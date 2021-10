Szívhez szóló levélben szinte már könyörögnek az angolok, hogy heti 400 ezer forintért menjenek vissza a kamionosok

Fotó: AFP/Europress

Talán soha nem kaptak még olyan hangvételű hivatalos levelet a kamionsofőrök, mint amit most írt nekik a Logistics UK nevű szakmai szervezet. A munkalehetőségekről tájékoztató levél (amelyet alább egy fotón be is illesztünk ebbe a cikkbe) a bevezető mondatok után rögtön köszönetet mond azoknak a sofőröknek, akik még munkában vannak, majd azokhoz fordul, akik valamilyen ok miatt abbahagyták a szakmát.

Ha már nem dolgozik a szektorban, meg szeretnénk ragadni az alkalmat, hogy gondolja meg a visszatérést. Az ön értékes szaktudására és tapasztalatára soha nem volt még akkora szükség, mint most.

– fogalmaz szokatlanul udvariasan a szervezet, majd egyenesen azt írja, hogy

Fantasztikus kamionsofőr lehetőségek vannak a logisztikai iparban, a munkafeltételek és a fizetések pedig fejlődnek. A vonzó bérek mellett egyre több a lehetőség a rugalmas beosztásra, fix munkaidővel, fix napokkal, teljes vagy részmunkaidőben is.

Megemlítik, hogy ha a munkavégzéshez szükséges úgynevezett CPC tesztje a sofőrnek lejárt, a munkaadók készek az oktatást megszervezni és finanszírozni, majd azzal a mondattal zárják a levelet, hogy

Soha nem volt jobb alkalom arra, hogy megtalálja az önnek megfelelő típusú sofőrállást.

Ahogy korábban mi is írtunk róla, a brexit, a járvány és az emiatt megnehezedő körülmények miatt becslések szerint legalább 100 ezer kamionsofőr hiányzik az angol logisztikai szektorból, és ez az ellátási láncban most már olyan zavarokhoz vezet, ami miatt akadozik számos áru célba juttatása.

Ahogy azonban korábban írtuk, a kamionsofőr egész Európában annyira keresett szakma, hogy az Angliát otthagyókat nagyon nehéz lesz visszacsábítani, különösen úgy, hogy a kormány csak a rövid távú munkavállalási vízum megszerzését könnyítette meg számukra.

A Logistics UK azonban nagyon erősen próbálkozik, a levélben a weboldalára irányítja a címzetteket, ahol a munkaerőközvetítők sokaságával köti össze őket. Ezeknél 10 ezer számra jönnek elő az álláshirdetések, és egyre gyakrabban fordul elő az egyszeri 1000 fontos (418 ezer forintos) belépési bónusz, illetve a heti 1000 font körüli bruttó bér ajánlata. Hogy a gyakorlatban ebből mi a ténylegesen elérhető jövedelem, az persze mindig kérdéses, de annyi mindenképpen leszűrhető, hogy a munkaadók elég elkeseredetten próbálják visszatérésre bírni a pályaelhagyókat.

