Meloni nincs olyan helyzetben, hogy eltérítse Olaszországot az atlantista vonaltól

Meloni pártja az, ami a legsötétebb ló. Ott van a családok témája, és ha már család, akkor ott vannak az orosz oligarchák, akik aktívan támogatták a Családok Világszervezetét és a Veronai Kongresszust 2019-ben, és ezt a transznacionális értékkonzervatív platform létrehozását, aminek egyaránt tagja mondjuk Magyarország, Lengyelország, a Vox Spanyolországban, Meloni, Bolsonaro, Trump.

De ugyanakkor van egy atlantista vonal is. És ezt Mario Draghi kormánya olyan erősen leszögezte, ami Olaszország számára és számomra is nagyon meglepő volt. Olyan egyértelmű mondatok hangoztak el ebben a témában, amitől nem tud eltérni Meloni. Tehát egyszerűen nincs olyan helyzetben, hogy ehhez képest nagyon mást mondjon, vagy éppen tegyen. Ez egy rögzített pálya, amin halad – mondta Stefano Bottoni az e heti G7 Podcastban.

Október végén megalakult az új olasz kormány, miután a három egymással is riválizáló jobboldali párt, a Olasz Testvérek, a Forza Italia és a Liga szeptember végén átütő győzelmet aratott. A G7 Podcast e heti adásában Stefano Bottoni apai ágon olasz, anyai ágon magyar történésszel, a Firenzei Egyetem oktatójával beszéltük át többek között azt, hogy milyen belpolitikai és gazdaságpolitikai intézkedések várhatóak a kormány összetétele alapján, illetve hogy a markánsan jobboldali kormány hatalomra kerülésének mi lehet a relevanciája az európai politika, és különösen az orosz-ukrán háború szempontjából.

Az új kormány összetétele elég vegyes abból a szempontból, hogy radikálisabban jobboldali tagjai is vannak, mint például az ultrakonzervatív családügyi miniszter, de a kulcspozíciókba (külügy, gazdaságpolitika) inkább kormányzati tapasztalattal rendelkező, “européer” politikusok kerültek. A választások előtt ráadásul komoly államháztartási vonzattal bíró ígéretek hangzottak el adócsökkentésről, egykulcsos adóról, családtámogatásokról vagy például a nyugdíjkorhatár csökkentéséről. Azóta viszont Georgia Meloni miniszerelnökként már a költségvetési szigor mellett érvel.

Stefano Bottoni szerint ezek miatt komoly vitákra lehet számítani a kormányzó pártok között, de végül valószínűleg egy pénzügyi szempontból sokkal konzervatívabb, a Draghi-kormány nyomdokaiba lépő költségvetés fog megszületni.

Ez lehet, hogy kevésbé izgalmas politikailag, de gyakorlatilag ez az első nagy akadály, amin át kell mennie Meloni kormányának. És ez mindenkinek kell, hogy tetsszen, Brüsszelben, Rómában, Milánóban, vagy éppen egy olasz kisvárosban is

– mondta erről. Szerinte végül olyan intézkedésekkel érhetik ezt el, amik államháztartási szinten nem túl drágák, de szimbolikájukban tükrözik a kormány értékeit, és népszerűek tudnak lenni, mint például a pelenkák áfájának 5 százalékra csökkentése.

Bottoni szerint Meloni már ellenzékben is megtehette volna, hogy szankcióellenes álláspontra helyezkedve támadja az előző kormányt. De mégsem döntött így, és kormányon az EU-s pénzek miatt is nagy kockázatot vállalna egy ilyen külpolitikai fordulattal. Olaszország ugyanis nagyon sok uniós pénzt kapott az új költégvetésből, amit már el is kezdtek költeni.

Egyelőre az sem látszik, hogy a nehéz gazdasági helyzet miatt kialakuló feszültségekből próbáljon majd meg valaki oroszpárti fordulattal politikai tőkét kovácsolni. Bár Olaszország komoly és krónikus gazdasági problémákkal küzd, mint amilyen például a magas munkanélküliség, és rövid távon is lesznek kihívások, ezek egyelőre kezelhetőek.

Az orosz gáztól való függés például 40 százalékról 2-3 százalékra esett vissza körülbelül fél év alatt azzal hogy az orosz importot amerikai és algériai cseppfolyós gázzal váltották ki. A gáztárolók töltöttsége Olaszországban is magas, és az egyelőre enyhe ősz is azt vetíti előre, hogy kezelhető lesz a gázhelyzet. És bár a rezsiköltségek jelentősen nőttek, az infláció csak 10 százalék körüli, tehát jelentősen alacsonyabb, mint amekkora Magyarországon, miközben a bérek jóval magasabbak. Bottoni szerint a hangulat nem olyan, hogy “mindjárt összeomlik minden, és emberei millió árasztják az utcákat”.

