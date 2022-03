A kamionsofőrök 90 százalékát kiválthatja az önvezetés a hosszú távú utakon

Önvezető rendszerrel felszerelt kamion bemutatója Németországban, még 2015-ben. Fotó: AFP/Europress

Támogasd az UNICEF-et, akik a háború áldozatain segítenek! Itt máskor azt kérjük, hogy támogasd a G7-et. Most az kérjük, támogasd azokat, akiknek most van rá a legnagyobb szükségük. Tovább a támogatáshoz

Ahogy már többször írtunk róla, a sofőrhiány a közúti fuvarozás legnagyobb problémája Európában és az Egyesült Államokban is, és bár az önvezető technológiák rohamosan fejlődnek, egyelőre inkább csak az olyan egyszerűbb feladatokkal képesek megbirkózni, mint az autópályán haladás.

Ez azonban olyan nagy részét teszi ki a sofőrök munkájának, hogy önmagában is megéri foglalkozni a robotizálásával, különösen az Egyesült Államokban. Igaz, ha ezt a feladatot tökéletesen sikerülne is ellátni, akkor felmerül a kérdés, hogyan oldják meg ennek a logisztikáját a sofőrök szempontjából. A Michigani Egyetem tanulmányában egy olyan helyzetet modelleztek, ahol a gyárkapuktól az autópálya-felhajtókig emberek vezetik a teherautókat, ott kiszállnak, átveszi az algoritmus az irányítást, ember pedig csak akkor ül be ismét a sofőrfülkébe, amikor a kamion elhagyta a sztrádát.

Persze ennek a megszervezése sem feltétlenül olyan egyszerű, mint amilyennek elsőre hangzik, hiszen valószínűleg nem érné meg minden le- és felhajtóhoz „sofőrdepókat” telepíteni, azaz elég komplex szervezést igényelne egy ilyen rendszer kiszolgálása vezetőkkel. Ezzel együtt is érdekesek a tanulmány megállapításai, amelyek szerint, ha csak a délebbi amerikai szövetségi államokban alkalmaznának egy ilyen rendszert – ahol az év nagy részében kedvezőek az időjárási és látási viszonyok -, akkor a hosszú távú utakon alkalmazott sofőrök 10 százalékát lehetne kiváltani. Ha országszerte megtennék ezt, de északabbra csak a melegebb hónapokban, akkor a felét. Ha viszont a technológia elég megbízható lesz, hogy akár hóesésben is navigálja a kamionokat, akkor

az ilyen állások 90 százalék kiváltó, ami félmillió pozíció csak az Egyesült Államokban.

Érdemes hangsúlyozni, hogy ez nem okozna tömeges munkanélküliséget, hiszen az Egyesült Államokban ezek a hosszú távú utak a fuvarozási szakma egyik legrosszabbul fizetett részét alkotják, és mivel az ilyen sofőrök egy évben átlagosan 300 napon át úton vannak, hatalmas a fluktuáció. Egyetlen év alatt az ilyen fuvarokat vivő munkaerő átlagosan teljesen kicserélődik, vagyis az éves fluktuáció 100 százalék. Ráadásul az aktuális adatok szerint 61 ezer teherautó-sofőr hiányzik az amerikai gazdaságból, a helyzetet a szakmai lobbisták egyebek mellett az életkori előírások enyhítésével javasolják kezelni.

Noha még nem minden amerikai államban engedélyezték önvezető kamionok közlekedését, jó pár startup foglalkozik a technológia fejlesztésével. Ahogy a Bloomberg emlékeztet rá, ezek egyike, a TuSimple például december óta teljesen autonóm vezetéssel járatja teherautóit az egymástól nagyjából 120 kilométerre lévő arizonai Phoenix és Tucson között.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkKész a félig magyar önvezető kamion, már csak a világot kell hozzáigazítaniA technológia ma már nem kérdés, sokkal izgalmasabb, hogy megéri-e az embert leváltani egy gépre. A válasz ugyanis korántsem egyértelmű.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkNe lepődj meg, ha szembe jön egy kamion vezetőfülke nélkülMár idén elindulhat a világ első olyan fuvarozó eszközének tesztelése, amelynek tényleg nem lesz vezetője, mert nem is lehet.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMégis kinek kellene elvinni az árut, ha nincs elég kamionos?A sofőrhiány miatt kialakult áruhiány mögött sokkal mélyebb okok húzódnak meg, ezért a megoldás sem olyan egyszerű, mint elsőre látszik.

Tech egyesült államok kamion kamionos kamionsofőr önvezetés sofőr sofőrhiány startup teherautó Olvasson tovább a kategóriában