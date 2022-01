Kevés magyar cég látta meg a lehetőséget a járványban

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

2021 tavaszán, a járvány harmadik hulláma alatt elkészített felmérésből az derült ki, hogy a magyar lakosság 61 százaléka nem érzékelt változást a jövedelmi viszonyaiban. A vállalkozók körében ez az arány alacsonyabb, kicsit több mint 50 százalék volt. A vállalkozók közel 40 százalékának csökkent, 10 százalékuknak viszont még nőtt is a jövedelme a pandémia hatására – mondta Csákné Dr. Filep Judit, a Budapesti Gazdasági Egyetem Budapest LAB tudományos vezetője, a magyar Global Entrepreneurship Monitor kutatói csapatának vezetője az e heti G7 Podcastban.

A világ számos országában zajlik 1999 óta minden évben a Global Entrepreneurship Monitor (GEM) vállalkozáskutatása, amihez 2020-ban csatlakozott a Budapest LAB. A Budapesti Gazdasági Egyetem Vállalkozásfejlesztési Irodájának tudományos vezetője, Csákné Dr. Filep Judittal a G7 Podcastban a GEM-mel közös és egyéb kutatásaik alapján arról beszélgettünk, hogy milyen hatással volt a magyar kis- és középvállalatokra a járvány.

A BGE friss, 2021-es kutatásának eredményei szerint csak a vállalkozók mintegy harmada értett egyet azzal, hogy a járvány jelenthet üzleti lehetőséget is, és csak 19 százalékuk látott új, a járvány alakította üzleti lehetőséget, amit megvalósítana. A már működő vállalkozások tulajdonosai negatívabban ítélték meg a helyzetet, mint az induló vagy indulást tervező vállalkozók, akikre inkább jellemző, hogy nyitottak új üzleti ötletek megvalósítására a pandémia teremtette közegben.

Azt sejtjük, hogy ennek hátterében nem a járványhelyzet hatásai állnak. Inkább arról van szó, hogy az általánosan jellemző alacsony lehetőségészlelésen a pandémia sem tudott változtatni. Ha mindent letisztítunk, és azt mondjuk, hogy a pandémia egy lehetőség volt, hogy megmérjük azt, hogy milyen a magyar vállalkozások lehetőségészlelése, azt látjuk sajnos, hogy az egész vállalkozói hajlandóság relatíve alacsony szinten áll nálunk. Vannak ötlettel rendelkező, vállalkozó szellemű emberek, de őket a legtöbbször a bukástól való félelem és a bizonytalanság eltántorítja attól, hogy megvalósítsák az üzleti ötleteiket

– mondta Csákné dr. Filep Judit.

A járvány kezdetekor a távmunka és a digitalizáció volt a két nagy trend, amelyről azt gondoltuk, hogy a járvány miatt felgyorsulhat a terjedése. Az első valóban terjedni kezdett a magyar kkv-k körében is, viszont a digitalizációban nem történt nagy előrelépés.

A BGE 2020-as, a járvány első hulláma alatt készült adatfelvételéből látható, hogy azokban a munkakörökben, ahol a távmunka megoldható volt, a kkv-k többé-kevésbé éltek is ezzel a lehetőséggel. A digitalizáció előremozdítására viszont még egy ilyen direkt külső kényszer sem bírta rávenni a szektor többségét. 2021-ben a GEM-adatfelvétel ezt megerősítette:

A vállalkozók 41 százaléka vélte úgy, hogy a cége elboldogul digitális technológiák alkalmazása nélkül is, a járványhelyzet dacára, a harmadik hullám lezárásai közepette

– mondta Csákné dr. Filep Judit, hozzátéve, hogy nagyon nagy a diverzitás a magyar kkv-k között. 41 százaléknyi digitálisan írástudatlannak nevezhető magyar cég mellett ugyanis találtak 30 százalék olyat is, amely a pandémiától függetlenül számos digitális technológia bevezetésén van túl. 15 százaléka a cégeknek pedig folyamatosan fejleszti ezeket a technológiákat, és 14 százalék kifejezetten a pandémia miatt lépett a digitalizáció útjára.

