második leggazdagabb kínai üzletember, szintet léphet a kínai ingatlanpiac válsága

Fotó: AFP/Europress

Rendőrségi felügyelet alatt van szeptember eleje óta az Evergrande kínai ingatlanpiaci óriás vezére, miután a régóta bajban lévő társaság ismét nem tudta teljesíteni egy fontos fizetési kötelezettségét, írta a Bloomberg.

Bár Huj Ka Jent a hírek szerint nem tartóztatták le, az eset mégis arra utal, hogy a kínai ingatlanfejlesztő cégek súlyos anyagi válsága szintet léphetett, és nem kizárt, hogy büntetőügyek is lesznek belőle.

A hírre közel 20 százalékkal esett az Evergrande részvényeinek értéke, így nagyjából 1,5 százalékát éri most egy részvény a négy évvel ezelőttihez képest.

Miért fontos ez? A kínai gazdasági növekedésben kulcsszerepe volt az ingatlanszektornak, az elmúlt években keletkezett ingatlanpiaci buborék pedig nemcsak Kína, hanem az egész világ gazdaságára érezhető hatást gyakorolhat.

Kína gazdasága jelentős részben az ingatlanpiac miatt látványosan lassulni kezdet, nagyrészt a szektor nehézségei miatt közel kétszeresére nőtt a fiatalok munkanélküliségi rátája, amely meghaladja a 20 százalékot.

Előzmények: az Evergrande nemrég még Kína és a világ legnagyobb ingatlanfejlesztője volt, az alapító Huj Ka Jen pedig a csúcson Kína második leggazdagabb embere volt. A kínai növekedés egyik legfontosabb szereplőjének számító Evergrande 2021 óta óriási fizetési kötelezettséget görget maga előtt, az amerikai leányvállalata csődvédelem alatt áll, és nem látszik, hogy ebből a helyeztből ki tudna kerülni.

A kínai ingatlanpiacot évtizedekig a növekvő lakosságszám és a középosztály szélesedése táplálta, a vagyonosodó rétegek az ingatlanvásárlásba tették a pénzüket, a városok a földek értékesítéséből szereztek bevételt, a bankok pedig az ingatlanfejlesztőket és a vásárlókat is hitelezték.

Az Evergrande mellett gigantikus méretű ingatlanos cégek nőttek fel óriási hitelállománnyal, ezekbe a befektetési alapokból is ömlött a pénz. A koronavírus-járvány, a kínai piaci szabályok szigorítása és az ország gazdasági megtorpanása miatt azonban eltűnt a kereslet jelentős része, és a cégóriások nem jutnak elég pénzhez, emiatt pedig nem tudják teljesíteni a fizetési kötelezettségeiket.

Számokban: a New York Times korábban azt írta, becslések szerint a teljes kínai ingatlanfejlesztési piac lejárt tartozása 390 milliárd dollár körül lehet, amely már kínai méretekben is jelentős összeg. A kilátások nem jók, elemzők az idei kínai gazdasági növekedést a korábban megszokottnál jóval kevesebbre, 5 százalék körülre várják. Az export és az import volumene is csökken, a külföldi befektetések pedig a második negyedévben 80 százalékkal zuhantak éves szinten.

Alulnézet: bár az Evergrande volt az első óriás, amelyik az összeomlás szélére került, egy ideje már a piac legnagyobb szereplőjére, a Country Gardenre figyelnek, amely az év első felét várhatóan 7,6 milliárd dolláros veszteséggel zárja.

Ezeknek a cégeknek az összeomlása nem csak a kis- és nagybefektető kötvénytulajdonosoknak okozna óriási veszteséget, de könnyen magával ránthatná a hitelező bankokat is, ezért a kínai kormánynak közbe kell lépnie, pénzt kell pumpálnia a rendszerbe. A szándék erre megvan, de a részletek egyelőre nem világosak.

