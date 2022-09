Őrjöngő, zokogó ügyfelek hivogatják a német szolgáltatókat a számla miatt, pedig még csak most jön a java

Aktuális rezsikompozíció villanyszámlával és takarékos izzóval, fotó: Justin Tallis / AFP

Egymás után érkeznek a dühös telefonhívások a német energiaszolgáltatókhoz a számlákon szereplő egyre nagyobb összegek miatt, ezért a cégeknek bővíteniük kellett az ügyfélkapcsolattartási és panaszkezelési részlegeiket. A legnagyobb német szolgáltatónál, az Utility E.ON-nál a munkatársak naponta kapnak friss tájékoztatást az aktuális változásokról, részletfizetési lehetőségekről és hasonlókról, de közben folyamatos mentális felkészítésre is szükségük lenne. Bár az emberek többsége tudja, hogy nem a szolgáltatók tehetnek az emelkedő rezsiről, a beszámolók szerint sokan mégis rajtuk töltik ki a dühüket, míg mások elsírják magukat hívás közben, aminek a kezeléséhez nagyfokú empátiára és kompetenciákra lenne szükség.

“Az energiabeszerzés jelentősen megnövekedett költségei miatt kiigazítottuk az Ön havi átalánydíját.”

Egyre többen kapnak levelet a szolgáltatójuktól ehhez hasonló felütéssel. Hessen tartományban, Frankfurt környékén a legnagyobb gázszolgáltató, a Mainova augusztusban 37 százalékos emelésről tájékoztatta az ügyfeleit. A wiesbadeni székhelyű Eswe 11,65 centtel emelte egy kilowattóra (kWh) gáz árát, ami egy átlagos fogyasztású háztartásnak 175 euró (kb. 70 ezer Ft) többletkiadást jelent minden hónapban. Vannak, akik ennél is sokkal rosszabbul járnak. A Frankfurter Allgemeine Zeitung olyan esetekről számol be, mint amikor valaki, aki idáig 154 eurós havi átalánydíjat fizetett, mostantól hétszer annyit, 1106 eurót (kb. 450 ezer Ft) kell havonta elutalnia. Egy másik esetben a gázszámla 240 euróról 1630 euróra nőtt.

A többségnek várhatóan nagyjából négyszeres emelésre kell számítania: a korábbi 7 cent /kWh ár könnyen 30-ra nőhet – de az emelkedés mértéke erősen szór tartományok, szolgáltatók és az aktuális szerződések szerint. A német ügyfeleknek jellemzően egyéves szerződéseik vannak, sokan ezért még csak mostanában fogják megkapni a már magasabb díjakat tartalmazó számláikat. A becslések szerint éves szinten egy kis lakás várhatóan 2000 euróval nagyobb energiakiadásokra számíthat 2023-ban, mint tavaly. Egy családi ház esetében a növekmény 5000 euró körül lehet.

A durva számlákkal sokan csak jövőre fognak találkozni, hiszen több szolgáltató megvárja az áremeléssel, hogy kifusson az aktuális éves szerződés. Olyanok is vannak azonban, amelyek már azelőtt megpróbálják kiigazítani az árat, hogy ne kelljen további nagyon súlyos veszteségeket lenyelniük. Az átalánydíj szerződési időszakon belüli egyoldalú emelésére tavaly november óta több jogi lehetőségük is van. Az akkori német törvénymódosítás nem volt véletlen: az orosz gázszállítások nem sokkal korábban kezdtek akadozni. A német fogyasztóvédelmi szervezetek szerint azonban így sem egyértelmű, hogy mikor és pontosan milyen tájékoztatási kötelezettséggel lehet jogos a díjemelés.Az energiaszolgáltatók a megemelkedett beszerzési ár miatt így is nagyon súlyos helyzetben vannak. A legnagyobb Uniper gyakorlatilag csődhelyzetben van, a német állami beavatkozás elkerülhetetlennek tűnik, pedig bevezettek egy új gázilletéket is, amiből a bajban lévő energiaszolgáltatók veszteségeit finanszíroznák, legalább részlegesen. Ezt a háztartások október 1-től fogják fizetni, kWh-nként 2,4 centet. A kérdésről azonban még komoly viták vannak, és elvileg azt tervezik, hogy közben 19-ről 7 százalékra csökkentik a földgáz áfáját.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkAz oroszok keménykedésével itthon is egyre nagyobb a téli csődhullám esélyeMagyarországon az élelmiszeripar, a vegyipar és a gépipar szenvedheti meg leginkább, ha továbbra is kigazdálkodhatatlan szinten maradnak az energiaárak.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkHiába kapott mentőcsomagot, megint a fizetésképtelenség határán a német állami gázcégA cég az orosz gázszállítások letekerése miatt megint közel került a fizetésképtelenséghez.

Pénz energiaválság németország rezsiár Olvasson tovább a kategóriában