Húsz százalékos WC-papír drágulásról beszél a termék vezető gyártója

A G7 fogyasztói kosárhoz készített adatfelvételünk azt mutatja, hogy a magyarországi diszkontláncokban a legolcsóbb kétrétegű toalettpapír ára 2020 eleje óta, azaz csaknem két éve biztosan nem változott. Ez nemcsak arra utal, hogy az elmúlt időszakban – több más termékhez hasonlóan – lényegében nem mutatott inflációt a boltokban, hanem arra is, hogy olyan alaptermékről van szó, amelyet a kereskedők stabil beszállítói szerződésekkel igyekeznek azonos árszinten tartani.

A WC-papírok és konyhai papírtörlők egyik vezető gyártója, az Essity azonban most a Die Welt német lapnak azt mondta, nem tudja tovább tartani az árait. A társaság Magyarországon leginkább olyan márkákról ismert, mint a Zewa, a Tork vagy a Libresse.

Az Essity a megugró alapanyag- és energiaárakkal, illetve a logisztikai költségek növekedésével magyarázza, hogy árat kell emelnie. “A logisztika négyszer annyiba kerül, mint korábban, és nem várható, hogy a következő hónapokban könnyebbé válik a helyzet” – mondta a cég képviselője a lapnak.

A tárgyalások elkezdődtek a kis- és nagykereskedőkkel, és ritkán látni ilyet, de a társaság még azt is nyilvánosságra hozta, hogy a legtöbb partnerével nyitott szerződésben van, ami azt jelenti, hogy azonnal árat tud változtatni, de egyben azt is jelezte, hogy a hosszabb távú szerződések módosítását is kezdeményezi.

Ez azt jelenti, hogy a háztartási papíráruk fogyasztói ára tényleg azonnal emelkedni fog – ám hogy Magyarországon ez hogyan érvényesül, az bonyolultabb kérdés, mert az áruházi beszállítók között helyi magyar cégek is vannak.

