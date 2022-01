Fedő van a vidéki Magyarország lángoló konfliktusain, de a problémák nem oldódtak meg

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

A közmunka valójában nem megoldást hozott a társadalmi konfliktusokra, hanem elodázta a megoldásukat. Illetve egyfajta fedőt tett a korábban lángoló konfliktusokra, antagonizmusokra – mondta az e heti G7 Podcastban Szombati Kristóf.

Szombati Kristóf, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetének kutatója, és a németországi Max Planck Szociálantropológiai Intézetének posztdoktori ösztöndíjas kutatója régóta foglalkozik a magyar közmunkaprogrammal és a vidéki Magyarország társadalmi konfliktusaival.

A Devecseren és Gyöngyöspatán végzett etnográfiai kutatásai alapján 2018-ban megjelent The Revolt of the Provinces (A vidék lázadása) című könyvében ezekkel a konfliktusokkal globális kontextusba helyezve foglalkozott, és mutatta be a Jobbik és a Fidesz párharcát, illetve a (szélső)jobboldal megerősödését a 2008-as gazdasági világválság után. A mai adásban egy 2021-es tanulmánya alapján arról beszélgettünk, miként változott meg a közmunka szerepe a 2010-es években.

Szombati szerint miközben a közmunka a 2010-es évek elején a mélyszegények látványos fegyelmezésének a célját szolgálta, az évtized közepére a gazdaságilag továbbra is pangó válságtérségekbe szorult vissza, és egyre inkább azt a célt szolgálta, hogy a dologtalannak, érdemtelennek bélyegzett szegényeket a vidéki közösségek szolgálatába állítsa. Ezzel pedig elejét vegye annak, hogy reprodukálódjon az a politikai eseménysorozat, ami a 2008-2009-es válság után a cigányság és egyes vidéki társadalmi csoportok közötti konfliktus mentén vált az országos politika egyik fő témájává.

A közmunkának szerintem egy nagyon fontos politikai funkciója van, hogy fenntartsa azt a hideg békét, ami kialakult a magyar vidéken. A hideg béke alapvetően a tartaléksereg és az utóparasztság, vagy alsó-középosztály közötti viszonyra akar utalni, és alapvetően arról van szó, hogy itt a korábbi társadalmi feszültségeket valahogy lejegelje a társadalom

– mondta erről.

Szombati szerint a kétezres évek végén felerősödő konfliktusokban fontos tényező volt a Ferge Zsuzsa által kidolgozott szegénypolitika, ami kifejezetten kedvezett a munkaerőpiacról kiszoruló szakképzetlen csoportoknak. Ez nagyon komoly indulatokat váltott ki a vidéki alsó-középosztályban, mert igazságtalannak érezték az általuk dologtalannak tekintett, sokszor ténylegesen hosszú idő óta nem dolgozó csoportoknak a támogatását.

Nagyon kényes egyensúly borult ott fel, nyilván összefüggésben a nagy gazdasági válsággal, és ezeket az indulatokat lovagolta meg stratégiájával a Jobbik és a Fidesz, tehát az a két jobboldali párt, amely a mai napig dominálja a vidéket

– mondta.

Szombati szerint ugyanakkor a 2010-es évek második felére átalakuló közmunka csak tünetileg kezelte a konfliktusokat. Szerinte egy “mintha világ”, egy társadalmi színház alakult ki a közmunka által és körül, amiben azt játsszák el a különböző kulcsszereplők, hogy a közmunka keretében fenntartható ipari és mezőgazdasági kisüzemek jöttek létre. Ennek viszont nincs strukturális alapja, mivel ezek a tevékenységek nem fenntarthatóak a piacon, és az utóbbi pár évben ki is derült, hogy alapvetően a közmunka nem alkalmas szociális szövetkezetek vagy egyéb vállalkozások létrehozására.

