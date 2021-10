Az életkori korlátozás eltörlésével kezelnék a súlyos kamionoshiányt Amerikában

Fotó: AFP/Europress

Többször írtunk korábban arról, hogy milyen problémákat okoz a teherautó-sofőrök hiánya Európa egyes országaiban, de nem jobb a helyzet az Egyesült Államokban sem. Az országban jelenleg 80 ezer állás betöltetlen az ágazatban, ilyen magas számra még sosem volt példa.

Chris Spear, az amerikai fuvarozók legnagyobb szakmai szervezete, az American Trucking Association (ATA) elnök-vezérigazgatója arról beszélt múlt héten a CNN-nek, hogy a koronavírus-járvány előtt ez a szám még 61,5 ezer volt, ehhez képest tehát a növekedés 30 százalékos.

A kérdés – Nagy-Britanniához hasonlóan – azért kap most nagy figyelmet a tengerentúlon, mert az ellátási láncok működése akadozik. Az ország legnagyobb kikötői, Los Angeles és Long Beach előtt már nem kevesebb, mint 80 konténerszállító hajó várakozik arra, hogy lerakodhasson, a Bloomberg adatgyűjtése szerint ez is rekordnak számít. A probléma már olyannyira elérte a kormány ingerküszöbét is, hogy Joe Biden elnök 0-24-es működésre utasította a két kikötőt.

A gond csak az, hogy nincs elég sofőr ennek kivitelezéséhez, azaz hiába dolgoznának például a darukezelők éjt nappallá téve, ha nincs, aki a lerakott konténert teherautón továbbítsa. De ez persze nem csak a kikötőkben van így, hiszen az áruk 71 százalékát közúton fuvarozzák az országban.

Az Egyesült Államokban a hiány súlyosbodását az okozta, hogy a járvány alatt a vezetői tanfolyamok és vizsgák elmaradtak, sokan elhagyták a szakmát, és a szigorúbb drog- és alkoholtesztelési szabályok következtében is 60 ezer embert bocsátottak el, mondta az ATA vezető közgazdásza, Bob Costello a Financial Timesnak.

A kilátások meglehetősen kedvezőtlenek, Chris Spear szerint, ha nem történik semmi, akkor a mostani 80 ezres sofőrhiány a kétszeresére emelkedik 2030-ra. Bizakodásra ad viszont okot a – még elfogadás előtt álló – infrastruktúrafejlesztési törvénycsomag, amely leszállítaná a tagállamok között közlekedő nyerges vontatók sofőrjeire jelenleg vonatkozó 21 éves korhatárt 18 évre. Emellett pedig 3 ezer fiatal sofőr képzésének támogatását is tartalmazza a tervezet.

A hazai helyzet egyébként hasonló az amerikaihoz, mert a teherautóra érvényes jogosítvánnyal a 21. életév betöltéséig csak belföldön lehet vezetni. A hazai tapasztalatok alapján viszont az is tudható, hogy a háromezres létszámkeret csepp a tengerben, hiszen a magyar kormányzat több körben ennél nagyobb számú hivatásos járművezető képzését támogatta, mégsem sikerült érdemben enyhíteni a sofőrhiányt.

