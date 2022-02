Sok pénz keres gazdát, de furcsa, szögletes szabályoknak kell megfelelni

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

https://g7.p3k.hu/uploads/2022/02/hpb_adat3.mp3

Az elmúlt évtizedben berobbantak a big datával foglalkozó, adatalapon termékeket fejlesztő startupok, akik előtt hatalmas piacok állnak nyitva. Ez a befektetők figyelmét is felkeltette, ezért sok pénz keres gazdát. Azok a feltörekvő cégek tudnak sikeresen tőkét bevonzani, akik hitelesek abban, hogy képesek lesznek irányt váltani, ha egy ötletük mégsem lenne piacképes.

A műsorban megszólalók: Csillag Péter angyalbefektető, Vidos Péter, a Vizzu alapítója, vezérigazgatója és Vas Réka, a Corvinus Egyetem Informatika Intézetének docense.

A műsort a fenti lejátszás gombra kattintva is meg lehet hallgatni, de jobb feliratkozni ránk valamelyik okostelefonos podcast appban, és a Spotify-on is be lehet követni minket.

Én jobban szeretem a szakmai befektetéseket, ahol az üzleti helyzetet jól meg tudom ítélni, és később mentorként vagy tanácsadóként tudom a befektetéseim cégeit segíteni

– mondja magáról Csillag Péter angyalbefektető, aki a Starschema ügyvezető igazgatójaként dolgozott több mint 10 éven keresztül.

Angyalokra azért is van szükség, mert sok intézményi befektető működését a saját szabályai behatárolják. Például van egy belső szabályrendszer, ami értékeli a kihelyezett hitelek kockázatát különféle eladósodottsági mutatókon keresztül. A startupok esetében viszont sokszor nem ez a hitel visszafizetésének kockázata.

A sok szereplő közt a finanszírozott cég olyan, mintha fogaskerekek közé került volna, mert őrlik a furcsa szabályrendszerek. A banki kockázatkezelés, az intézményi befektetők saját időhorizontjai. Furcsa, szögletes szabályok között kell navigálni egy startup vezetőinek. Ezek tudnak irracionálisak is lenni, hiszen ha egy nagyon jó piacon van egy nagyon eladósodott startup, ami gyorsan növekszik, az ki fogja nőni a hiteleit, és vissza fogja fizetni őket, ezt egy banki kockázatkezelő sokszor nem veszi figyelembe.

– erősít rá Csillag Péter.

A startupok esetében a pénzügyi mutatókon túl a befektetések és hitelképesség mérlegelésénél leginkább a piaci viszonyokat kell figyelembe venni, de még fontosabb a csapat. Csillag Péter a jól képezhető, rugalmas csapatokba fektet szívesen, akik képesek belátni, ha lyukak vannak az üzleti modellben vagy a termékfejlesztésben.

Vidos Péterrel, a Vizzu alapítójával (amiben Csillag Péternek is van befektetése) sokszor le is ülnek megbeszélni a kihívásokat.

Ez egy nagyon kockázatos műfaj. Startupként olyan befektetőket igyekszünk keresni, akik szaktudásukkal csökkentik ezt a közös kockázatot. Nekünk a négy angyalbefektetőnkből kettő ilyen; releváns, sokéves üzletfejlesztési tapasztalatuk van az adatos világban

– mondja Vidos Péter.

Egy sikeres startup kulcsa a csapat, ezért ebben a világban nagyon fontos az oktatás. Csak ott tudnak kialakulni jó adatos cégek, ahol megvan az azt támogató ökoszisztéma, aminek része a sok jól képzett informatikus és adattudós.

Egyre többen rájöttek, hogy a datascience-ben sok potenciál van, de igazából még nem széles körben elterjedt. Nem triviális ezen a területen elindulni. Aki ma használható eredményt tud bemutatni egy cégnek, azzal könnyen lehet sikereket elérni, de ez nem mindig lesz így

– állítja Vas Réka, a Corvinus Egyetem docense, aki a tervek szerint 2023-ban induló Datascience BA szak projektjét koordinálja.

Vas Réka elmondta, hogy egy jó adattudósnak ismernie kell az infomatika területeit, behatóan tudnia kell használni a statisztika eszköztárát, és gyorsan kell megérteni üzleti problémákat ahhoz, hogy hosszú távon sikeres legyen.

Kövesd a G7 podcastot bármelyik podcast-appon, és iratkozz fel a hírlevelünkre!

Korábbi adásaink:

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkBővítette az ország mozgásterét, de a demokráciát gyengítette a magyar pénzügyi nacionalista fordulatMi volt Magyarország pénzügyi nacionalista fordulatának logikája? Piroska Dórával, a CEU adjunktusával beszélgettünk a kutatásai alapján a G7 Podcast e heti adásában.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkInnovatív termékeket külföldön lehet eladni, ahol a nagy cégek valódi döntéshozói ülnekA G7 podcastban ezen a héten big datás cégek vezetőivel beszélgettünk. Jó termékeket lehet fejleszteni itthon, de az értékesítéshez komoly nemzetközi tapasztalat kell.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkFedő van a vidéki Magyarország lángoló konfliktusain, de a problémák nem oldódtak megA mélyszegények fegyelmezését szolgáló közmunkaprogram alapvetően alakult át a 2010-es évek második felére. Az e heti G7 Podcastban erről az átalakulásról beszélgettünk Szombati Kristóffal.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkNemcsak kevésbé szennyező, de a hazai cégeknek is kitörési lehetőség a körforgásos gazdaságMár magyar vállalkozások is tudnak sikereket felmutatni a holland piacon a körforgásos gazdaságban - erről is mesélt Horváth Bálint, a téma szakértője az e heti G7 Podcastban.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkKevés magyar cég látta meg a lehetőséget a járványbanA magyar cégek a járványban éltek a távmunka lehetőségével, de majdnem felük még akkor sem volt hajlandó a digitális megoldások alkalmazására. Csákné Dr. Filep Judit volt a G7 Podcast vendége.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA tóba dobott kő fodrainak éve - 2021 idén is meghatározó trendjei a G7 szerintHa csak egy adatot választhatnál, ami jól megragadja 2021-et, mi lenne az? Ezt a kérdést válaszolják meg munkatársaink 2022 első G7 Podcastjában, amelyben az óévet értékeltük.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkAz új világ még nem, a régi már nem fogadja be az első generációs magyar diplomásokatHogyan élik meg az első generációs magyar diplomások az értelmiségivé válást? Durst Judit és Nyirő Zsanna szociológusok az e heti G7 Podcastban az erről szóló kutatásaikról beszéltek.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA folyamatos internetezés átalakítja az idegrendszerünket, de egyáltalán nem biztos, hogy jó iránybaFantasztikus az idegrendszer alkalmazkodási képessége, de pont emiatt adaptációs csapda is lehet a túlzott internetfogyasztás. Darnai Gergely, a pécsi egyetem tudományos munkatársa az e heti G7 Podcast vendége.

Podcast Vállalat adat angyalbefektető befektetés bigdata kockázati tőke Starschema üzleti vizzu Olvasson tovább a kategóriában