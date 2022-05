Tovább drágulhat 2020 klasszikus hiányterméke

Becsomagolt toalettpapír-tekercsek a Vajda-Papír Kft. budapesti üzemében 2020. április 17-én. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Ha egyetlen képpel kellene illusztrálni a koronavírus-járvány első hulláma által kiváltott pánikvásárlásokat, az jó eséllyel a WC-papírok teljesen üres polcszakasza lenne valamelyik boltban. Mint utóbb kiderült, a felhalmozás feleslegesnek bizonyult, a gyárak folyamatosan termeltek, és az ellátással sem volt gond azt leszámítva, hogy a szokásos forgalomra méretezett logisztika nem bírta a kezdeti rohamot.

Hiánytól összességében továbbra sem kell tartani, de az ágazat egyik legnagyobb szereplőjének jelzése alapján az könnyen elképzelhető, hogy a termék már most is érzékelhető drágulása a közeljövőben tovább folytatódik. Az áremelkedés ebben az esetben persze nem teljesen szokatlan, ahogy a KSH mérése mutatja, a WC-papír tendenciaszerűen évek óta drágul, ám ennek üteme idén jól láthatóan sebességet váltott.

A tendencia még látványosabb, ha azoknak az üzletláncoknak az árképzését vesszük szemügyre, amelyeknél egy bizonyos termékkör árának alakulását jó ideje figyelemmel kíséri a G7. Mivel a sorozat egyik célja eredetileg a diszkontok ár-összehasonlítása volt, a mérés egysége a tekercs egyetlen lapja, ezért láthatók az alábbi grafikonon ilyen alacsony összegek. Az idei változás különösen a Lidlnél feltűnő, hiszen náluk 21 hónap után először drágult a termék.

A Latin-Amerika legnagyobb cellulóz- és papíripari vállalatának számító Suzano SA vezérigazgatója nemrég a Bloombergnek arról beszélt, hogy a papírgyártás alapanyagául szolgáló cellulóztartalékok világszerte csökkennek, ami adott esetben ellátási gondokhoz, nagyobb eséllyel pedig áremelkedéshez vezethet. Az ok ebben az esetben is az orosz-ukrán háború, ugyanis Oroszország Európa fontos faszállítója volt, ám ezeknek a termékeknek az importját teljesen betiltotta az EU. (A cellulózt pedig a fából vonják ki, amelynek a 40 százalékát alkotja.)

Az orosz szállítók nemcsak az embargóval küzdenek – sok országba így is eladhatnák termékeiket – hanem a faanyag eredetét bizonyító tanúsítványok elvesztésével, a feldolgozók pedig bizonyos nyersanyagok hiányával is. Mindezek hatására az ebben a tekintetben is meghatározó jelentőségű Kínában a cellulóz idén május elejéig már 40 százalékkal drágult. De a járvány első szakaszát követő gyors áremelkedés jól nyomon követhető az amerikai adatokon is.

Ez természetesen nemcsak a higiéniai termékeket érinti, hanem általában a papírgyártást, beleértve a csomagolóipar által előszeretettel alkalmazott kartonpapírt is. A Suzano vezetője szerint egyébként a drágulás nem fogja visszavetni a papírtermékek iránti keresletet, főleg a lényegében létszükségleti cikknek számító higiéniai szegmensben. A cég olyan sok megrendelést kapott, hogy nem is tudja mindet teljesíteni.

