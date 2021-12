A folyamatos internetezés átalakítja az idegrendszerünket, de egyáltalán nem biztos, hogy jó irányba

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

A korábbi nagy újításokhoz bőven volt időnk alkalmazkodni, az internethez viszont még nem. Pár évtized alatt olyan szinten változtatta meg az életünket, amit ma még nem értünk. Jó analógia lehet erre az, mintha az autók evolúciója nem történt volna meg, hanem az autó feltalálói azon nyomban az 1000 lóerős sportautókat találták volna fel. Az ember nem tudott volna ehhez alkalmazkodni, és nyilván nagyon veszélyes lett volna, ha beül ebbe a sportautóba – mondta Darnai Gergely az e heti G7 Podcastban.

Darnai Gergellyel, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának tudományos munkatársával az e heti G7 Podcastban a túlzott digitális médiahasználat idegrendszeri és mentális hatásairól beszélgettünk.

Az agy és az idegrendszer kutatásában a 90-es évek óta komoly előrelépés volt annak felismerése, hogy az ember életének kisebb változásai is jelentős idegrendszeri változásokat okozhatnak. Ha például sokat foglalkozunk bizonyos tevékenységekkel, akkor az ahhoz szükséges agyterületek megerősödhetnek.

Egy híres kísérletben a londoni taxisofőröknél például kimutatták, hogy nagyobb lett a téri memóriáért felelős agyterületük azoknak, akik hosszabb ideje dolgoztak.

Ez egy fantasztikus képesség, de nincs olyan mechanizmus, ami meggátolná attól, hogy az idegrendszer negatív irányba változzon. Olyan irányban fog változni, ami gyakran történik velünk. Ebből adódik, hogy az agy képlékenysége szerepet játszik a mentális betegségek, a depresszió, szorongás kialakulásában, de ide vehetjük a viselkedési függőségeket is, mint amilyenek a technológiai függőségek is. Gyakorlatilag ezt az egészet értelmezhetjük a körülményekhez való rossz adaptációként is

– mondta.

A beszélgetésben szó volt még arról, hogy:

mi a probléma azzal, ahogy az interneten olvasunk, és probléma-e ez egyáltalán?

Miért okoz fáradtságot az internetezés?

Miért kell különösen odafigyelni a gyerekek digitális médiahasználatára?

Mi a tudományos konszenzus ezekről a hatásokról, és hogyan alakíthatunk ki egészségesebb kapcsolatot ezekkel a technológiákkal?

