Olcsóbbá és kiszámíthatóbbá tehetik az atomenergiát a moduláris erőművek

A moduláris, kisebb teljesítményű atomerőművektől azt remélik, hogy egy évtizeden belül olcsó és fenntartható energiát tudnak biztosítani, ezzel is hozzájárulva a klímaváltozás megállításához.

Az atomerőművekkel még támogatóik szerint is ugyanis van egy jelentős probléma: egy-egy új projekt megtervezése, engedélyezése és megépítése akár két évtizedes folyamat is lehet. Márpedig ha ma kezdenénk tömegesen ilyen típusú erőművek építésébe, ezek már nem sokat segítenének az üvegházhatású gázok kibocsájtásának 2050-ig tervezett csökkentésben.

Létezik azonban egy új megközelítés:

az erőmű alkatrészeit előre, gyárban, sorozatgyártással készítik elő, és a nagy berendezéseket már teljesen összeszerelve viszik ki a telephelyre

– foglalta össze a kis moduláris reaktorok (small modular reactor, SMR) előnyeit Boros Ildikó, a BME Nukleáris Technikai Intézetének mesteroktatója.

Az SMR-ek esetében a telephelyi munkákat lehet nagyban felgyorsítani és egyszerűsíteni. A legtöbb atomerőmű esetében, mint a 17 évig épült finnországi Olkiluoto-3 blokknál, pontosan ezeknek a munkáknak a csúszása okozta, hogy időben és költségben nem tudták tartani a terveket.

Mindig is voltak ilyen reaktorok üzemben, néhány közülük villamosenergiát is termel. Olyan is van, ami már a 70-es évek óta működik, (…) de ezek nem a korszerű reaktorok

– hívta fel a figyelmet Boros Ildikó.

Nagyon leegyszerűsítve tehát az SMR-ek olyan modern atomerőművek, amiknek sokkal kisebb a mérete a mostani blokkokénál. A hivatalos definíció szerint olyan nukleáris reaktorokat hívnak így, amelyeknek a villamos teljesítménye 300 megawatt alatti.

Az SMR-ek költségeit az is csökkentheti, hogy mivel kisebbek, nem kell olyan sok speciális alkatrész. És itt nem csak a maghasadással kapcsolatos alkatrészekre kell gondolni: egy 600-800 megawattos blokknál minden alkatrész egyedi. 50-80 megawattos erőmű (nemcsak atom, hanem fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő is) nagyon sok van a világban, így egyszerűbben és olcsóbban lehet például turbinát vagy más alkatrészt találni ezekbe.

Már csak az a probléma, hogy hiába a rengeteg pozitív hír, a számos vállalkozó, még nagyon kevés moduláris reaktor működik a gyakorlatban.

Jelenleg a korszerű SMR-ekből alig néhány van üzemben, csak két orosz és egy kínai

– mondta el Boros Ildikó.

Ezek viszonylag gyorsan meg is épültek, és ki is tudták használni a méretből adódó előnyöket. Ugyan több tucatnyi vállalat kísérletezik új SMR-ek építésével, ezek többségéből várhatóan nem lesz működő modell.

Amerikában és Európában számos startup is megjelent a fejlesztők között, ám érdemes fenntartásokkal kezelni ezek hurrá optimista bejelentéseit és terveit. A befektetőiket meg kell győzni, ezért a valósnál rózsásabb képet kell festeniük magukról. Azonban a nagy erőművi blokkok gyártói is mind aktívak, ezek gyakran már működő blokkjaik terveit kicsinyítik le.

Az SMR-ek nagyobb része ugyanis alapvetően a méretben különbözik leginkább a mai, harmadik generációs atomerőművektől. A többségük a jelenleg elterjedt urán üzemanyaggal, illetve a mi paksi atomerőművünkhöz hasonlóan könnyűvizes hűtéssel működik.

Megtartják a jól bevált technológiát, csak a méretet csökkentik

– ismertette a műszaki tartalmat Boros Ildikó.

Ettől függetlenül folyamatban van még újabb, negyedik generációs, nagyobb méretű erőművek tervezése is, ezeknél számos versenyző technológia szóba jöhet, a közeljövőben különösen a gázos hűtés. Ezekből a negyedik generációs erőművekből is készülnek kisméretű reaktorok.

Az SMR-ek kapcsán a jobb szabályozhatóság lehetősége is felmerül, de bár kevéssé ismert, ez a nagyméretű atomerőműveknél is lehetséges. Azonban ez nem túl gazdaságos, hiszen az atomerőművek fűtőanyagköltsége eltörpül a beruházások értéke mellett, így az a gazdaságos, ha lehetőleg alaperőműként, teljes kapacitáson használják ezeket.

Ugyan az SMR-eknél technológiailag könnyebb és rugalmasabb lesz várhatóan az igényekhez mért szabályozás, de gazdaságilag ez továbbra sem előnyös.

A beszélgetés során ezek kívül számos technológiai részlet is szóba került, de kitértünk a hulladékkezelés és a nukleáris biztonság szempontjaira is. Emellett kiderült a nukleáris üzemanyagok ára, az elérhető fűtőanyagok, ezek újrahasznosítása, és hogy ebben milyen szerep juthat az SMR-eknek.

