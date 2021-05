Tízezer forint bevételből is lehet 1,2 milliárd profitot csinálni, csak egy elszúrt állami sportprojekt kell hozzá

Fotó: AFP/Europress

Tizenhét napon belül háromszor számolt be pénzügyi helyzetéről a 2017-es vizes világbajnokságot szervező Bp2017 Kft. Az állami céget 2019 végén nem először akarták megszüntetni, és a folyamat közben nem először döntöttek úgy, hogy inkább mégis megtartják. A vállalat végelszámolását félbehagyták, ám az így is túlcsúszott az egy éven, így a társaság először egy egyéves, majd egy háromnapos, végül pedig egy kéthetes időszakról adott le beszámolót. Adófizetői szemmel nézve sok köszönet egyikben sem volt.

Túlárazás, botrányok, elfogatóparancs

Külső szemlélők számára, és sportszakmai szempontból egyaránt sikeres volt a 2017-es budapesti vizes világbajnokság. A Bp2017 Kft. működése azonban még az elmúlt évek korrupciós ügyei közül is kiemelkedik, mert ennél a társaságnál végig lehetett követni, hogyan tűnt el jelentős mennyiségű közpénz, és a szereplők között több olyan is akad, akik ellen rendőrségi, vagy bírósági eljárás folyik.

A meglehetősen bonyolult történet főbb eseményei a következők:

Ilyen előzmények után döntött úgy még 2019 végén Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, hogy a céget végelszámolással meg kell szüntetni. Arról már korábban is írtunk, hogy a Bp2017 Kft-be az eljárás alatt is öntenie kellett a pénzt az állami tulajdonosnak, mivel a vállalat rengeteg tartozást halmozott fel, amit nem volt miből kifizetni. A végelszámolás első évében 110 millió forint tőkét tett az állam a vállalatba. Erről azonban már akkor sejteni lehetett, hogy nem lesz elég, hiszen a társaság kasszájában alig 9 millió forint csilingelt, miközben üzleti partnerei egy éven belül több mint 3 milliárd forintot vártak volna.

A vállalat egyébként ebben az egy évben az eszközeinek egy részét is kiárusította. Sok pénz azonban ebből sem folyt be, amiben szerepe lehetett, hogy igencsak áron alul adták el őket. Az értékesített eszközökért mindössze durván 80 millió forintot kaptak, miközben a vállalat könyvei szerint több mint 210 milliót értek*Ráadásul ez nettó érték, tehát már amortizációt is elszámoltak rá, az eredeti beszerzési értékük a 400 millió forintot közelítette..

Mozgalmas volt az év vége

Időközben Kásler Miklós 2020 végén úgy határozott, hogy a Bp2017 Kft. mégis megmarad, így félbeszakadt a végelszámolás. A döntés azonban már későn jött ahhoz, hogy egy lépésben le lehessen zárni az ügyet. Az eljárás ugyanis három nappal túllógott az egy éven, így miután a cég készített egy beszámolót a 2019. december 15. és 2020. december 14. közötti egy évről, kénytelen volt még egy másikat is legyártani – a 2020. december 15 – 17. közötti három napról. Ebben a rövid időszakban túl sok minden nem történt, de külső szolgáltatásokra 2,7 millió forintot 72 óra alatt is sikerült elköltenie a vállalatnak.

Az igazi pénzeső azonban csak ezután érkezett meg. A társaság a törvényi előírásoknak megfelelően egy harmadik beszámolót is leadott a 2020-as évéről, amely azonban így náluk csak két hetet takart: a 2020. december 18. utáni időszakot. Ez a két hét azonban üzleti szempontból a vállalat történetének minden bizonnyal legeredményesebb időszaka volt. A Bp2017 Kft. ugyanis csak 10 ezer forint árbevételt ért el, de ehhez 1,2 milliárd forintos adózott eredmény járult.

A magyarázat pedig az, hogy valaki – minden bizonnyal az állam – átvállalt egy 1,5 milliárd forintos tartozást a vállalattól.

Korábban már írtunk róla, hogy a vizes vb szervezőjének komoly elszámolási vitája volt a szintén állami tulajdonban lévő Antenna Hungáriával (AH), amely még a vb alatt milliárdos értékben nyújtott szolgáltatásokat a szervezőknek. A szolgáltatás ellenértékét azonban a Bp2017 Kft. nem fizette ki. Az AH pár éve a beszámolójában hosszan ostorozta is ezért a vállalatot, és jogi eljárást indított, ami állami cégek között nem éppen megszokott dolog.

Egy ideig – legalábbis a hivatalos iratokból – úgy tűnt, hogy az Antenna Hungária végül lenyeli a veszteséget, és így megoldódik az elszámolási vita. Több forrásból is azt hallottuk azonban, hogy a konfliktus valójában folyamatosan fennállt, és ezt erősíti, hogy a Bp2017 Kft. jótevője épp az AH 1,5 milliárdos követelését vállalta át. Ráadásul az Antenna Hungária ennél jóval több pénzt követelne. A legutolsó beszámolóból ugyanis az is kiderül, hogy a két cég közötti jogvita sem szűnt meg: az AH 2,42 milliárd forintnyi vállalkozói díj megfizetéséért perel.

Mindenesetre az átvállalt tartozással kicsit sikerült javítani a Bp2017 Kft. csapnivaló likviditási helyzetén. A vállalatnak így már “csak” 1,9 milliárd forintnyi éven belül lejáró kötelezettsége van, és szinte pontosan ennyi olyan eszköze, amely vagy készpénz, vagy papíron gyorsan azzá tehető. Némi üröm az örömben, hogy ebből csak 100 millió forint ténylegesen készpénz, és az is csak azért, mert ebbe a két hétbe a tartozásátvállalás mellé még egy 100 milliós állami tőkeemelés is belefért. A maradék 1,8 milliárd nagy része pedig két olyan mobilmedence, amelyet – legalábbis a beszámolók tanúsága alapján – már évek óta tervez pénzzé tenni a cég, eddig nem sok sikerrel.

Mindez azért is problémás, mert a medencék állapota biztosan nem javult az elmúlt négy évben. Most például megsemmisülés címén 22 millió forintnyi olyan eszközt vezettek ki a könyvekből, amit korábban pont ezeknél a medencéknél tartottak nyilván.

Összességében tehát nem lenne meglepő, ha a Bp2017 Kft. a jövőben is további segítségre szorulna, és így négy évvel a vizes világbajnokság után is tovább égetné a közpénzt.

