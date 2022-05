Észak-Korea szintjére taszíthatja az orosz gazdaságot Putyin háborúja

Támogasd az UNICEF-et, akik a háború áldozatain segítenek! Itt máskor azt kérjük, hogy támogasd a G7-et. Most az kérjük, támogasd azokat, akiknek most van rá a legnagyobb szükségük. Tovább a támogatáshoz

https://g7.p3k.hu/uploads/2022/05/eu_szankciok_g7_mixdown_v4.mp3

“Az EU részéről az látszik, hogy a kőolajra vonatkozó szankció direkt embargó lenne, amivel elősegítenék azt, hogy a globális olajtermelés, illetve az olajhoz való hozzáférés ne csökkenjen. Tehát, hogy helyet találjanak ezek a hordók Indiában vagy Kínában, ezzel pedig a globális termelés ne boruljon fel teljesen, és ne szaladjanak meg még jobban az árak. Így az EU el tudná érni, hogy az oroszok kénytelenek legyenek diszkontáron eladni az olajukat. Ezáltal az ő jövedelmük potenciálisan csökken, ugyanakkor az EU vevői némi felárért ugyan, de tudjanak vásárolni a nemzetközi piacokról nem Oroszországból származó olajat” – mondta Szabó John, a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) Világgazdasági Intézetének kutatója az e heti G7 Podcastban.

A műsort a fenti lejátszás gombra kattintva is meg lehet hallgatni, de jobb feliratkozni ránk valamelyik okostelefonos podcast appban, és a Spotify-on is be lehet követni minket.

Az Európai Bizottság múlt szerdán jelentette be az Oroszország elleni hatodik uniós szankciós csomagot, amelynek értelmében az EU huszonöt tagállama hat hónapon belül felhagyna az orosz kőolaj behozatalával. A magyar kormány elsőként jelezte, hogy ebben a formában nem tartja elfogadhatónak az orosz olajimport leállítását, és ezt követően még több másik uniós tagállam is jelezte a fenntartásait.

Az e heti G7 Podcastban arról volt szó, hogy milyen hatásai voltak az eddig elfogadott EU-szankcióknak, hogy egyáltalán hogyan dönt az EU ezeknek az elfogadásáról, illetve hogy a fosszilis energiahordozókat érintő – különös tekintettel a kőolajra vonatkozó – embargók hogyan érintenék Oroszországot és az EU egyes tagállamait.

Boér Levente, az OTP Alapkezelő befektetési igazgatója szerint az EU-ba irányuló orosz kőolajexport nagyon fontos Oroszországnak, viszont az Uniónak nagyobb a mozgástere alternatív beszerzési források szempontjából. “Oroszország jövője megy most tönkre. Amennyiben az EU nem fogja átvenni ezt a hatalmas mennyiséget, akkor nagyon nehéz lesz helyettesítőt találni” – mondta, hozzátéve, hogy a logisztikai problémák egy része megoldható lenne például a Kínába irányuló export szempontjából, de korlátozottak a lehetőségek, és szankciókkal a logisztikát is meg lehet nehezíteni.

Boér Oroszország gazdasági helyzetét értékelve azt mondta, hogy az országot súlyosan érintik a szankciók, és a hosszú távú gazdasági kilátásokat a nyugati technológiai kiesése mellett az is korlátozza, hogy a fosszilis energiahordozók kereskedelmében Oroszország már a szankciók nélkül is bukta a megbízható partner státuszát, amit az elmúlt évtizedekben épített fel.

Amennyiben a következő hetekben nem következik be valami drasztikus fordulat akkor Oroszország nagyjából egy szintre fog kerülni még csak nem is Iránnal, hanem inkább Észak-Koreával

– mondta.

Abban Szép Viktor, a Groningeni Egyetem posztdoktori kutatója is egyetértett, hogy az eddig elfogadott szankciók nagyon erősek voltak. Szerinte ha az Iránnal szemben bevezetett szankciókra úgy tekintünk, hogy annak az erőssége egy tízes skálán tízes volt, akkor a nyolc évvel ezelőtti Oroszországgal szemben bevezetett szankciók nagyjából kettes erősségűek voltak. Az látszott, hogy nagyon óvatos volt akkor az Oroszországgal szemben bevezetett szankciós rezsim, most viszont egy nagyon nagy váltás van.

Egyrészt gyakorlatilag soha nem látott szankciókat léptettek életbe egy G20-as állammal szemben. Ilyen nagy gazdasággal szemben ilyen volumenű szankciókat gyakorlatilag eddig még nem vezettek be. A mostani oroszországi szankciókat nagyjából hét per tíznek vagy nyolc per tíznek lehet értékelni, attól függően is, hogy a hatodik csomagban elfogadják-e az olajimportra vonatkozó szankciókat

– mondta.

Kövesd a G7 podcastot bármelyik podcast-appon, és iratkozz fel a hírlevelünkre!

Korábbi adásaink:

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkKockázatos, de nagy nyereséggel kecsegtető év jöhet a magyar agráriumbanA termelés drágulása és az orosz-ukrán piacok zsugorodása a bátor és szofisztikált gazdasági megoldásokkal dolgozó gazdáknak kedvez. Ezekről is szó volt a G7 e heti podcastjában.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikk"Sablonok mentén értjük félre az országot" - Holch Gábor Kínában élő magyar tanácsadó üzletről, kulturális különbségekrőlMit gondolnak a kínaiak Magyarországról, és miben hasonlít jobban egy magyar egy vietnámira, mint egy kínaira? Ezekről is szó volt a G7 Podcast e heti adásában.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA magyar az egyik leglazább bevándorlási szabály, de kik akarnak idejönni?Ha cégalapításról van szó, Magyarországon az egyik legmegengedőbb a bevándorlási szabályozás az EU-ban - mondta Ürögdi Barbara, a Helpers Hungary Kft. ügyvezetője az e heti G7 Podcastban.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMit látunk a történelemből, ha a magyar cseppen keresztül nézzük a világ tengerét?Többet és mást is láthatunk a magyar történelemből, ha nem nemzeti fókuszból, hanem a globális trendek helyi hatásai felől közelítjük meg. Laczó Ferenc és Varga Bálint az e heti G7 Podcast vendégei.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikk900 ezer eltűnt ellenzéki szavazó, totális Fidesz-dominancia - a választások eredményeit értékeltükHova lett nagyjából 900 ezer szavazó az ellenzéki táborból, és mi határozta meg leginkább települési szinten a Fidesz-támogatottságát? Ezt jártuk körül az e heti G7 Podcastban.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkBárki is nyeri a választásokat, kellemetlen gazdaságpolitikai dilemmák várnak ráElszálló infláció, tarthatatlan költségvetési helyzet, és energiapiaci káosz: G7 Podcast a következő kormányzati ciklus kezdetét meghatározó gazdaságpolitikai kihívásokról.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkNémetország ráeszmélt, hogy reagálnia kell az orosz fenyegetésreAz e heti G7 Podcast arról szól, hogy miért nehéz Németországnak védelmi és gazdaságpolitikát váltania, és mire elég a kilátásba helyezett 100 milliárdos védelmi fejlesztési alap.

Podcast Európai Unió kőolaj olajembargó Oroszország szankciók Ukrajna Olvasson tovább a kategóriában