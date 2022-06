Kerti partis lagzik, Harry Potter tematikájú lakodalmak – egyáltalán nem úgy házasodunk már, mint húsz éve

https://g7.p3k.hu/uploads/2022/06/g7_eskuvo_hp_mixdown.mp3

A hagyományos, nagy lakodalmak egyre több modern elemet tartogatnak, miközben az esküvő lényegét is sokszínűbben értelmezzük, mint akár 20 éve. A folyamatot nagyon meggyorsította koronavírussal kapcsolatos lezárások, mert a sok fejfájás mellett kreatív energiát is adott a pároknak, hogy újragondolják a szertartásokat.

A G7 eheti podcastja a magyar esküvői kultúra átalakulásáról szól, és arról, hogy ezek hogyan befolyásolja az esküvői szolgáltatókat; helyszíneket ceremóniamestereket és cateringerseket, akiket nem csak a lezárások, de jelenlegi infláció is nagyon komolyan érint. Az adásból az is kiderül, hogy a milyen költségekkel számolnak az esküvő előtt a magyar menyasszonyok.

A podcastban megszólal: Haris Gergely a Haris Park ügyvezetője és a tulajdonosi család tagja, Balatonyi Judit, a Pécsi Tudományegyetem Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszékének oktatója, kulturális antropológus valamint Bánki Dávid modern ceremóniamester.

Alapvetően áll a dinamika, hogy nagy lakodalmak vannak. Azonban például az időpontok változtak; régen pénteken- szombaton, esetleg csütörtökön voltak esküvők, ma praktikus okok miatt már sok hétköznapi lakodalmat tartanak. A szétválaszott lakodalmak (polgári esküvő hamarabb, majd jóval később lakodalom) és a miniesküvők normává váltak, belekerültek a közbeszédbe és elfogadott megoldások lettek. A covid alatt nagyon sokféle módon kezdtek beszélni arról, hogy kinek mit jelent az esküvő, milyen a jó esküvő, mit jelent a pazarlás az esküvőn. A covid újfajta kihívásokat jelentett a pároknak és a családoknak és az látszik, hogy ma már nagyon sokféleképpen lehet esküvőt szervezni.

-mondja Balatonyi Judit, néprajzkutató.

Az esküvő talán a legkomplexebb rendezvényforma, mivel ahhoz kell a legtöbb szolgáltató, és egy olyan helyzet, ahol minden szolgáltatónak egy dobása van. Egy félresikerült céges rendezvényt lehet kompenzálni, de esküvőből remélhetőleg egy van az ember életében. […] Az esküvők torlódása abból fakad, hogy a 2019-ben lekötött esküvők 2020-ban elmaradtak. Ezekre már akkor felállt egy egész szolgáltató stáb, ezeket kell most pótolni. […] teljes mértékben biztos nem jön vissza a helyszínek és a szolgáltatók pénze, mert az átszervezés is sokba kerül, de tény hogy ezen a nyáron sokkal többet tudunk és kell dolgoznunk. Nehezítő tényező az infláció, a háború és a munkaerőhiány is. Amellett, hogy bepótoljuk az elmaradt szertartásokat, még az új kihívásokkal is meg fogunk küzdeni.

-véli Haris Gergő, a Haris Park ügyvezetője.

Egyre több esküvő tér el a szokásostól azért is, mert sok pár már sok esküvőt látott, és el akar szakadni a tradícionális megoldásoktól. Volt már kerti parti esküvőm, Harry Potter tematikájú esküvőm, sok sok kétnyelvű esküvő van, nagyon más a elemek vannak egy angol-magyar esküvőn, mint egy spanyol- vagy belga-magyar lagzin. […] ezt a mesterséget úgy lehet csinálni, ha az ember szereti ezt a szerelmes és bulis hangulatot és pörgést. Ami nehéz, hogy nagyon ott kell lenni fejben aznap, sok fajtájú és típusú esküvő van, és én nagyon szeretnék fókuszálni a párokra és az igényeire.

-mondja az adásban Bánki Dávid modern ceremóniamester.

