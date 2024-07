Magyar cég dobta piacra a világ első teljes körű kvantumtitkosítási megoldását

A mai titkosítási technológiák pillanatok alatt feltörhetővé válnak, ha sikerül az első kvantumszámítógépeket megvalósítani. Ettől már nem is állunk olyan távol, hiszen az erre az elvre épülő eszközöket összetett számításokra már ma is használják kutatók.

A mai titkosítási technológiák leegyszerűsítve nagyon bonyolult matematikai számításokra épülnek, ezeket viszont a kvantumszámítógépek pillanatok alatt meg tudják oldani. A titkosítások ráadásul egy új kihívással is szembenéznek, ez pedig a mesterséges intelligencia, hiszen ez is felgyorsítja a számításokat. Mindezek miatt egyre nagyobb fejtörést okoz – főként az értékes üzleti információkkal dolgozó vállalatoknak – az adatok biztosítása. A ma még teljesen megfelelő titkosítási megoldásokkal tárolt adataikat ugyanis később könnyen vissza lehet fejteni – márpedig egy mai információ öt vagy tíz év múlva is értékes lehet.

Egyre többen keresik ezért a nagyobb biztonságot adó, a kvantumszámítógépek ellen is megfelelő védelmet adó megoldást, amit posztkvantum titkosításnak hívnak. Az Apple iMessage 2024-től már ilyen megoldással működik chateléshez, és a titkosított kommunikációt ajánló Signalnál is van már posztkvantum titkosítás üzenetekre.

Egy magyar vállalat, a budapesti Arenim-csoport azonban olyan megoldással állt elő, amely nemcsak írásos szöveg és fájlok küldésére alkalmas, hanem hang- és konferenciahívásra is, ezt vállalati környezetben ők valósított meg először a világon. A titkosításokkal foglalkozó nemzetközi sajtóban megjelent hírek alapján ez szakmai körökben nem is maradt észrevétlen.

Call centertől a titkosításig

Az Arenim Group több vállalatból áll: az Arenim Technologies Kft. főként kkv-knak értékesít call-center megoldásokat, az eseti IT-konzultációs projekteket az Arenim Consulting Kft. viszi, míg a titkosítási megoldásokat az Arenim Infosec Kft.-be csoportosították át. Korábban egy svédországi vállalatuk végezte ezt feladatot, a titkosítási megoldások értékesítését könnyebbé tevő ottani szabályozás miatt – ezt is bemutattuk a cégről 2021-ben írt cikkünkben.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkÜzletileg is beért a magyar titkosítás, amit a világon elsőként akarnak kvantumbiztossá tenniAz Arenim Technologies története megmutatja, hogyan tud egy nemzetközi technológiákkal a magyar piacon növekvő vállalkozás saját innovációval a világpiacon is megjelenni.

Az alapító Megyeri Attila és Kun Szabolcs már akkor hittek abban, hogy a posztkvantum titkosításban nagy üzlet lesz, és terveiknek megfelelően el is készítették a KvantPhone névre keresztelt megoldást. Érdemes kiemelni, hogy maga a titkosítási eljárás nem a cég fejlesztése, a megfelelő standardokat az amerikai szabványügyi hatóságok által koordinált nemzetközi szakmai munkacsoportok alakították ki. Azt külső tanácsadócégek ellenőrzik, hogy egy titkosítás, biztonsági eljárás működik – a Silent Signal tesztjei szerint pedig a KvantPhone megfelel a posztkvantum titkosítási elvárásoknak.

A magyar cég igazán az élő hanghívások posztkvantum titkosításában tudott újat mutatni. Miért fontos ez? Számos üzleti és jogi egyeztetés esetén szükséges a nagyon erős biztosítás mellett tárolt adatok és információk megbeszélése. A konferenciahívások szaporodásával egyre nagyobb probléma, hogy azokat viszonylag könnyen le lehet hallgatni – egy ilyen baki okozott a német hadseregnek is kellemetlen helyzetet márciusban.

Egy vállalatfelvásárlási átvilágítási folyamat során például rengeteg érzékeny üzleti adatot kell megosztani, amiről ha nem megfelelően titkosított hívásokban beszélnek, akkor hiába költöttek sokat a dokumentumok biztosítására, könnyen kikerülhet az adat. Ezért egyre több vállalatnál ismerik fel, hogy a kommunikációra nagyobb figyelmet kellene szentelni.

A technológiai fejlesztésekben erős Arenimnél úgy látják, hogy magyar kkv-ként a nemzetközi piacokon nem lenne erőforrásuk az értékesítésre, ezért nagyvállalati partnereket kerestek. Korábban közvetlenül próbálták értékesíteni a termékeiket, ami a kkv-szektorban még működött is. Nemzetközi nagyvállalatokhoz azonban – különösen biztonságtechnikai szállítóként – nem lehet egyszerűen bejutni. Ezért olyan nagyvállalati partnereket kerestek, akiknek ők a technológiát tudják adni, az értékesítő partner pedig az értékesítési, auditálási és sales hátteret.

Az elmúlt évek gazdasági nehézségei után azt is látták, hogy nem a növekedés a legfontosabb, hanem annak struktúrája: arra helyezték a hangsúlyt, hogy megújuló vagy éves előfizetési bevételeket szerezzenek, így már egy évre előre biztosan tudják, mekkora árbevétellel számolhatnak – mondta el Kun Szabolcs ügyvezető.

A KvantPhone alkalmazásukra a privátbanki, pénzügyi tanácsadói piacon látnak jelentős keresletet, különösen a német nyelvterület országaiban: Ausztriában, Németországban és Svájcban. A következő lépés ezért az lesz az üzletfejlesztésben, hogy Kun Szabolcs Bécsbe költözik, hogy az ottani partnerekkel szorosabbra tudják fűzni az együttműködést.

A fejlesztésben erős kkv-ként a white label termékek beszállítójaként lehet leginkább szintet ugrani: ezek olyan tömegtermékek, amit nagyvállalatok képesek piacra vinni, akiknek megvan a megfelelő sales- és marketingcsatornájuk, kapcsolatrendszerük. Ezt saját erőforrásokból felépíteni óriási beruházást és kockázatot jelentene. Az ilyen bizalmi együttműködéshez azonban nagyon fontosak a személyes kapcsolatok, ezek kialakításához pedig személyesen is ott kell lenni a döntéshozók között, Budapestről nehéz lenne igazán nagy üzleteket összehozni.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkHúsz év múlva nem lesz annyi áram, amennyit a gépek felzabálnakLegalább részben át kell állni a kvantumszámítógépekre, különben nincs megoldása az energiaproblémának.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA fizika törvényei automatikusan buktatják le a hekkereket, ha sikerül egy amerikai kísérletChicagóban egy kvantummechanikai alapokon nyugvó informatikai fejlesztésnek futnak neki.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkTechóriásokkal versenyez egy egyetemi kutató az első kvantumszámítógép kifejlesztésénA kvantumszámítógépek olyan problémákra fognak választ adni, amiket most még el sem tudunk képzelni.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Tech Vállalat Arenim Technologies cégportré crypttalk kvantumszámítógép titkosítás Olvasson tovább a kategóriában